Jodeln ist verboten: Die Stimmung ist bei den hiesigen Chören im Keller

«Aufstehen und weitergehen!» – die Präsidentin des Eidgenössischen Jodlerverbands gibt sich kämpferisch

Es gehöre zu ihren Werten, gerade auch in Krisenzeiten zusammenzustehen – so werde auch der Sinn des Verbands nicht in Frage gestellt. Für Karin Niederberger, Präsidentin des Eidgenössischen Jolderverbands, ist die Bewahrung dieser Tradition auch eine Verpflichtung gegenüber den Vorfahren.