Jonschwil Mehr Einwohner – weniger Steuern: Stefan Frei, seit 20 Jahren Gemeindepräsident von Jonschwil, zieht Bilanz Stefan Frei wird als bodenständiger Macher mit Weitsicht bezeichnet. Dennoch hatte und hat er gegen diverse Widerstände zu kämpfen. Philipp Stutz 16.12.2020, 17.00 Uhr

Stefan Frei: «Das Amt des Gemeindepräsidenten bietet verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten und ist äusserst interessant.» Bild: Philipp Stutz

«In der Summe betrachtet, ist das Gemeindepräsidium eine interessante Aufgabe», sagt Stefan Frei. Das Amt biete Gestaltungsmöglichkeiten und habe verschiedene Facetten. In Jonschwil handle es sich um eine längerfristige Aufgabe, dies habe er schon zu Beginn seiner Tätigkeit im Jahr 2000 betont.

Anfang nächsten Jahres beginnt für Frei bereits die sechste Legislatur. Über einen allfälligen Rücktritt mag er nicht sinnieren. Er hält sich hier an den Dichter-Kaplan Heinrich Federer, der vor 120 Jahren folgendes über den erst mit 88 Jahren zurückgetretenen Gemeindeammann Cornelius Bösch im Chäferdorf geschrieben hat: «Wohl dem Manne, der einsieht, wann es Zeit ist zurückzutreten.»

«Entscheide dürfen nicht hinausgetrödelt werden»

«Stefan Frei ist ein bodenständiger Macher mit Weitsicht», charakterisiert ihn sein Ratskollege Bruno Näf im Jonschwiler Jahrbuch. Er gilt als entscheidungsfreudig.

«Man muss Entwicklungen früh spüren und darf Entscheidungen nicht hinauströdeln. Der Gemeinderat muss entscheiden und umsetzen.»

So lautet das Credo des Gemeindeoberhaupts. Falls diese Maxime nicht befolgt werde, könne er auch mal ungeduldig werden, gesteht Frei. Den nebenamtlichen Gemeinderäten müssten die nötigen Vorprotokolle zur Verfügung gestellt werden. «Diese Arbeitsweise verhilft auch dazu, die Miliztauglichkeit der Räte aufrecht zu halten.»

Politiker und Sportler (stu) Stefan Frei wurde im Jahr 2000 als Nachfolger von Markus Brändle zum Gemeindepräsidenten von Jonschwil gewählt. Der 59-Jährige, der aus Herisau stammt, ist verheiratet und Vater zweier Söhne. Er studierte Staatswissenschaften an der HSG. Seine Diplomarbeit trug den Titel «Gemeindeführung in ausserordentlichen Lagen».



Während zehn Jahren arbeitete Frei beim Kantonalen Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit, danach drei Jahre im Baudepartement. 1990 zog er mit seiner Frau nach Schwarzenbach, wo er sich sehr wohlfühlt. Frei, schon in Herisau Mitglied der FDP, wurde 1992 in die Geschäftsprüfungskommission der Gemeinde Jonschwil gewählt. Von 1996 bis 2000 war er Mitglied des damaligen Schulrates von Schwarzenbach. Zu seinen Hobbys zählen Joggen, Velofahren und Bergsteigen.

Vor zwei Jahren haben die Stimmbürger nach langen Vorbereitungen einen Kredit für eine neue Schulanlage in Schwarzenbach genehmigt. Im September 2021 findet die Einweihung statt. Bild: Philipp Stutz

«Die Wohnlage ist gut eingebettet in die Natur», lobt Frei seine Gemeinde. Das Dorfleben funktioniere, Solidarität sei spürbar. So habe die Gemeindebehörde zusammen mit Vereinen ihre Mitbürger während der Coronakrise mit verschiedenen Aktionen aufgemuntert: Tulpen, Osternestli und Chlaussäckli wurden verteilt. Das habe ebenso Anklang gefunden wie der Laternliweg der Elternvereinigung am Bärensberg.

Realisierung der Schulanlage Schwarzenbach war ein steiniger Weg

Höhepunkte während seiner Amtstätigkeit habe es gleich mehrere gegeben, sagt Frei. So habe sich die Realisierung der Schulanlage Schwarzenbach in die Länge gezogen:

«Es gab Irrwege und brauchte ein ordentliches Mass an Geduld, ehe ein Ja an der Urne erreicht werden konnte.»

Als weiteren Höhepunkt seiner Amtstätigkeit erwähnt er die Ansiedlung der Aldi Suisse AG in Schwarzenbach. Das habe zur Wohnsitznahme von Arbeitnehmern in der Region geführt. Ausserdem trage der Harddiscounter wesentlich zu den Steuern juristischer Personen bei. Aldi und Lidl hätten zudem für tiefere Preise im Detailhandel gesorgt.

