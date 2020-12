Jubiläum Blick zurück auf ein spannendes halbes Jahrhundert: Der Skilift in Oberhelfenschwil nahm vor 50 Jahren seinen Betrieb auf Am 31. Dezember 1970 ist der Oberhelfenschwiler Skilift zum ersten Mal gelaufen. Nur einmal in der 50-jährigen Geschichte musste die Anlage einen ganzen Winter stillstehen. Beat Lanzendorfer 31.12.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der 350 Meter lange Skilift in Oberhelfenschwil. Bild: PD

Jubiläen kann man sich nicht aussuchen. Und die Gründer des Oberhelfenschwiler Skiliftes konnten 1970 nicht ahnen, dass sich die Welt fünfzig Jahre später innert weniger Monate grundlegend verändern wird.

Mehrere Jubiläumsveranstaltungen fielen ins Wasser

Noch vor Ausbruch der Coronakrise haben die jetzigen Verantwortlichen ein Jubiläumsprogramm auf die Beine gestellt, das mittlerweile stark eingeschränkt ist. So fiel etwa der Jubiläumsanlass im Oktober ganz ins Wasser. Immerhin konnte unter Ausschluss der Öffentlichkeit die Verlosung «Skiliftbügel» durchgeführt werden.

28 von total über 50 Teilnehmenden wurden ausgelost und sind jetzt mit einer gravierten Platte auf einem der Skiliftbügel verewigt. Zusätzlich wurde Florian Sonderer als Gewinner «Goldene Saison» ermittelt. Er darf den Skilift in der begonnenen Saison kostenlos benutzen.

Ob die weiteren Veranstaltungen der Skilift AG Oberhelfenschwil durchgeführt werden können, steht zurzeit noch in den Sternen. Das Organisationskomitee hält auf der Website www.skilift-oberhelfenschwil.ch auf dem Laufenden.

Aktiengesellschaft im Oktober 1970 gegründet

Entstanden ist der Skilift auf Initiative von Max Tomasius, dem damaligen Präsidenten des Verkehrsvereins. Er regte 1970 an der Hauptversammlung des Verkehrsvereins an, sich Gedanken zur Realisierung eines Skiliftes zu machen.

Die Idee wurde daraufhin kontrovers diskutiert und nicht wenige waren der Meinung, dass dafür die finanziellen Mittel kaum vorhanden wären. Die Skeptiker wurden dann an einer öffentlichen Interessenversammlung eines Besseren belehrt. An deren Ende standen Zusagen in der Grössenordnung von 95'000 Franken im Raum.

Die Gründung der Skilift AG Oberhelfenschwil mit einem Aktienkapital über 100'000 Franken erfolgte dann am 17. Oktober 1970. Der erste Verwaltungsrat setzte sich aus Guido Göldi, Präsident, Josef Looser, Aktuar, Paul Niedermann, Kassier, sowie den Beisitzern Max Tomasius und Leo Thaler zusammen.

Die Anlage geht erstmals in Betrieb

Gut zwei Monate später – am 31. Dezember 1970 – wurde die 350 Meter lange Anlage mit seinen drei Masten und 28 Bügeln bereits eingeweiht.

Das Unternehmen Skilift stand vom Start weg unter einem guten Stern. Schon nach der ersten Saison wurden auf den drei Masten Scheinwerfer installiert, um das Nachtskifahren zu ermöglichen.

Ein Bild aus den siebziger Jahren, den Anfängen des Skiliftes in Oberhelfenschwil. Bild: PD

Die Einzelfahrt für ein Kind betrug damals 40 Rappen, jene für Erwachsene 60 Rappen. Für die Saisonkarte mussten 38 Franken für Kinder und 60 Franken für Erwachsene bezahlt werden. Zum Vergleich: Saisonkarten sind heute für 80 respektive 100 Franken zu haben.

«Der Skilift soll allen zur Verfügung stehen», sagt Johannes Sonderer, seit drei Jahren Präsident. Und: «Insbesondere auch Kindern und Familien mit einem etwas kleineren Budget.» Dies sei die Devise der Gründer gewesen und wurde über all die Jahre beibehalten.

Johannes Sonderer, Präsident Skilift AG Oberhelfenschwil. Bild: Beat Lanzendorfer

Auf die Anfangsjahre geht auch eine Anekdote zurück, über die Johannes Sonderer heute schmunzelt, damals hätte sie aber tragischer enden können: «Ein Skifahrer hat auf der Piste seinen Ski verloren, der machte sich dann selbständig und ist erst im Schalterraum des damaligen Postgebäudes zum Stehen gekommen, nachdem er die Scheibe durchschlagen hatte.»

