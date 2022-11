Jubiläum Spielfreude seit vier Jahrzehnten: Die Ludothek Wattwil feiert Jubiläum – ein Ort der Jung und Alt verbindet Die Ludothek Wattwil blickt auf ihre Gründung vor 40 Jahren zurück. Einiges hat sich geändert, doch der Grundgedanke blieb derselbe: Spiel, Nachhaltigkeit und sozialer Austausch unter Kindern und Erwachsenen. Alec Nedic 02.11.2022, 17.00 Uhr

Seit 40 Jahren bringt die Ludothek Wattwil Kinder und Erwachsene zusammen, um zu spielen. Bild: PD

Brettspiele, Traktoren, Playmobil oder Bobbycars: Seit 40 Jahren sorgen sie bei den Besucherinnen und Besuchern der Ludothek Wattwil für glänzende Augen. Im Jahr 1981 gegründet, zählt die Wattwiler Ludothek zu den ältesten der Schweiz und kann auf eine traditionsreiche Geschichte zurückblicken. Im Laufe der Jahre war sie bereits an fünf verschiedenen Standorten in Wattwil anzutreffen. Aktuell öffnet sie ihre Türen zweimal wöchentlich an der Grüenaustrasse.

Die Ludothek Wattwil bietet Kindern und Erwachsenen die Möglichkeit, zu günstigen Bedingungen Spiele auszuleihen. Sie stellt ein Angebot von über 800 Spielen zur Verfügung.

Die Ludothek hält das bereit, was es zu Hause nicht gibt. Grosse Spielzeuge wie zum Beispiel Hämmerli-Spiele, Velos oder Fussballtische können oder wollen sich viele Familien aus finanziellen Aspekten oder aus Gründen der Nachhaltigkeit nicht leisten. Die Ludothek bietet Kindern und Eltern einen Kompromiss.

Grundgedanke blieb gleich

Seit jeher wurde die Ludothek von ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geführt. Anlässlich des 40. Jubiläums der Ludothek Wattwil fanden ehemalige und aktuelle Mitarbeitende zusammen, um Erinnerungen auszutauschen und in ihnen zu schwelgen.

Ehemalige und aktive Mitarbeiterinnen der Ludothek Wattwil während der Jubiläumsfeier. Bild: PD

Auch wenn sich in den vier Jahrzehnten einiges veränderte, der Grundgedanke blieb bis heute unangetastet, erklärt eine langjährige Mitarbeiterin der Ludothek. Sie führt aus:

«Spiele ausleihen, soziale Kontakte pflegen und Nachhaltigkeit sind die Aspekte, die uns früher wie auch heute zu unserer Arbeit motivieren.»

Die Ludothek Wattwil war fester Bestandteil des Dorfflohmarktes an der Ringstrasse in Wattwil. Bild: PD

Sozialer Austausch zwischen Jung und Alt

Die Ludothek war schon immer ein sozialer Treffpunkt für Kinder und Erwachsene. Mittlerweile lässt das ein wenig nach. Heute sind oft beide Elternteile arbeitstätig und finden weniger Zeit, um mit ihren Kindern in die Ludothek zu kommen.

Mit regelmässigen Spielenachmittagen für Erwachsene möchte man dem nun entgegenwirken. Schon jetzt werde das Angebot rege genutzt, man suche aber noch mehr Interessierte, die an den gemeinsamen Spielpartien teilnehmen, teilt die Ludothek auf Anfrage mit. Die Ludothek soll ein Treffpunkt für Kinder wie auch Erwachsene sein.

Spielendes Heranwachsen

Auch der Zeitgeist der Digitalisierung zieht nicht unbemerkt an der Ludothek vorbei. Viele Kinder verbringen heutzutage lieber Zeit vor der Konsole als draussen mit Freunden. Spiele für Kinder ab zehn Jahren seien heute nicht mehr so gefragt wie früher. Als Reaktion darauf biete man in der Ludothek vermehrt Spielsachen für Kleinkinder an.

Dabei nimmt das Spielen eine wichtige Rolle in der Entwicklung von Kindern ein. Durch das Ausleihen des Spielzeuges lernen die Heranwachsenden Verantwortung zu übernehmen und sorgsam mit den Gegenständen umzugehen.

«Indem Kinder spielen, erlernen sie wichtige Fähigkeiten wie beispielsweise feinmotorische und kognitive Fertigkeiten oder soziales Verhalten.»

Ludothek Wattwil Die Ludothek ist jeden Mittwoch von 16.00–18.00 Uhr und am Samstag von 09.30–11.30 Uhr an der Grüenaustrasse 5 in Wattwil geöffnet. Weitere Informationen unter ludo-wattwil.ch. (aln)