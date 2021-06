Viehzuchtverein Wil feiert im Herbst sein Jubiläum

Nach dem Corona bedingten Ausfall der letztjährigen Viehschau feiert der Viehzuchtverein Wil sein 125-jähriges Bestehen am Samstag, 25. September 2021 die Jubiläumsschau an einem speziellen Ort. Als Schauplatz wurde das Gelände beim ehemaligen Schützenhaus Zuzwil gewählt. An einer Informationsveranstaltung stellte das OK seine Planung vor.

18.06.2021, 15.06 Uhr