Jolanda Brändle tritt nicht mehr für den Mosnanger Gemeinderat an – Gewerbeverein hat bereits einen Kandidaten Im Mosnanger Gemeinderat kommt es am 27. September mit Sicherheit zu einer Änderung. Geht es nach dem Gewerbeverein, erbt Aron Gerber den Sitz von Jolanda Brändle. 25.03.2020, 14.14 Uhr

Jolanda Brändle, Mosnang. Bild: PD

(pd/rus) Wenn am 27. September der Gemeinderat in Mosnang gewählt wird, steht die bisherige Gemeinderätin Jolanda Brändle nicht mehr zur Verfügung. «Die Vertreterin des Mosnanger Gewerbes wird sich nach einer Legislatur nicht mehr für den Gemeinderat zur Verfügung stellen», schreibt der Gewerbeverein Mosnang in einer Mitteilung.