Reitverein Alttoggenburg und Umgebung feiert 100-Jahr-Jubiläum

Jubiläum Aus Liebe zu den Pferden gegründet: In 100 Jahren hat sich der Reitverein Alttoggenburg und Umgebung einen guten Ruf weit über die Region hinaus geschaffen

Von links: Martin Hollenstein (Präsident RV Alttoggenburg), Urban Koller (OK-Präsident Pferdesporttage Bütschwil, Vater von Fabian Koller), vorne Alfred Koller (ältestes Mitglied RV Alttoggenburg), hinten Markus Koller (Sohn von Alfred Koller), Fabian Koller (jüngstes Mitglied RV Alttoggenburg), Geri Holenstein (Verfasser der Festschrift). Bild: PD

Aus Liebe zu den Pferden und der Freude am Reiten wurde vor hundert Jahren der Reitverein Alttoggenburg und Umgebung gegründet. Ehemalige Offiziere und Dragoner der Kavallerie, die sich der Pflege der Reittätigkeit sowie der Kameradschaft verschrieben hatten, standen hinter der Idee.

Ein Jahrhundert später hat sich der Verein längst zur festen Institution etabliert, die weit über die Region hinaus bekannt ist. Deren Mitglieder lassen das Andenken der Gründerväter weiterleben.

Eine Festschrift zum Jubiläum erstellt

Mit einer Festschrift, verfasst von Melanie Kuratli und Geri Holenstein, werden die wichtigsten Ereignisse seit 1921 beleuchtet. Ziel ihrer Recherchen war es, Vereinsangehörige, treue Pferde und Ereignisse fotografisch und dokumentarisch festzuhalten. Ihre Arbeit, die unzählige Stunden in Anspruch nahm, hat sich gelohnt.

Das Vereinslogo, das zum 100-Jahr-Jubiläum neu gestaltet wurde. Bild: PD

Entstanden ist ein Werk, das auch nachkommende Generationen daran teilhaben lässt, was im ersten Jahrhundert des Bestehens des Reitvereins die Mitglieder und deren Freunde bewegt hat.

Gründungspräsident Josef Rutz wird erster Ehrenpräsident

Gegründet wurde der Verein am Funkensonntag, 13. Februar 1921. Vorangegangen war ein Ritt ab der «Sonne» Bütschwil, der via Ganterschwil, Lütisburg zum «Hirschen» nach Neugonzenbach führte. Hier fanden sich rund 45 Personen ein, Aktiv- und Freimitglieder, und hoben den Verein aus der Taufe. Nebst Gründungspräsident Josef Rutz gehörten der Kommission Rittmeister Johann Egli, Aktuar Traugott Kopp, Kassier Paul Holenstein, sowie Beisitzer Jakob Huber und die Revisoren Johann Bolt und Anton Gähwiler an.

Ein Bild aus früherer Zeit – Fasnachtsritt 1996: (von links) Walter Grämiger, Hans Strassmann, Urs und Walter Stillhart, Paul und Fredi Koller. Bild: PD

Gründungspräsident Josef Rutz übergab sein Amt 1927 an Traugott Kopp von der Haslen in Lütisburg. Ein Jahr später ernannten die Mitglieder Josef Rutz zum Ehrenpräsidenten. Diese nicht alltägliche Ehre widerfuhr in jüngerer Vergangenheit auch Viktor Schönenberger, Kirchberg, im Jahre 1971 (Präsident von 1956 bis 1971) sowie Urs Stillhart (1991), Bütschwil, der das Amt des obersten Vorsitzenden von 1977 bis 1991 inne hatte.

16 Präsidenten in 100 Jahren

Aktueller Vorsitzender des Vereins ist Martin Hollenstein, Bütschwil, welcher 2014 das Amt übernahm. In der hundertjährigen Geschichte des Reitvereins bekleideten 16 Persönlichkeiten das Amt des Präsidenten.

Dazu gehört auch Alfred Koller aus Dietfurt, das älteste Vereinsmitglied. Der mittlerweile 87-Jährige ist 1954 in den Verein eingetreten. 1972 wurde er zum Vereinspräsidenten ernannt und übte das Amt bis 1977 aus. Fabian, sein Enkel, ist 13 und zurzeit das jüngste Vereinsmitglied. Er ist dem Reitverein in diesem Jahr beigetreten.

Fabian Koller, hier auf Marinka, ist mit 13 Jahren das Jüngste Mitglied des Reitvereins Alttoggenburg und Umgebung. Bild: PD

Die Springkonkurrenz ist ein überregionaler Wettbewerb. Nebst den Anlässen und Ausflügen, hat sich die eigene Springkonkurrenz in Bütschwil längst zu einem beliebten überregionalen Wettbewerb entwickelt. Eine solche darf auch im Jubiläumsjahr nicht fehlen. Sie findet vom 20. bis 22. August statt.

Pferdesportevent in Bütschwil Vom 20. bis 22. August finden hinter dem Areal der Feldgarage die Pferdesporttage Bütschwil statt. Die Besucherinnen und Besucher erwarten drei interessante Pferdesporttage mit mehreren sportlichen Höhepunkten. Dieses Jahr ist der Wiesen-Springplatz in Bütschwil Austragungsort dreier attraktiver OKV-Prüfungen (Verband Ostschweizer Kavallerie- und Reitvereine). Am Freitagabend ab 16 Uhr kämpfen die Vereinsmitglieder des Reitvereins Alttoggenburg und Umgebung um die vordersten Plätze in den vereinsinternen Fahr-und Springprüfungen. Am Samstagmorgen geht es um 8 Uhr los mit der Einlaufprüfung für den OKV-Fahrcup. OKV-Fahrcup und OKV- Springcup als Höhepunkte Der OKV-Fahrcup für zwei Rayons am Samstag (Start um 11.30 Uhr) sowie der OKV-Springcup am Sonntagnachmittag (Start um 14.30 Uhr) sind die Höhepunkte der drei Sporttage. Am Sonntagmorgen um 9 Uhr werden zudem zwei weitere attraktive Spring-Prüfungen auf verschiedenen Stufen ausgetragen. Zum weiteren Rahmenprogramm gehört auch eine Festwirtschaft. Besucherinnen und Besucher sind willkommen. (pd)