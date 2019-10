Mit sechs Listen zogen die Jungparteien des Kantons St.Gallen in die Nationalratswahl. Im Toggenburg holten diese 5,3 Prozent der Stimmen.

Jede 20. Toggenburger Stimme ging an eine Jungpartei Mit sechs Listen zogen die Jungparteien des Kantons St.Gallen in die Nationalratswahl. Im Toggenburg holten diese 5,3 Prozent der Stimmen. Ruben Schönenberger

Wer auf der Liste einer Jungpartei kandidiert, kann sich so gut wie keine Chancen ausrechnen, gewählt zu werden. Dank Listenverbindungen kann der Parteinachwuchs aber helfen, der Mutterpartei wichtige Stimmen im Kampf um die Nationalratssitze zu bringen.

Im Toggenburg gelang das den jungen Politikerinnen und Politikern etwas weniger gut als im ganzen Kanton. Der Wähleranteil der sechs Jungparteienlisten liegt bei 5,3 Prozent, im Kanton St.Gallen ist er eineinhalb Prozentpunkte höher.

Junge CVP am stärksten

Mit 2 Prozent Wähleranteil schwingt die Junge CVP mit ihren beiden Listen im Toggenburg klar oben aus. Am nähesten kommen ihr noch die Jungen Grünen, die einen Anteil von 1,27 Prozent erzielen. Sie schaffen es gar, in sechs der zwölf Toggenburger Gemeinden das beste Resultat der Nachwuchsparteien zu holen. Die Jungen Christdemokraten schaffen das in vier Gemeinden.

Dass die Junge CVP insgesamt obenaus schwingt, hängt unter anderem mit beachtlichen Resultaten in Bütschwil-Ganterschwil (3,95 Prozent) und Kirchberg (4,18 Prozent) zusammen.

In zwei Gemeinden gehen die Jungen Grünliberalen als Sieger unter den Nachwuchshoffnungen hervor. Im Wahlkreis Toggenburg holt die Junge GLP insgesamt 0,84 Prozent. Die Jungfreisinnigen kommen auf 0,64 Prozent. Am schlechtesten schneidet die Juso ab. Sie kommt auf 0,56 Prozent.

So schnitten die Jungparteien in den einzelnen Gemeinden ab

Wirft man nun einen Blick darauf, welche Nachwuchspolitikerin oder welcher Nachwuchspolitiker die Stimmen für seine Liste geholt hat, zeigt sich ein wenig überraschendes Bild: Im Toggenburg waren vor allem jene Kandidierenden erfolgreich, die auch hier wohnen. Bei den Jungfreisinnigen holt der Oberhelfenschwiler Noah Menzi am meisten Stimmen, bei der Jungen CVP der Bazenheider Silvan Zingg, bei den Jungen Grünliberalen der Nesslauer Tobias Bruderer und bei der Juso Lena Eberhard aus Ebnat-Kappel. Die Jungen Grünen tanzen hier zwar aus der Reihe, aber wohl nur, weil keine Toggenburgerin und kein Toggenburger auf deren Liste zu finden war.

Wie sehr die Nähe zu einer Wahl beiträgt, zeigt sich am Beispiel der Jungen CVP auch noch auf andere Art und Weise. Sie trat mit zwei regionalen Listen an. Die Nordwest-Liste, auf welcher der Bazenheider Zingg zu finden war, schloss mit rund 1,5 Prozent deutlich besser ab, als die Südost-Liste ohne Toggenburger Kandidaten. Diese erhielt nur rund 0,5 Prozent.

Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm

Beim Vergleich der Parteistärken mit den letzten Nationalratswahlen zeigt sich, dass die Jungparteien ähnliche Entwicklungen durchmachen. Zu den Gewinnern gehören die beiden Öko-Parteien und die CVP, zu den Verlieren die Freisinnigen und die SP.

Trotz dieser ähnlichen Entwicklungen: Wie viele Stimmen der Nachwuchs der Mutterpartei beschert hat, ist relativ zur jeweiligen Gesamtzahl stark unterschiedlich. Bei den Grünliberalen kam fast jede fünfte Stimme von der Liste der Jungpartei (19,62 Prozent). Bei den Grünen sind es immerhin noch 15,81 Prozent. Die CVP erhielt insgesamt fast jede zehnte Stimme von ihren Nachwuchslisten (9,46 Prozent). Bei der SP (5,68 Prozent) und der FDP (4,97 Prozent) ist es nur noch rund jede 20. Stimme.

So unterschiedlich tragen Jungparteien zur Gesamtstimmenzahl bei

