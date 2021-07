Was Urs Frieden seit 25 Jahren am Ballonfahren fasziniert

Jubiläum Jede Fahrt ist ein Genuss für die Passagiere und für den Piloten: Urs Frieden ist seit 25 Jahren passionierter Ballonfahrer Am 24. Juli 1996 legte der Thurgauer Urs Frieden die Ballonprüfung ab. Bei fast 1600 Fahrten übt er nicht nur sein Hobby aus, er zeigt seinen Passagieren gerne ihre Heimat von oben. Eine seiner Lieblingsrouten führt der Thur entlang übers Toggenburg. Sabine Camedda 24.07.2021, 05.00 Uhr

Besonderes Erlebnis bei Westwind: Urs Frieden überfährt mit dem Ballon den Säntis und winkt den Gästen auf dem Gipfel zu. Bild: PD

Er wollte in die Luft. Schon als Bub. Aufgewachsen auf einem Bauernhof in Hohentannen, in der Nähe des Flugplatzes Sitterdorf, sah der kleine Urs Frieden Flugzeuge starten und landen. Und träumte davon, selber am Steuer einer dieser Maschinen zu sitzen.

Doch in der Familie gab es noch etwas anderes. Seine Tante habe seinem Vater vorgeschlagen, als Ausgleich zur harten Arbeit auf dem Bauernhof eine Ballonfahrt zu machen. Dieser folgte dem Rat – und war so fasziniert von der Ballonfahrerei, dass er die Ausbildung zum Ballonpiloten absolvierte und darin ein Hobby fand.

Urs Frieden, seit 25 Jahren Ballonpilot. Bild: PD

So kam das Ballonvirus in die Familie Frieden und auch zu den beiden Söhnen Kurt und Urs.

«Oft nahmen wir unsere Velos und fuhren den Ballonen hinterher.»

Beim Zuschauen, wie Ballone für eine Fahrt bereitgemacht und nach der Landung verpackt werden, lernte Urs Frieden viel. Dieses Wissen sollte ihm einige Jahre später bei seiner eigenen Ballonfahrlehrzeit zugutekommen. Zuvor aber, das hat ihm sein Vater ebenfalls mit auf den Weg gegeben, musste er eigenes Geld verdienen, um sich das Ballonfahren leisten zu können.

So lernt man Ballon fahren Die Ausbildung als Ballonfahrer in der Schweiz umfasst drei Teile. Der Theorieteil besteht aus acht Fächern, für die Kurse beim Schweizer Ballonfahrverband absolviert werden müssen. Die praktischen Kenntnisse werden bei Lernfahrten mit dem Ballon erworben. Vor der Prüfung müssen mindestens 17 Fahrten gemacht werden, begleitet von einem Fahrlehrer. Derzeit gibt es in der Schweiz 22 Fahrlehrer, die sich die sechs bis sieben Fahrschüler pro Jahr aufteilen. Es wird empfohlen, die Fahrten bei mehreren Fahrlehrern zu machen, weil jeder seine eigenen Tipps geben kann. Abgeschlossen wird dieser Teil mit einer Fahrprüfung, bei der ein Prüfungsexperte dabei ist. Schliesslich muss eine theoretische und praktische Funkprüfung abgelegt werden. Dies ist wichtig für die Kommunikation der Ballonpiloten mit der Flugsicherung. (sas)

Der Traum vom eigenen Ballon hat sich schnell erfüllt

Am 24. Juli 1996 erfüllte sich Urs Friedens Traum: An diesem Tag absolvierte er seine Ballonfahrprüfung. Er habe sich lange das Motorfliegen überlegt und sogar mit der Theorie angefangen. Später sei er dann aufs Ballonfahren umgeschwenkt. Urs Frieden erklärt:

«Mit dem Ballon bin ich betreffend Starts und Landungen viel flexibler. Ich bin an keinen Flugplatz gebunden.»

Bereits während der Ausbildung hat sich Urs Frieden Gedanken über das Danach gemacht. Denn: Die Fahrprüfung nützt wenig, wenn man das Ballonfahren nicht auch ausübt. «Am Anfang habe ich bei meinem Vater einen Ballon gemietet, aber schnell war mir klar, dass ich etwas Eigenes brauche», erzählt Urs Frieden. Er hat sich einen Occassionsballon von einem Bekannten angeschafft und so nach und nach Fuss in der Ballonfahrerszene gefasst.

Der Ballonvirus ist unheilbar, sagt Urs Frieden. Bild: PD

Seit sieben Jahren mit eigener Werbung auf dem Ballon

«Mein Anspruch war dann schnell, besseres Material zu bekommen», sagt er. Das war Anfang der 2000er-Jahre, in welchen die Neu St.Johanner Weberei Meyer-Mayor einen Stoff für Ballonhüllen hergestellt hat. Das Toggenburg – oder besser gesagt das damalige Regenbogen-Logo der Region – begleitete Urs Frieden auf seinem gesponserten Ballon während 530 Stunden in der Luft und sorgte so für die Steigerung des Bekanntheitsgrads.

Als die Lebensdauer der Ballonhülle zum Ende ging, fand Urs Frieden im Obertoggenburg fünf Unternehmen, die ihre Werbung auf dem zweiten Toggenburger Ballon platzierten. Mit diesem war der Ballonpilot über 420 Stunden unterwegs. «Ich wollte und konnte dann die Möglichkeit schaffen, für mein eigenes Unternehmen zu werben, das ich 2005 gegründet habe», sagt Urs Frieden. Seit 2014 tragen Urs Friedens Ballonhüllen ausschliesslich den Aufdruck vom slow-fly.ch.

