Alt-St.Johann: Markus Huser arbeitet seit 1972 im Skiservice

Alt St. Johann Tüfteln am perfekten Schliff: Weshalb Markus Huser auch nach 50 Jahren im Skiservice nicht im Hamsterrad dreht Markus Huser aus Alt St.Johann flickt, schleift und wachst seit 1972 Ski. Begonnen hat er bei Sport-Sutter in Unterwasser. Heute arbeitet er in der hochmodernen Werkstatt des Skiservice-Centers in Wildhaus und wartet diesen Winter mit einer neuen Kantenschleif-Technologie auf. Christiana Sutter 03.12.2022, 05.00 Uhr

Markus Huser arbeitet an der Werkbank im Skiservice-Center in Wildhaus. Bild: Christiana Sutter

Es riecht nach Skiwachs. In der Schleifmaschine findet ein Ski den Weg durch die vielen Schleifscheiben. Im Skiservice-Center werden schon fleissig Ski für den bevorstehenden Winter bereit gemacht. Markus Huser steht an der Werkbank und putzt mit einem Lappen die feuchten Ski ab, welche die Schleifmaschine über die Förderwand freigibt.

Der 51. Winter steht für den Ski-Servicemann Markus Huser aus Alt St.Johann vor der Tür. Im Winter 1972/73 stand er zum ersten Mal an einer Werkbank. Damals im Sportgeschäft Sutter in Unterwasser. Seit 2001 arbeitet Huser bei Andreas Allmann im Skiservice-Center in Wildhaus. «Ich kenne im ganzen Skigewerbe keinen weiteren Servicemann, der schon so lange die Ski von Kunden repariert und präpariert», sagt Andreas Allmann und begrüsst bereits die nächsten Kunden.

Eröffnung der Chäserruggbahn versprach mehr Arbeit

Der Winter 1972/73 war prägend für den weiteren Lebenslauf von Markus Huser. Er ist auf einem Bergbauernhof Sunnehalb, oberhalb von Alt St.Johann, aufgewachsen. Damals bewirtschaftete sein Vater den Hof. Das Einkommen war jedoch zu wenig für zwei Bauern. Den Hof konnte er erst 1986 übernehmen. Deshalb war Markus gezwungen, eine Arbeit ausserhalb des Hofs zu finden.

Der Zufall wollte es damals, dass Walter Sutter von Sport-Sutter in Unterwasser einen neuen Mitarbeiter suchte. Denn in jenem Winter war auch die Eröffnung der Chäserruggbahn, das versprach mehr Skifahrer im Gebiet und somit mehr Arbeit im Sportgeschäft. Markus Huser erinnert sich noch ganz genau an seinen ersten Arbeitstag. Er musste mit einer speziellen Belagstropfkerze Löcher in einem Attenhofer-Ski flicken. Huser sagt: «Das war eine langweilige Arbeit.»

Bereits 50 Jahre ist das her, und mittlerweile ist eine Leidenschaft daraus geworden. Wobei, im Leben von Markus Huser hat es immer drei Leidenschaften gegeben. Als Erstes die Arbeit auf dem Bauernhof, dann den Skiservice und die Musik. Huser war leidenschaftlicher Musiker. Zuerst spielte er Klavier, dann das Saxofon und schliesslich Klarinette.

Im selben Winter, als der damals 16-Jährige bei Sport-Sutter begonnen hatte, spielte er in der Ländlerkapelle Echo vom Stockberg, der er 34 Jahre lang treu blieb. Anschliessend war er noch zehn Jahre mit dem Duo Alpiger-Huser unterwegs. Noten lesen konnte er nicht, das hat er erst in der Musikgesellschaft Alt St.Johann gelernt. 30 Jahre spielte er dort Saxofon. «Ich habe immer nach Gehör gespielt», erzählt er nicht ohne Stolz.

Sowieso ist die Familie Huser sehr musikalisch. Bereits seine Eltern haben musiziert. Seine Frau Annelies Huser ist als Jodlerin bekannt. Sie war Vorjodlerin im Churfirstenchörli und ist noch heute bei der Klangwelt Toggenburg als Leiterin von Jodelkursen tätig. Dank der Unterstützung seiner Familie konnte Huser all seine Leidenschaften ausüben.

