Jubiläum Verein Chupferhammer: Wohn- und Arbeitsstätte für Menschen mit Beeinträchtigung Vor 40 Jahren wurde der Verein Chupferhammer gegründet. Heute gibt es 13 Wohn- und Lebensgemeinschaften und Arbeitsplätze in einem geschützten Rahmen in vier Kantonen. Sabine Camedda Jetzt kommentieren 04.09.2021, 05.00 Uhr

Die Werkstatt im Rosengarten in Ebnat-Kappel bietet 49 geschützte Arbeitsplätze. Bild: Sabine Camedda

Am Anfang des Vereins Chupferhammer standen heilpädagogische Grossfamilien. Diese boten erwachsenen Menschen mit einer Beeinträchtigung ein Zuhause. Von Anfang an setzten die Wohn- und Lebensgemeinschaften auf die Mitbestimmung aller. Sie möchten den Bewohnerinnen und Bewohnern ermöglichen, in eigenen vier Wänden zu leben und für ihren eigenen Lebensunterhalt aufzukommen. Dazu gehört, dass die Bewohnerinnen und Bewohner – gemeinsam mit einer Begleitperson – selber einkaufen und kochen, waschen und putzen.

Wichtig ist auch, dass die Wohn- und Lebensgemeinschaften gemeinsam entscheiden. An regelmässig stattfindenden Treffen werden verschiedene Themen angesprochen. Wenn ein Platz frei wird und jemand neu einziehen möchte, reden die Bewohnerinnen und Bewohner mit.

Wohnen und arbeiten, teilweise unter einem Dach

Zum Chupferhammer gehören mittlerweile 13 Wohn- und Lebensgemeinschaften sowie eine Werkstatt mit vier Abteilungen in den Kantonen St.Gallen, Appenzell Ausserrhoden, Thurgau und Zürich. Jede dieser Einheiten funktioniert weitgehend autonom und hat ihre eigene Kultur sowie Gepflogenheiten. Einige Wohngemeinschaften bieten ihren Bewohnerinnen und Bewohnern auch Arbeitsmöglichkeiten in einem Atelier. Andere dienen ausschliesslich als Lebensraum, die Bewohnenden gehen auswärts einer Beschäftigung nach – meistens in einem geschützten Rahmen.

Der Lebensgemeinschaft Ida-Sträulistrasse in Winterthur ist die Fächerei angegliedert, in der ebenfalls Beschäftigungsmöglichkeiten bestehen. Der Name leitet sich von Fächern ab, die vermietet werden und die mit tollen Artikeln gefüllt sind. Allen Einheiten gemeinsam ist, dass die Bedürfnisse und die Selbstbestimmung der betreuten Menschen im Mittelpunkt stehen.

Eine Tagesstruktur gibt Stabilität im Leben

Die Werkstatt Rosengarten in Ebnat-Kappel bietet 49 geschützte Arbeitsplätze in vier Abteilungen an. Eine Tagesstruktur, wie sie die betreuten Mitarbeitenden erhalten, bietet eine sinnstiftende Tätigkeit und die Teilhabe am Arbeitsalltag. Die Mitarbeitenden arbeiten je nach Kenntnissen, Fähigkeiten und Interesse in einer der vier Abteilungen.

Die Wald Wege Garten (WWG) verrichtet Arbeiten in der Natur und stellt Anzündhilfen her. Andere arbeiten aber lieber drinnen, in der Polywerkstatt, in der Holzwerkstatt oder in der Abteilung Inuwerk. Es werden Arbeiten für Auftraggebende der Region erledigt. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stellen aber auch Produkte her, die zum Kauf angeboten werden.

Die Angebote fürs Leben und Arbeiten im Verein Chupferhammer sind begehrt. Dem Geschäftsführer Markus Rubin, den beiden Bereichsleitungen AR/TG/ZH & SG Sandro Bänziger und Ruth Camenisch ist es wichtig, dass den Menschen im Verein Chupferhammer Selbstbestimmung und Teilhabe im Lebens- und Arbeitsraum ermöglicht wird. Das scheint zu klappen: Die betreuten Menschen wirken glücklich.