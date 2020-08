Interview «Jeder Kontakt öffnet neue Türen»: Der Bündner Jon Fadri Huder sucht im Vorfeld der Gemeindepräsidentenwahl das Gespräch mit der Ebnat-Kappler Bevölkerung Der Gemeindepräsident von Samedan, Jon Fadri Huder, ist einer der beiden Kandidaten für das Ebnat-Kappler Gemeindepräsidium. Er stellt sich der Herausforderung, die ein Umzug ins Toggenburg mit sich bringt und hat viel Erfahrung in der Amtsführung im Gepäck. Sabine Camedda 14.08.2020, 13.00 Uhr

Von der «Chesa Cumunela» in Samedan ins Gemeindehaus von Ebnat-Kappel: Jon Fadri Huder strebt das Amt des Gemeindepräsidenten an. Bild: Sabine Camedda (Samedan, 10. August 2020)

In Ebnat-Kappel ist der Wahlkampf für das Gemeindepräsidium lanciert. Christian Schmid und Jon Fadri Huder bewerben sich am 27. September um die Nachfolge von Christian Spoerlé. Das «Toggenburger Tagblatt» hat sich mit beiden Kandidaten unterhalten.

Jon Fadri Huder Der gebürtige Samedner Jon Fadri Huder absolvierte das Lehrerseminar. Später studierte er in Chur Betriebsökonomie mit der Fachrichtung Marketing/Tourismus und Personalwesen. Nach mehreren Engagements als Tourismus-Direktor, unter anderem in Silvaplana, wechselte er ins Versicherungsgeschäft. Seit acht Jahren ist Jon Fadri Huder Gemeindepräsident von Samedan. Dieses Amt übernahm er nach neun Jahren in der GPK. In seiner Amtszeit war er als Programmleiter im Einsatzprogramm Südbünden für Arbeitslose tätig. Der 54-jährige Jon Fadri Huder reist gerne und fährt Ski. Er ist verheiratet und Vater von zwei erwachsenen Kindern.

Welcher Begriff kommt Ihnen bei Ebnat-Kappel spontan in den Sinn?

Jon Fadri Huder: Ebnat-Kappel ist eine Gemeinde mit vielen Facetten. Bei meinen Besuchen nehme ich es als ein Dorf wahr, in der sehr vieles gut läuft und ein aktives Dorfleben vorhanden ist.

Wie beschreiben Sie Ebnat-Kappel den Einwohnern Ihrer jetzigen Wohngemeinde Samedan?

Oftmals muss ich zuerst einmal den Leuten erklären, wo es liegt. Im Gegensatz zum Oberengadin ist Ebnat-Kappel nicht so sehr touristisch geprägt, dafür werden viele Traditionen gepflegt. Ich erwähne stets auch die gute Durchmischung aus Gewerbe, Industrie und Landwirtschaft sowie die rege Vereinstätigkeit.

Was unternehmen Sie, um Ebnat-Kappel näher kennen zu lernen?

Seit Mitte April bin ich fast wöchentlich in Ebnat-Kappel und suche den Kontakt zur Bevölkerung, so auch anlässlich der Bundesfeiern. Im Weiteren hatte ich auch die Gelegenheit, alle Parteiversammlungen zu besuchen.

Wie nehmen Sie die Ebnat-Kappler Bevölkerung wahr?

Sie ist sehr offen und zeigt Interesse an meiner Person und meiner Kandidatur. Viele schlagen spontan auch eine Brücke zu meiner Herkunft im Engadin.

Sie amten seit acht Jahren als Gemeindepräsident von Samedan. Wie beschreiben Sie Ihre Amtsführung?

Meine Amtsführung ist geprägt von einem kooperativen Führungsstil. Mir liegt viel daran, im Team und mit dem Gemeinderat einen guten Austausch zu pflegen.

Was ist Ihre Motivation, in einer für Sie noch fremden Gemeinde das Gemeindepräsidium zu übernehmen?