Apropos Post: Es gab sogar einmal einen Poststempel, darauf abgebildet der Oberhelfenschwiler Skilift. Diese Abbildung haben die Verantwortlichen auf der Festschrift zum 50-Jahr-Jubiläum wiederbelebt.

Der Poststempel, mit dem die Post den Skilift Oberhelfenschwil verewigte. Bild: PD

Der Hang wird nicht beschneit

Ein Novum sei laut Sonderer auch, dass der Kleinskilift über keine Beschneiungsanlage verfüge und für die Pistenpräparierung auch keine Maschine zum Einsatz käme. «Wir arbeiten seit den Anfängen mit demselben System, das sich über all die Jahre bewährt hat.»

Guido Göldi habe 1972 eine rund 50 Kilogramm schwere Holzrolle mit einer Breite von zwei Metern und einem Durchmesser von 60 Zentimetern konstruiert. Diese werde mit einem Bügel und am Skilift den Hang hinaufgezogen und anschliessend damit auf den Ski die Piste heruntergefahren.

Weil keine Maschinen zum Einsatz gelangen, sei das Skifahren bereits bei einer Schneehöhe von rund zehn Zentimetern möglich.

Nur einmal stand die Anlage still

Es sei auch nicht so, dass früher alles besser gewesen sei. Zieht man nämlich die Statistik zurate, zeigt sich schnell, dass auch in den siebziger Jahren schneearme Winter zu verzeichnen waren. «Die erste Saison ist mit 61 Betriebstagen die drittbeste in der 50-jährigen Geschichte», erklärt Sonderer.

«Länger konnte der Lift nur in der Saison 1977/78 mit 63 Betriebstagen und 1990/91 mit 64 Betriebstagen laufen.»

Darüber hinaus gab es aber schon in den Anfängen Jahre, in denen der Schnee nur spärlich fiel. Elf (1971/72) respektive acht Betriebstage (1974/75) zeigen, dass in der inneren Wahrnehmung die Vergangenheit zwar oft verherrlicht werde, diese aber trotzdem nicht unbedingt besser war. Wenn man aber die Klimaverhältnisse in jüngerer Vergangenheit beobachte, so könne der Klimawandel trotzdem nicht verleugnet werden.

Den Präsidenten schmerzt in diesem Zusammenhang vor allem eine Zahl, an der er allerdings nichts mehr wird ändern können: «Kurz nach meinem Amtsantritt kam der Winter 2019/20. Wegen des Schneemangels lief die Anlage keinen Tag, ein Novum in der 50-jährigen Geschichte.»

Alle Aktionäre arbeiten im Frondienst

Um die Kosten unter Kontrolle zu halten, wurde schon vor langer Zeit ein System entwickelt, in das alle Aktionäre eingebunden seien. Vor dem Saisonstart werde jeweils eine Gruppeneinteilung für die Wochenendeinsätze erstellt.

In dieser decken die 47 Aktionäre den Skiliftbetrieb im Frondienst ab. Von Montag bis Freitag komme jeweils ein Betriebspersonal bestehend aus Pensionierten, Landwirten oder Müttern, deren Kinder die Anlage nutzen, zum Einsatz.

Bei schönem Wetter geniessen vor allem Familien die Vorzüge des Oberhelfenschwiler Skiliftes. Bild: PD

Sechs Präsidenten in der 50-jährigen Geschichte

In der 50-jährigen Geschichte des Skiliftes tauchen bei den Präsidenten lediglich sechs Namen auf, was für die Kontinuität der Aktiengesellschaft spricht. Am längsten an der Spitze stand Gründungspräsident Guido Göldi, der von 1970 bis 1985 die Verantwortung trug.

Ihm am nächsten kommt Jakob Looser mit zwölf Jahren, gefolgt von Fredy Kull und Peter Mock, die beide neun Jahre als Präsidenten amteten. Die Liste wird durch Jakob Kurz (1985 bis 1988) und Johannes Sonderer (seit 2018) vervollständigt.

Zudem wird kontinuierlich in die Sicherheit des Skiliftes investiert, um die gesetzlichen Vorgaben zu erfüllen. Grosse Projekte sind aus Kostengründen allerdings schwierig umzusetzen.

«Wir verzichten momentan sogar bewusst auf einen Kiosk oder weitere Verpflegungsmöglichkeiten und verweisen auf Anfrage an unsere drei Gaststätten Rössli, Weidhof und Frohe Aussicht Högg», sagt der Präsident abschliessend.