Andreas Allmann bereitet die Ski der Kundinnen und Kunden für den Service vor. Bild: Christiana Sutter

Montage dauerte damals Stunden, heute noch wenige Minuten

Die nächsten Kunden treten durch die Schiebetüre ins Skiservice-Center in Wildhaus ein. Markus Huser begrüsst sie mit einem «Hoi mitenand, Service wie immer?». Er kennt die Kunden seit Jahren und kann ihnen die Wünsche meist von den Lippen ablesen. Der Kontakt mit den Kunden ist ebenfalls etwas, was Markus Huser an der Arbeit im Skiservice-Center schätzt. Auch die Kundschaft schätzt es, dass man sie kennt. Sie fühlt sich als Teil der Skifamilie: man ist per Du.

«Bereits bei der Familie Sutter in Unterwasser war ich Teil der Familie und vertraut mit der Kundschaft, dasselbe ist es jetzt bei Andreas Allmann.»

Die Arbeit und das Material haben sich in den 50 Jahren verändert. Markus Huser erzählt, dass die Ski damals noch aus Holz waren, wobei es bereits ein paar wenige Metallski gab. Die Bindung war noch eine Kabelzugbindung. «48 Schrauben brauchte es, um die Bindung zu fixieren.» Markus Huser lacht bei dem Gedanken und fügt an: «An einem Vormittag konnten gerade mal zwei, höchstens drei paar Ski montiert werden.» Heute dauert die Montage der Skibindung ein paar wenige Minuten.

Auf den Ski ist heutzutage eine Bindungsplatte vormontiert. So muss die Bindung nur draufgeschoben werden und kann mit ein paar Drehungen fixiert werden. Zu Beginn der Fersenautomaten, wie die Bindungen genannt wurden, musste eine Schraublehre mit Löchern auf den Ski gelegt, die Löcher vorgebohrt und dann die Bindung auf den Ski geschraubt werden.

Damit man wusste, wie die Schraublehre auf den Ski gelegt werden muss, war die Schuhmitte auf dem Ski markiert. Es gab einmal ein Skimodell, bei dem die Schuhspitze markiert war. Markus Huser beginnt zu lachen, denn nicht nur er hat die Lehre wie gewohnt auf den Ski gelegt und die Löcher gebohrt. «Die Bindung war dann natürlich zu weit vorne.»

Markus Huser stellt ein Programm auf dem Display ein. Bild: Christiana Sutter

Von der Bandschleif- zur Hightechmaschine

Tüfteln, auch das ein Thema, das Markus Huser während all der Jahre begleitet. Ende der 1970er-Jahre hat er zusammen mit Walter Sutter versucht, eine Bandschleifmaschine mit Wasser für Ski zu konstruieren. «Das hat nicht funktioniert, der Leim des Schleifpapiers löste sich auf.» Ein paar Jahre später war es die Steinschleifmaschine, die Huser und Sutter wieder inspirierte, Neues auszuprobieren. Alpin- wie auch Langlaufski wurden darauf geschliffen. Huser sagt:

«Einmal hat es mir einen Langlaufski nach hinten geschossen, direkt durch die Garagentür hindurch.»

Und heute, getüftelt wird noch immer. Andreas Allmann hat bei der Firma Schiess in Lichtensteig eine Lehre als Werkzeugmacher absolviert. Sein handwerkliches Geschick, sein Wissen im Skisport und der Herstellung von Ski sowie seine Kenntnisse aus dem Rennsport setzt er bei der führenden Firma von Schleifmaschinen, der österreichischen Firma Wintersteiger aus Ried im Innkreis, als Entwickler ein.

Er hat die Fahrweise der Skicracks in den Skirennen studiert. Seine Erkenntnis daraus: Die Ski müssen anders geschliffen werden. Letzten Winter hat er zusammen mit Markus Huser die Schleifmaschine so erweitert und die Software angepasst, dass es seit diesem Winter eine neue Technologie gibt: die V-Edge-Technologie für variable Kantenwinkel. Markus Huser ist stolz, bei dieser Entwicklung beteiligt gewesen zu sein.

«Meine Motivation für diese Arbeit ist noch immer da und spannend ist es auch.»

Markus Huser nimmt ein weiteres Paar Ski aus dem Ständer und legt es zum Schleifen auf das Förderband. Er bedient das Display, wählt das Programm und schon geht’s los. Geduldig wartet er, bis die Ski durch die Maschine gelaufen sind, damit er sie für den Kunden fertigstellen kann.

Andreas Allmann vor der Schleifmaschine. Bild: Christiana Sutter