Ich spüre, dass der Zeitpunkt gekommen ist, noch einmal etwas Neues anzufangen. Ich kann meine Erfahrungen einbringen, und trotzdem noch Neues lernen. Ebnat-Kappel ist eine grössere Gemeinde als Samedan, was auch mehr Verantwortung mit sich bringt. Zudem reizt mich, das Gemeindepräsidium im Vollamt zu übernehmen.

Acht Jahre lang ging Jon Fadri Huder als Gemeindepräsident im Gemeindehaus in Samedan ein und aus. Bild: Sabine Camedda (Samedan, 10. August 2020)

In Samedan stehen Sie nicht mehr zur Wahl?

Ich habe die Demission bekanntgegeben, als ich wusste, dass ich von der Findungskommission in Ebnat-Kappel einstimmig vorgeschlagen werde. Diese Wahlempfehlung war für meine Kandidatur massgebend. Aber: Ich nehme ein gewisses Risiko auf mich, weil ich als Gemeindepräsident in Samedan wie gesagt demissioniert habe.

Was wird von Ihrer Präsidentschaft in Samedan zurückbleiben?

Ich habe schwierige acht Jahre erlebt. Wir mussten die Gemeinde umstrukturieren und die Gemeindefinanzen sanieren, denn die Überschuldung war viel zu hoch. Das ist uns gelungen.

Wie beurteilen Sie die finanzielle Lage von Ebnat-Kappel, wo mit der Erweiterung der Schulanlage Wier und dem Neubau des Pflegeheims zwei grosse Brocken realisiert wurden respektive werden?

Ich habe mich noch nicht detailliert mit den Zahlen befasst, darum will ich dazu keine Aussagen machen. Ich gehe davon aus, dass die Schulanlage und das Pflegeheim in der langfristigen Finanzplanung eingeflossen sind. Viele Einwohner von Ebnat-Kappel weisen jedoch auf den zu hohen Steuerfuss hin.

In Ebnat-Kappel tragen Industrie und Gewerbe einen grossen Teil der Steuerlast. Ist dies ein grosses Risiko in der aktuellen Situation, in der man nicht weiss, wie sich die Wirtschaft durch die Coronakrise entwickelt?

Meine Erfahrung zeigt mir, dass die Finanzpolitik in der Gemeinde zum Tagesgeschäft gehört und einen immer wieder vor Herausforderungen stellt. Daher muss der Gemeindepräsident die Finanzen immer im Auge behalten.

Die Raumplanung ist im Umbruch. Wie soll sich die Gemeinde Ebnat-Kappel entwickeln? Eher in Richtung Wohngemeinde oder sollen die Industrie und das Gewerbe gestärkt werden?

Ich bin überrascht, wie viele Gewerbebauten in Ebnat-Kappel vorhanden sind. Dieser positiven Ausgangslage müssen wir Sorge tragen. Gewerbe- und Industriebetriebe brauchen aber auch Mitarbeiter. Es ist wichtig, ihnen die Lebensqualität bieten zu können, dass sie dort wohnen können, wo sie arbeiten. Darum braucht es beides, Gewerbe und Industrie sowie Wohnraum. Nicht zu vergessen sind auch die Ansprüche der Landwirtschaft.

Sollten Sie gewählt werden, wie stehen Sie zu einer möglichen Fusion mit einer Nachbargemeinde?

Das kann ich heute nicht abschätzen. Ich spüre nicht, ob ein Fusionsdruck da ist und wie gross ein solcher wäre. Ich bin überzeugt, dass eine Fusion von unten her wachsen muss und nicht von oben angeordnet werden kann.

Sie sind Mitglied der FDP. Was überzeugt Sie von dieser Partei?

Ich bin in die Partei hineingerutscht, weil mein Vater dort Mitglied war. Ich war als Jungliberaler aktiv, habe später keine Ämter in der Partei mehr übernommen. Mir gefallen in der FDP die liberalen Werte Selbstverantwortung, Gemeinsinn und Fortschritt. Gemeindepolitik sollte aber nicht von Parteipolitik geprägt sein.

Sie haben gesagt, dass Sie sich bei allen Ortsparteien vorstellen durften und alle haben Ihnen die Unterstützung zugesichert. Welche Bedeutung messen Sie dem zu?

