Marco Manna feiert in Wattwil 25 Jahre Coiffeur-Selbstständigkeit

Wattwil Zwischen Tattoos, After Shave und Fussballwimpel: Dorfcoiffeur Marco Manna feiert Jubiläum Seit 25 Jahren führt Marco Manna «Marco's Salon» in Wattwil. Vieles hat er seinem Vater zu verdanken. Dessen Name ist daher als Tattoo auf dem Oberarm von Marco Manna verewigt. Hansruedi Kugler 11.10.2021, 11.55 Uhr

Ausnahmsweise setzt sich Marco Manna selbst auf den Coiffeurstuhl. Bild: Hansruedi Kugler

Sein Herz trägt Marco Manna auf dem Körper. Tönt pathetisch? Aber wenn einer den Vornamen seines verstorbenen Vaters auf die Innenseite seines linken Oberarms tätowieren lässt, ist das bemerkenswert und deutet auf eine enge Verbindung hin. «Enrico. Für immer in meinem Herzen», steht da auf Neapolitanisch. «Ja, wir hatten ein inniges Verhältnis und nach seiner Pensionierung kam mein Vater jeden Tag kurz in meinem Salon vorbei», sagt er.

Vor genau 25 Jahren sass sein Vater auch Modell für das Pressefoto zur Eröffnung des Coiffeursalons an der Wattwiler Ringstrasse – und hatte dem 23-jährigen Marco bei der Startfinanzierung geholfen. Eingerahmt steht die Quittung hinter der Theke: 4260 Franken für Inventar und Einrichtung. Sein Berufsleben wird er nach Plan auch bis zur Pensionierung in 17 Jahren als Einmannbetrieb hier verbringen: «Dass ich damals diesen Salon übernehmen konnte, war für mich schliesslich ein Glückstreffer.»

Er sah Maradona in Neapel spielen

Der emotionale Familienzusammenhalt ist typisch für Neapolitaner: Zwar ist Marco Manna in Ebnat-Kappel geboren, hat in der Berufsschule Wattwil Damen- und Herrencoiffeur gelernt, drei Jahre in Gossau gearbeitet, ist nun seit 25 Jahren Herr über seinen Wattwiler Salon.

Aber spätestens seit jenem Moment, als er als Knirps seinen Vater und seinen Onkel ins Stadio San Paolo in Neapel begleitete und dort Diego Maradona spielen sah, gehört ein Teil seiner Identität der süditalienischen Metropole – «auch wenn bei Spielende das Auto des Onkels gestohlen war», erzählt er und schüttelt lachend den Kopf.

Ein Rundblick in «Marco's Salon» macht seine Vorliebe deutlich. Zwei Fussballwimpel hängen hinter der Theke: Neben dem kleinen des FC St.Gallen sieht man einen grossen des SSC Napoli, «leider ohne Unterschrift von Maradona». Man ist hier in einem Herrensalon – und Fussball ist immer ein Thema, das man mit Marco Manna erörtern kann. Nicht zuletzt, weil sein Vater in den 50er-Jahren eine Saison in der ersten Mannschaft des St.Gallen gespielt hat.

Hipsterbart und Old Spice After Shave

Im Schaufenster wird die Altersspanne seiner Kunden klar: Neben zwei Frisurplakaten, eines mit tätowiertem Hals, eines mit Hipsterbärtchen, stehen zwei Fläschchen Old Spice After Shave und Pitralon aus den 50er-Jahren. «Bei meinen älteren Kunden sind die sehr beliebt», sagt er.

Ein Dorfcoiffeur wie er schneidet oft mehreren Generationen aus einer Familie die Haare. Von Todesfällen seiner Kunden hört er meist spät. Er gehe dann aber jeweils auf einen Abschiedsgruss auf dem Friedhof vorbei. Den Corona-Lockdown habe er dank Bundeshilfe gut überstanden: «Und nachher war ich fünf Wochen lang komplett ausgebucht, arbeitete jeden Tag bis zu zehn Stunden.»

Apropos Herz auf dem Körper: Seine beiden Kinder hat Marco Manna in Tattoos je auf beide Schultern verteilt. Der Löwe auf dem rechten Unterarm symbolisiere den kämpferischen Selbstständigen und ein wenig auch den SSC Napoli, sagt er. Noch frei ist der rechte Oberarm. Dort werde irgendwann auch noch der Name seiner Mutter stehen.