Raiffeisenbank Unteres Toggenburg & Neckertal feiert 100 Jahre

Jubiläum «Bänkli» zum Jubiläum der Bank: Die Raiffeisenbank Regio Unteres Toggenburg & Neckertal beschenkt die Bevölkerung Am 17. Juli sind genau 100 Jahre seit der Gründung der Darlehenskasse Bütschwil vergangen. Die Regionalbank hat sich stark entwickelt und zählt heute als Raiffeisenbank Regio Unteres Toggenburg & Neckertal über 9500 Genossenschaftsmitglieder. Beat Lanzendorfer 17.07.2021, 05.00 Uhr

Der Hauptsitz der Raiffeisenbank Regio Unteres Toggenburg & Neckertal an der Landstrasse in Bütschwil. Bild: Beat Lanzendorfer

Vor 100 Jahren gegründet, hat sich die Darlehenskasse Bütschwil vom einstigen Einmannbetrieb nach mehreren Zusammenschlüssen zur Raiffeisenbank Regio Unteres Toggenburg & Neckertal mit fünf Geschäftsstellen mit 45 Mitarbeitenden entwickelt. Betrug die Bilanzsumme im ersten Jahr ihres Bestehens knapp 100'000 Franken, hat sich dieser Wert ein Jahrhundert später auf über eine Milliarde Franken ausgeweitet.

Die Gründung erfolgte im «Löwen» Bütschwil

Die Gründung der Darlehenskasse Bütschwil kam auf Initiative von Pfarrer Högger zu Stande, der den Grämiger Lehrer und Kantonsrat Otto Mauchle über den Sinn und den Zweck einer Darlehenskasse aufklärte. Die darauffolgende Aufklärungsversammlung vor 70 Interessierten trug Früchte.

Bereits zwei Wochen später, am 17. Juli 1921, wurde zur Gründungsversammlung eingeladen. Von den 84 Personen, die sich bis dato für einen Beitritt entschieden hatten, waren 72 im «Löwen» in Bütschwil zugegen. Gemäss den festgelegten Statuten wurde die Höhe des Anteilscheines auf 100 Franken festgesetzt. Als Eintrittsgeld musste ein Fünfliber entrichtet werden.

Die Verantwortlichen sind seit Jahrzehnten dabei

100 Jahre später kennen die Toggenburgerinnen und Toggenburger die einstige Darlehenskasse Bütschwil als Raiffeisenbank Regio Unteres Toggenburg & Neckertal. Seit 1992 leitet Markus Thalmann die Bank.

Auch er blickt stolz auf die 100 Jahre zurück: «Mit einem soliden Fundament wurde das regionale Bankgeschäft stetig auf- und ausgebaut. Ein besonderer Dank geht an unsere treuen Mitglieder und Kunden, die zu dieser erfolgreichen Entwicklung beigetragen haben.» Dem siebenköpfigen Verwaltungsrat steht Adrian Gmür seit 2013 als Präsident vor, insgesamt gehört er dem Gremium seit 2002 an.

Der Verwaltungsrat der Raiffeisenbank Regio Unteres Toggenburg & Neckertal im Jubiläumsjahr, von links: Thorsten Friedel, Adrian Scherrer, Matthias Hefti, Adrian Gmür, VR-Präsident, Helena Hollenstein, Kurt Knaus und Markus Forrer. Bild: PD

Im Jahr des 100-jährigen Bestehens möchte die Bank mit verschiedenen Projekten ihr Jubiläum mit der Bevölkerung feiern. So hat das Finanzinstitut sieben R-Bänkli herstellen lassen, die an schönen Plätzen im Geschäftskreis der Bank aufgestellt wurden. Das erste steht in Mosnang oberhalb des Skiliftes Hochwacht.

Eines von sieben aufgestellten R-Bänkli. Dieses hier steht in Mosnang. Bild: PD

Die von der Raiffeisen aufgefrischte Feuerstelle im Bütschwiler Hätschberg. Bild: PD

Nebst der Herstellung der sieben «Bänkli» hat die Bank die Auffrischung der in die Jahre gekommenen Feuerstelle bei der Säge Hätschberg, an der Strecke zwischen Mosnang und Lütisburg Station, unterstützt. Im Übrigen folgen ab Spätsommer verschiedene Jubiläumsevents. Diese werden laufend auf der Jubiläumswebsite der Raiffeisenbank Regio Unteres Toggenburg & Neckertal publiziert.