Das bedeutet mir viel, denn es gibt mir Zuversicht für die anstehende Wahl. Die Gespräche haben mir aufgezeigt, dass es viele Themen wie etwa die Bereiche Kultur oder Finanzen gibt, die ich mit meinen Erfahrungen als Person und als Gemeindepräsident bereits angegangen habe. Ich habe die gute Gesprächskultur auch sehr geschätzt.

Wie stark repräsentieren die Ortsparteien die Bevölkerung?

Es gibt sicher einen Teil der Bevölkerung, der sich durch die Parteien nicht angesprochen fühlt. Aber ich glaube trotzdem, dass, wenn sich eine Partei einstimmig für mich als Kandidat ausspricht, dies auch jemanden überzeugen kann, der kein Parteimitglied ist.

Ihr Gegenkandidat lebt seit Jahren in der Gemeinde Ebnat-Kappel, Sie sind ein Auswärtiger. Ist dies für Sie ein Nachteil?

Es gibt Vor- und Nachteile. Wird jemand Gemeindepräsident in einem Ort, in dem einen niemand kennt, kommt er unvoreingenommen und kann sich selber ein Bild machen. Ich bin überzeugt, dass das ein Vorteil ist. Hingegen kennt ein Einheimischer sicher mehr Leute.

Falls Sie gewählt werden, bleiben noch drei Monate bis zur Amtsübernahme. Reicht Ihnen diese Zeit für die Vorbereitung auf Ihren neuen Lebensabschnitt?

Diese Zeit wird schnell vergehen. Es gilt, viele Entscheidungen zu treffen. Meine Frau und ich haben dies bewusst noch nicht gemacht, sondern warten erst einmal ab, wie die Wahl ausgeht.

Was sagt Ihre Frau zu einem möglichen Wegzug aus dem Bündnerland?

Ich habe das lange mit meiner Frau – welche übrigens in Rapperswil aufgewachsen ist – besprochen und wir sind gemeinsam zum Schluss gekommen, dass es für uns eine gute Möglichkeit ist, nochmals einen neuen Lebensabschnitt zu planen und zu gestalten.

Was passiert, wenn Sie nicht gewählt werden?

Es gibt keinen Plan B, den sollte man auch nicht haben. Ich bin froh, sind die Wahlen im September und ich hoffe auf einen Entscheid im ersten Wahlgang. Dann haben wir Klarheit. Wenn ich nicht gewählt werde, muss ich neue Lösungen suchen. Das wäre dann eine andere Herausforderung.

Was hat Ihr Entscheid, Samedan zu verlassen, ausgelöst?

Ich habe viele Rückmeldungen erhalten. Einige waren verwundert, viele gratulierten mir zu meinem Mut. Gerade Kollegen in meinem Alter haben mir gesagt, dass sie auch überlegt hatten, noch einmal irgendwo neu zu starten, aber den Mut nicht aufbrachten.

Bezeichnen Sie sich also als ein mutiger Mensch?

Mein Lebenslauf zeigt, dass ich immer wieder Neues gesucht habe. Ich habe eine Ausbildung als Lehrer gemacht, war im Tourismus und in der Versicherungsbranche tätig. Später bin ich in die Politik eingestiegen. Ein weiterer Schritt wäre nun, in meinem angestammten Wissensumfeld und mit meinen Erfahrungen in einem neuen Umfeld etwas Neues anzufangen.

Wie nutzen Sie die Zeit bis zur Wahl, um sich bei den Stimmbürgern bekannt zu machen?

Ich versuche, viel in Ebnat-Kappel präsent zu sein. Ich werde weiter Gespräche führen, Kontakte aufbauen und pflegen, denn jeder Kontakt öffnet neue Türen.

Lässt sich dies gut vereinbaren mit Ihrem Engagement in Samedan?

Der Vorteil ist, dass mein Pensum in Samedan ein 50-Prozent-Job ist und das gibt mir viel Flexibilität.

Die beiden Kandidaten für das Ebnat-Kappler Gemeindepräsidium stellen sich am Montag, 17. August, um 20 Uhr an einer Podiumsdiskussion vor.