Als wichtig bezeichnet Frei auch den Abschluss der Grundwasserschutzzone Geissmatt - ein Generationenprojekt, das sich über 20 Jahre hinweg zog. Und schliesslich den Kiesabbau im Hori, dessen Rekultivierung abgeschlossen werden konnte.

Bevölkerungszahl steigt gegen 4000 Einwohner

Die Bevölkerungszahl zeigt nach oben. Wurden im Jahr 2001 noch 3132 Einwohner gezählt, waren es Ende November dieses Jahres deren 3851. «Wir rechnen ab jetzt mit einem durchschnittlichen Bevölkerungswachstum zwischen 0,5 und 1 Prozent», sagt Frei, «und wir steuern auf eine Bevölkerungszahl von 4000 Personen hin.»

Auf dem 14 Hektaren grossen ehemaligen Areal des Kieswerks Salen in Schwarzenbach entstanden der Hauptsitz und das Verteilzentrum von Aldi Suisse. Am 24. Mai 2012 wurde der Gebäudekomplex eröffnet. Bild: Philipp Stutz

Seit 14 Jahren kämpft der Gemeinderat für die Verwirklichung eines Kreisels bei der «Svoboda-Kreuzung» in Schwarzenbach. «Im Januar schreibt der Kanton nun einen Ingenieurauftrag aus. Vielleicht geht’s dann endlich vorwärts», hofft Frei.

Mit Alleinherrscher Vladimir Putin verglichen

Stefan Frei hat verschiedentlich Kritik einstecken müssen. So sorgte ein Flugblatt für Aufruhr, in dem von diktatorischen Verhältnissen die Rede war. Es ging um eine Bauland-Einzonung, und Frei wurde gar mit dem russischen Alleinherrscher Vladimir Putin verglichen. «Bei diesem Geschäft, das übrigens vom Gesamt-Gemeinderat mitgetragen wurde, ging es um das Raumkonzept und nicht um den Zonenplan», rechtfertigt sich Frei. Er betont:

«Vom Naturell her bin ich kritikfähig und kann mit solcherlei Anwürfen fertig werden.»

Das Flugblatt habe ihn wahrscheinlich einige Stimmen gekostet. Trotzdem habe er bei den vergangenen Gesamterneuerungswahlen ein gutes Ergebnis erzielt.

Angesprochen auf Niederlagen während der 20 Jahre, erwähnt Frei die Ablehnung des An- und Umbaus des Gemeindehauses im Jahre 2011. «Den Ausschlag für die Ablehnung gab das Vorgehen beim Schulhaus Schwarzenbach, das der damals eigenständige Schulrat wählte und bei dem der Gemeinderat wenig bis nichts zu sagen hatte, aber trotzdem dafür verantwortlich gemacht wurde.»

Das hat Frei damals sehr geärgert und getroffen. Die Gemeindeverwaltung habe nach wie vor unbefriedigende Platz- und Büroverhältnisse, und das Archivproblem bleibe ungelöst. Die Gemeindebüros besässen drei Eingänge, was das Gegenteil von effizient sei. Das Problem des Gemeindehauses muss gemäss Frei in nächster Zukunft noch gelöst werden.

Gemeinderat hat strikten Sparkurs angekündigt

Der Steuerfuss hat sich positiv entwickelt. Lag er im Jahr 2001 noch bei 162 Prozent, beträgt er heute 127 Prozent. 2019 konnte Jonschwil einen Rekordüberschuss ausweisen. «Auch dieses Jahr erwarten wir einen Gewinn», sagt Frei. Doch fürs kommende Jahr rechnet der Gemeinderat mit roten Zahlen. Hauptsächlich verantwortlich dafür ist die Coronakrise. Der Gemeinderat hat deshalb einen strikten Sparkurs angekündigt. Frei sagt:

«Mit Sicherheit werden wir aber keine Steuererhöhung beantragen.»

Jonschwils Gemeindepräsident gilt als Verfechter der regionalen Zusammenarbeit. Aus diesem Grund hat sich der Gemeinderat für eine finanzielle Beteiligung an der Sport- und Freizeitinfrastruktur der Gemeinde Uzwil ausgesprochen. Ein entsprechender Betrag ist bereits budgetiert.

Eine allfällige Fusion kommt für Frei aber nicht in Frage. «Wir haben keine logischen Partner.» Ausserdem liege die ideale Grösse einer Gemeinde gemäss einer Studie der Fachhochschule Chur zwischen 3000 und 5000 Einwohnern. In dieser Grössenordnung könnten die Dienstleistungen am besten gewährleistet werden.