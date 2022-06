Steinmanndli auf dem Jubiläumsplatz vor der Zwinglipasshütte

Jubiläumsplatz Ein geologisches Steinmanndli und Sitzbänke aus lokalem Gestein Die SAC Toggenburg erhielt ein besonderes Geschenk zu ihrem 150-Jahr-Jubiläum: Ein gestalteter Platz vor der Zwinglipasshütte oberhalb von Wildhaus. Andrea Häusler Jetzt kommentieren 27.06.2022, 05.00 Uhr

Geologe Stephan Wohlwend erklärt das Steinmanndli auf dem Zwinglipass. Bild: Andreas Häusler

Wie eine natürliche Skulptur ragt das Steinmanndli auf dem Hügel hinter der Zwinglipasshütte zum Himmel. Jedoch ist das künstlerisch anmutende Werk mehr als ein kreativ geschichteter Steinstapel. Es veranschaulicht die Gesteinsabfolge des Kantons St.Gallen.

Ursprünglich habe die Idee bestanden, das Steinmanndli ausschliesslich mit Material aus der Umgebung des Zwinglipasses zu bestücken, sagt Geologe Stephan Wohlwend, der die Skulptur gemeinsam mit Knaben und Mädchen des Kinderbergsteigens (KiBe) und der Jugendorganisation (JO) des Schweizerischen Alpenklubs geschaffen hat.

«Die Beurteilung der lokalen Geologie zeigte aber, dass die Gesteine, insbesondere aufgrund der fehlenden farblichen Variabilitäten, zu einem monotonen Gesamtbild geführt hätten.»

Deshalb wurde Geologie auf die Region des Seeztales und die Umgebung von Vättis ausgedehnt. Dank dem erzählt das Steinmanndli nun eine geologische Geschichte, die noch viel weiter in die Vergangenheit reicht.

Die Vielfalt hatte jedoch ihren Preis: Die ortsfremden Steine mussten mit Menschenkraft auf den Zwinglipass gebracht werden. Was wiederum bewirkte, dass die Grösse der Steinbrocken eingeschränkt werden musste, wie Stephan Wohlwend sagt. «Aus der ursprünglichen Idee eines stattlichen Steinmanndlis wurde eine eher schlanke Version.»

Sitzgelegenheiten aus drei verschiedenen Steinarten

Die Skulptur bildet das Zentrum eines Sitzplatzes mit Bänken, von dem aus sich eine eindrückliche Rundumsicht auf den Altmann, die SAC-Hütte und das Gebiet jenseits des Zwinglipasses in Richtung Fählensee bietet. Die Sitzgelegenheiten sind aus den drei hauptgeologischen Steinarten gebaut, die sich um Untergrund um die Klubhütte befinden: in den Schrattenkalk-, der Garschella- und der Seewen-Formationen.

Anlässlich des 150. Geburtstags der SAC Sektion Toggenburg im Jahr 2020 hat sich Stephan Wohlwend nicht nur der Gestaltung des aussichts- und lehrreichen Sitzplatz angenommen, sondern die Geologie des Kantons St. Gallen in einem illustrierten Büchlein zusammengefasst. Dieses enthält unter anderem auch Fotoaufnahmen, die Einblick in das unterirdische Höhlenlabyrinth um den Zwinglipass gewährt.

Wobei die Schneehöhle wohl zu den eindrücklichsten gehört. Wohlwend zeigt unter anderem auf, wie die Wege des Wassers des Karstsystems die Welt unter Tag verändern, dokumentiert aber auch die Folgen des Klimawandels: «Der Eisspiegel am Eingang der Schneehöhle sinkt jährlich, was die jeweiligen Markierungen an der Höhlenwand dokumentieren.

Wohlwends Arbeit ist auch auf der SAC-Website www. sac-toggenburg.ch publiziert.

