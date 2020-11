Jenny Schäpper vom Büro Lokal in Wil: «Die Nachfrage nach Co-Working nach der Coronakrise wird noch zunehmen» Die fünf Co-Working-Büros in den Regionen Wil und Toggenburg gewinnen der Coronapandemie durchaus Positives ab. Beat Lanzendorfer 05.11.2020, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Dank grosszügiger Räumlichkeiten können die Abstände im «BüroMitenand» an der neuen Industriestrasse in Bazenheid problemlos eingehalten werden. Bild: Beat Lanzendorfer (Bazenheid, 4. November 2009

Unterschiedliche Namen – dasselbe Geschäftsmodell. In Bazenheid heisst es «BüroMitenand», in Wil «Büro Lokal», jenes in Lichtensteig Macherzentrum und in Degersheim und Neu St. Johann ganz einfach Co-Working.

Allen gemeinsam ist, dass in ihren Büroräumlichkeiten ein Arbeitsplatz mit den erforderlichen technischen Einrichtungen temporär gemietet werden kann. Weil nun viele Menschen nicht mehr ins Büro pendeln und im Homeoffice arbeiten, ergab sich die Frage, ob sich das Geschäftsmodell Co-Working auch in der Coronakrise bewährt.

Unterschiedliche Entwicklung seit Ausbruch der Coronakrise

«Wir können zurzeit keine erhöhte Nachfrage feststellen», sagt Tobias Kobelt vom Macherzentrum in Lichtensteig. Er sehe im Moment in verschiedenen beruflichen, aber auch gesellschaftlichen Bereichen eine hohe Zurückhaltung der Menschen, sich mit anderen Personen zu treffen.

Tobias Kobelt, Macherzentrum Lichtensteig. Bild: PD

Das sei aus seiner Sicht richtig und wichtig, um der aktuellen Covid-19-Situation entgegenwirken zu können. Sie hätten deshalb die Lage beim Schopf gepackt und die Räumlichkeiten des Macherzentrums renoviert. «Deshalb haben wir unsere Angebote bis zum Abschluss der Arbeiten im November auch bewusst nicht forciert.»

Markus Gehrig, Co-Working Degersheim. Bild: PD

Ähnlich sehen es die Co-Working-Büros in Degersheim und Neu St. Johann: «Die Nachfrage ist zurückgegangen», sagt Markus Gehrig aus Degersheim. Er gehe davon aus, dass die Co-Workerinnen und Co-Worker im Angestelltenverhältnis gemäss Vorgaben ihres Arbeitgebers von zu Hause aus im Homeoffice arbeiten müssten. Selbstständigerwerbende gebe es aber weiterhin erfreulich viele im Co-Working-Büro.

André Meyer, Co-Working Neu St. Johann. Bild. Urs Bucher

Simon Seelhofer, BüroMitenand Bazenheid. Bild: Beat Lanzendorfer

Jenny Schäpper, Büro Lokal Wil. Bild: Ralph Ribi

«Wir hatten gehofft, während der Coronakrise mehr Co-Working-Arbeitsplätze vermieten zu können, leider hat sich das nicht bestätigt. Nach wie vor sind wir aber überzeugt, dass das eine echte Alternative zum Homeoffice wäre», erklärt André Meyer aus Neu St. Johann.

«Weil das BüroMitenand’ erst Anfang August den Betrieb aufnahm, fehlen die Erfahrungswerte, deshalb ist eine Einschätzung schwierig», sagt Simon Seelhofer, Genossenschaftspräsident des Bazenheider Co-Working-Büros.

Etwas anders präsentiert sich die Situation in Wil: «Seit Corona haben wir eine erhöhte Nachfrage an flexiblen Arbeitsplätzen als Alternative zum Homeoffice», sagt Jenny Schäpper vom Büro Lokal, das sich an der Glärnischstrasse befindet. Die Nachfrage nach Sitzungszimmern sei aber auch bei ihnen – genauso wie in den anderen Co-Working-Standorten der Region eher rückläufig.

Schutz- und Hygienekonzept wird eingehalten

Wo Menschen aufeinandertreffen, muss gemäss Vorgaben des BAG ein umfangreiches Schutz- und Hygienekonzept zur Anwendung kommen. Alle Anbieter von Co-Working-Arbeitsplätzen der Region erklären, dass dank grosszügiger Räumlichkeiten die Vorgaben eingehalten werden können.

Abstände zwischen den Arbeitsplätzen von 1,5 bis 3 Meter seien problemlos möglich. Zusätzlich kämen Plexiglasscheiben und Trennwände zwischen den Arbeitsplätzen zum Einsatz, auch sei die Reinigungsfrequenz erhöht worden. Einige der Büros gehen sogar so weit, keine gemeinsamen Pausen mehr abzuhalten.

Und dann gehöre das regelmässige Lüften und die Anwendung von Desinfektionsmittel mittlerweile zum Standard. Wie an allen Orten mit erhöhter Besucherfrequenz gelte beim Aufstehen vom Arbeitsplatz Maskenpflicht.

Alle sind vom Co-Working überzeugt

Allen gemein ist, dass sie vom Modell Co-Working überzeugt sind – auch nach der Krise: «Ich bin der Meinung, dass die Nachfrage nach der Krise noch zunehmen wird. Alle Firmen haben ihre Erfahrungen mit dezentralem Arbeiten gemacht und die meisten Arbeitgeber waren positiv überrascht, wie gut es lief», sagt Jenny Schäpper.

Nur Homeoffice sei aus ihrer Sicht keine nachhaltige Lösung. «Zu Hause lauert die Gefahr der Ablenkung und der sozialen Vereinsamung und häufig gibt es auch keine professionelle Infrastruktur.»

Tobias Kobelt erwartet mittelfristig sogar eine Veränderung der Gesellschaft und deren Verhalten. «Der erste Lockdown hat zu einer regelrechten ‹Zwangsdigitalisierung› geführt, auch verbunden mit dem Verlust von sozialen Kontakten. Co-Working verbindet für uns mehrere Vorteile. Der kurze Arbeitsweg dank digitalisierter Arbeitswelt und somit auch mehr Zeit für das Privatleben. Ich gehe mittelfristig von einem höheren Bedarf aus, erwarte aber nicht einen sprunghaften Anstieg.»

Für Simon Seelhofer ist sogar vorstellbar, dass Firmen vermehrt die Möglichkeit von Co-Working zulassen und sich teilweise sogar an den Kosten beteiligen. Co-Working bietet gegenüber dem Homeoffice viele Vorteile. Eine professionelle Infrastruktur oder den Austausch mit anderen Personen. «Im Co-Working können die Freizeit und das Privatleben besser getrennt, gleichzeitig könne aber auch auf eine lange Pendlerstrecke verzichtet werden.»