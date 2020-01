Junge Musiker der Big Bad Kanti Wattwil spielen mit Freude am eigenen Können Das Jugendensemble Big Band Kanti Wattwil startet gemeinsam mit Grégoire Maret, einem Stargast von Weltformat, ins Jubiläumsjahr. Peter Küpfer 07.01.2020, 05.00 Uhr

«You’ve been just amazing»: Weltklasse-Solist Grégoire Maret und der Big Band Kanti Wattwil und Dirigent. Bild: Peter Küpfer

Mit dem Neujahrskonzert im Thurpark in Wattwil zur Eröffnung des Jubiläumsjahrs 25 Jahre Big Band Kanti Wattwil (BBKW) setzten die Musikantinnen und Musikanten am Wochenende unter dem Titel «Back Home» ein markantes Ausrufezeichen.

Die BBKW präsentierte sich zum festlichen Anlass mit dem Besten von dem, was sie seit Jahren auszeichnet: sauberes, echt swingendes Zusammenspiel, Freude am eigenen Können und Experimentierlust. Das alles musste die verdiente Band am vergangenen Sonntagabend in Wattwil auch tatsächlich abrufen. Es war ihrem Gründer und Leader Martin Winiger nämlich gelungen, einen ganz grossen internationalen Star nach Wattwil zu locken: den bei seinen Auftritten überall aufsehenerregenden Jazz-Harmonika-Virtuosen Grégoire Maret.

Ein Grammy-Preisträger in Wattwil

Der Musiker ist in Genf aufgewachsen, in New York zu Hause und ein gefragter Gast auf den Bühnen der Welt. Der Grammy-Gewinner und Träger des Schweizer Musikpreises setzt das Publikum regelmässig durch sein fulminantes Spiel in Erstaunen. Das war auch in Wattwil der Fall.

Derart herausgefordert zeigte sich das Toggenburger Ensemble BBKW dem Setting nicht nur gewachsen, sondern beeindruckte sichtlich auch den Solisten, der seinerseits alles mobilisierte. Der grosse Saal im Thurpark war bis auf den letzten Platz besetzt, das Publikum bedankte sich für das ausserordentliche Konzert denn auch mit einem lang andauernden stehenden Schlussapplaus.

Das anspruchsvolle Programm durchstreifte Marets musikalische Heimaten. Es reichte von Blues und brasilianischer Musik über Eigenkompositionen bis zu Werken von Pat Metheny, Paquito D’Rivera, Bert Joris und des schweizerisch-argentinischen Bandoneon-Virtuosen Michael Zisman. Auch er war schon Gastsolist in einem Konzert der BBKW.

Kraftvolles und kontrolliertes Spiel

Die Titel waren zum Teil von jungen Komponisten für die Kombination mit Big Band arrangiert. Gleich von den ersten Klängen an, ging die spezielle Färbung der Jazz-Harmonika im Spiel des Gastsolisten unter die Haut. Es war gleichzeitig kraftvoll und kontrolliert, oft melancholisch, dabei völlig frei von Sentimentalität. Bei den häufigen irrwitzig schnellen Läufen, die schon den Fingern eines Bandoneonisten alles abverlangt hätten, verfolgte man seine Virtuosität fast ungläubig.

Aber auch das Spiel der Jugendband war beeindruckend: konzentriert, präzis und bei allem doch gelöst. Mit Freude. Einmal mehr überzeugte die hohe Homogenität des Klangs, bei dem «Altgediente» wie auch etliche «Neulinge» mit der gleichen Konzentration und Hingabe spielten, darunter beachtliche solistische Talente.

Grégoire Maret brachte es beim Schlussapplaus, den er mit deutlichen Gesten mehrmals aufs Ensemble lenkt, auf den Punkt. Er habe in seiner internationalen Karriere schon mit vielen Jugendensembles gespielt, sagte er übers Mikrofon. Ein derartiges Niveau wie hier in Wattwil sei ihm aber noch nie begegnet: «You’ve been just amazing.» Und fügte hinzu: «Ihr könnt auf euch stolz sein.»