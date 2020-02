«Jeder Landwirt ein Botschafter»: Der Bauernverein Toggenburg will Landwirte zu Social-Media-Experten machen

Bauern als Social-Media-Experten: Tierbilder bringen Aufmerksamkeit im Internet. Hansruedi Thoma, Präsident Toggenburger Bauernverein.

Auf Einladung des Bauernvereins Toggenburg hat Jasmin Vultier vom Schweizer Bauernverband nach der Hauptversammlung am Dienstagabend referiert. Ihr Thema lautete «Soziale Medien». Sie stellte gleich zu Beginn klar, dass sie aus den Toggenburger Bäuerinnen und Bauern gerne Social-Media-Experten machen würde.

Facebook und Instagram seien gute Möglichkeiten, die Arbeit sichtbar zu machen und das Image des Bauernstandes zu pflegen. Allerdings war eine erste Umfrage bezüglich Aktivität der Anwesenden auf diesen Kanälen eher ernüchternd.

Sparen oder höhere Beiträge

Hansruedi Thoma, Präsident Toggenburger Bauernverein

Der vor einem Jahr neu gewählte Präsident, Hansruedi Thoma, führte erstmals durch die Hauptversammlung. In seinem Jahresbericht betonte er: «Wir alle sind Botschafter unseres Berufsstandes. Wir haben den interessantesten und abwechslungsreichsten Beruf und trotz Gegenwind schauen wir positiv in die Zukunft. Gerade im Toggenburg haben wir sauberes Trinkwasser, rund 20 Prozent unserer Betriebe produzieren nach biologischen Richtlinien, wir haben die besten Käser und vermarkten viel Fleisch regional. Es muss uns gelingen, diese Werte bei den Konsumenten besser verkaufen zu können.»

Die Jahresrechnung des Bauernvereins Toggenburg weist, bei Erträgen von 10'215 Franken einen Verlust von gut 2000 Franken aus. Das Vereinskapital beträgt per Ende 2019 noch knapp 27'000 Franken. Für den Vorstand ist klar, dass in Zukunft entweder bei den Ausgaben gespart, oder mit Blick auf die sinkenden Mitgliederzahlen, ein höherer Jahresbeitrag bezahlt werden muss.

Für das laufende Jahr wird weiterhin zehn Franken erhoben und auch das Essen an der Hauptversammlung ging zu Lasten der Vereinskasse. (adi)