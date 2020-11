«Jedes Kind sollte im Toggenburg einen Baum pflanzen»: Das steckt hinter der Vision Mit Pflanzaktionen möchte die Waldregion 5 Kinder an die Pflanzen- und Tiervielfalt des Waldes heran führen. So wurden seit dem Beginn der Aktion im Jahr 2012 an rund 100 Pflanzungen schon über 5000 Setzlinge gepflanzt. Urs M. Hemm 03.11.2020, 05.00 Uhr

Voller Tatendrang setzen die Kinder der Primarschule Hemberg an den vorgesehenen Plätzen die Pflanzen. Bild: Urs M. Hemm

Ausgerüstet mit dicken Jacken, Gummistiefeln, Mützen und Handschuhen lauschen die Kinder aufmerksam Florian Weibels Erklärungen an der Pflanzaktion «Seltene Baumarten» (Seba) im Haslenwald bei Bächli. «Welche Tiere halten sich gerne am Waldrand auf?», fragt er die Schülerinnen und Schüler der vierten bis sechsten Klassen der Primarschule Hemberg. «Rehe, Insekten sowie Vögel, Füchse und Eichhörnchen», antworten die Kinder schnell. «Für viele verschiedene Tiere ist ein gut aufgebauter Waldrand also wichtig», bestätigt Florian Weibel.

Ein Holzzaun schützt die jungen Pflanzen gegen Wildschäden. Bild: Urs M. Hemm

Florian Weibel, Revierförster Forstrevier Wilket. Bild: Urs M. Hemm

Es brauche Kräuter, Sträucher und Bäume, damit sich diese Tiere wohl fühlten. Doch nicht alle Waldränder würden diese Voraussetzungen bieten, weshalb Pflanzungen von ausgesuchten Sträuchern, Nadel- und Laubbäumen durchgeführt werden. Florian Weibel, Förster des Forstreviers Wilket, leitet zusammen mit seinem Amtskollegen vom Forstrevier Hemberg, Rolf Sieber, die Pflanzaktion im Haslenwald.

Mit viel Freude an der Arbeit

Ausgerüstet mit Astschere, Hacken und Schaufeln machen sich die Kinder ans Werk. Rolf Sieber erklärt einer Gruppe.

«Der Setzling darf nicht zu tief, aber auch nicht zu nahe an der Oberfläche eingepflanzt werden.»

Rolf Sieber, Revierförster

Forstrevier Hemberg. Bild: Urs M. Hemm

Schnell ist der kleine Ahorn gepflanzt und die Erde fest angedrückt. Damit die jungen Setzlinge nicht von Tieren angefressen werden, wird eine Art Schutzzaun aus Holz um diese herum angebracht. «Diese Schutzzäune sind aus Käferholz hergestellt und werden irgendwann verrotten», sagt Rolf Sieber.

Mit viel Elan graben die Kinder Loch um Loch, damit die rund dreissig Pflanzen bald ihren Platz finden. «Es ist schön zu sehen, wie die Kinder Freude an dieser Arbeit haben», sagt Klassenlehrperson Andrea Aemisegger. Sie nimmt nicht zum ersten Mal mit Schülerinnen und Schülern an einer Seba-Pflanzaktion teil. Sie sagt:

Andrea Aemisegger, Klassenlehrperson Primarschule Hemberg. Bild: Urs M. Hemm

«Für mich ist wichtig, dass die Kinder den Kontakt zur Natur haben und lernen, etwas für die Umwelt zu tun.»

Für sie sei klar, dass wenn die Waldregion im nächsten Jahr wieder zur Seba-Pflanzaktion aufrufen werde, dass sie wieder mit ihren Klassen mitmachen werde.

5000 Setzlinge an 100 Pflanzaktionen

Der Ursprung dieser Pflanzaktionen geht auf das Uno-Jahr des Waldes 2011 zurück, als im Gebiet Fürstenland das Projekt wald.11 durchgeführt wurde.

Die Schülerinnen und Schüler haben sich während der schweren Arbeit eine Stärkung wohl verdient. Bild: Urs M. Hemm

«Für die Schulen wurde damals ein spezielles Programm angeboten, woran auch etliche Schulklassen aus dem Toggenburg teilnahmen», sagt Regionalförster Christof Gantner. Damit die positiven Erlebnisse von wald.11 ins Toggenburg transportiert werden konnten, lancierte die Waldregion 5 Toggenburg die Aktion «Seltene Baumarten». Er sagt:

«Daraus entstand auch die Vision, dass jedes Kind im Toggenburg einen Baum pflanzt.»

Seit dem Jahr 2012 wurden in der Region Toggenburg so mit Schulklassen an rund 100 Pflanzaktionen etwa 5000 Bäume und Sträucher gepflanzt.

Das gehört auch dazu: Alle benutzten Werkzeuge werden nach der Pflanzaktion den Revierförstern zurückgegeben und gezählt. Bild: Urs M. Hemm

Die Kosten belaufen sich insgesamt auf rund 55'000 Franken, welche von der Waldregion 5 getragen werden. Diese beinhalten nebst den Setzlingen und Wildschadenverhütungsmassnahmen auch jeweils einen Znüni oder Zmittag für die Kinder. «Eine systematische Erfolgskontrolle gibt es keine», sagt Christof Gantner.

Christof Gantner, Regionalförster Waldregion 5 Toggenburg.

Bild: Urs Bucher

Es würden aber bei etlichen Flächen regelmässige Pflege durchgeführt. Zudem werden einzelne Flächen für mehrere Pflanzungen genutzt, was eine gewisse Kontrolle der getätigten Pflanzungen erlaubt.

«Der grösste Erfolg sind jedoch die positiven Rückmeldungen, die jeweils von den Lehrpersonen, den Eltern und den teilnehmenden Schülerinnen und Schülern nach Seba-Pflanzaktionen an die Förster herangetragen werden.»