Ballonfahren heute: Genuss für sich und Passagiere

Gerade bei Starts an frühen Sommermorgen präsentiert sich eine besondere Stimmung. Bild: PD

Mit seinem Unternehmen bietet Urs Frieden Ballonfahrten an. Dabei steht für ihn das Wohl der Passagiere im Zentrum. Wenn jemand eine Fahrt bucht, schlägt Urs Frieden mehrere Termine vor, bevor er einen fixiert. Denn gutes Wetter ist Voraussetzung.

«Die Fahrt soll etwas Gfreuts sein. Die Gäste sollen geniessen können und für mich als Pilot ist wichtig, dass wir wieder sicher am Boden landen.»

Zusammen mit seinem Team holt er die Gäste, wenn möglich, zu Hause ab und bringt sie zum Startpunkt. Dort wird der Ballon aufgebaut und gefüllt, dann geht es in die Luft. Das Einsteigen in den Korb gestaltet sich übrigens ganz einfach, denn Urs Frieden kann eine Türe öffnen, was ein barrierefreies Einsteigen ermöglicht.

Nach etwa eineinhalb bis zwei Stunden sucht der Pilot einen geeigneten Landeplatz und der Ballon setzt mit dem Korb auf dem Boden auf – et voilà. Während die Gäste die Eindrücke der Fahrt auf sich wirken lassen, verräumen sie gemeinsam mit der Crew das Equipment. «Anschliessend servieren wir den Passagieren einen kleinen Apéro am Landeplatz. Mit Chlöpfmoscht, Chips und Nüssli stossen wir auf die gelungene Ballonfahrt an», erzählt Urs Frieden.

Von einem Ballon aus bieten sich ungewohnte Perspektiven auf die Churfirsten. Bild: PD

Im Sommer finden die Fahrten am Morgen oder am Abend statt. Tagsüber zu fahren, sei aufgrund der Thermik nicht möglich. Im Winter hingegen ist Urs Frieden über die Mittagszeit in der Luft, dann sei die Sonne zu schwach, um für Thermik zu sorgen.

Spektakulärer Sonnenaufgang und Abfahrt fast im Schritttempo

Bei der Routenwahl richtet sich Urs Frieden nach den Wünschen der Passagiere. Viele fahren gerne über ihren Wohnort oder in dessen Nähe. «Wenn die Route gewünscht ist, muss ich je nach Wind den Startpunkt wählen. Die Fahrt zu verschieben, ist dann ein Thema, wenn das Wetter nicht geeignet ist zum Ballonfahren», sagt er. Einige der Gäste hätten aber keine Präferenz und überliessen ihm die Routenwahl.

Hat er, der über 2700 Stunden fahrend im Ballon verbracht hat, eine Lieblingsstrecke? Ja, sagt Urs Frieden und lacht.

«Die kann ich aber nur bei wolkenlosem Hochdruckwetter am Morgen unternehmen.»

Er nenne diese Fahrt jeweils Steinbruchfahrt. In Alt St.Johann sei es am Morgen noch ruhig, weil der Ausgangspunkt der Fahrt ziemlich am Anfang der abfliessenden Luftmasse ist. «Meinen Passagieren erzähle ich schon bei der Hinfahrt von der Faszination, dass die Fahrt nur 150 Meter über Grund fast im Schritttempo beginnt», sagt Urs Frieden. Die Geduld wird sich auszahlen.

Urs Frieden überfährt gerne das Toggenburg, auch bei den Ballontagen in Ebnat-Kappel. Bild: PD

Die Topografie macht es möglich, dass die Fahrt immer schneller wird. Der Höhepunkt ist in Starkenbach beim Steinbruch. «Hier ist das Tal sehr eng und der Wind nimmt rasant zu», erklärt der Ballonpilot. In ausgeprägten Lagen fährt der Ballon bis zu 30 km/h schnell. In dieser Phase könne er den Gästen live zeigen, dass der Wind sich dem Gelände anpasst. Nach Stein nimmt der Wind dann wieder ab auf angenehme 15 km/h.

«Wir starten so früh, dass in diesen Minuten der Sonnenaufgang Richtung Stockberg spektakulär ist.»

Gerne überfährt Urs Frieden den Säntisgipfel. Dafür brauche es Westwind. Je nach Stärke muss der Gipfel höher überfahren werden, damit der Ballon den Lee-Wind hinter dem Säntisgipfel nicht zu spüren bekommt und genügend Auftrieb hat, um den Alpstein zu überqueren. «Es reicht aber immer, um den Gästen auf dem Berg zu winken», sagt der Ballonfahrer.

Das Ballonvirus ist unheilbar

Auch wenn er während einer Fahrt gefordert ist, um sowohl den Kurs zu halten als auch den Ballon sicher zu pilotieren, Urs Frieden kann die Stunden in der Luft auch geniessen. Er sagt:

«Jede Fahrt ist ein neues Erlebnis, auch für mich.»

Darum möchte er noch viele Fahrten unternehmen, sei es im Toggenburg und in der Ostschweiz, sei es bei Alpenüberquerungen. Es gebe kein Mittel gegen das Ballonvirus, sagt Urs Frieden. Aber: «Man will es auch nicht bekämpfen, sondern einfach abheben und geniessen.»

Für weitere Informationen: www.slow-fly.ch