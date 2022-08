EINBLICK Zwei Urgesteine der Lichtensteiger Jazztage: «Hier können wir immer unsere musikalischen Abenteuer ausleben» Der Niederländer Frank Roberscheuten und der Deutsche Stephan Holstein gehören praktisch zum «Inventar» in den Gassen Lichtensteigs. Warum sie auch dieses Jahr wieder gekommen sind. Christof Lampart Jetzt kommentieren 15.08.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die beiden Jazzmusiker Stephan Holstein (links) und Frank Roberscheuten ruhen sich an ihrem Lieblingsort, dem Café Huber in Lichtensteig, aus. Bild: Christof Lampart

«War das jetzt fast ein wenig kitschig?», fragt Klarinettist Stephan Holstein lachend seinen Freund Frank Roberscheuten, der Saxophonist und auch Klarinettist ist. Roberscheuten grinst zurück: «Nein, nein, das ist schon so. Wenn ich hier bin, dann fühle ich mich wohl.» Dass das Gespräch auf der Terrasse des Café Huber geführt wird, ist kein Zufall. Denn «das ist der Ort, an dem wir uns in Lichtensteig am wohlsten fühlen», sagt Roberscheuten.

Roberscheuten und Holstein sind Urgesteine der Lichtensteiger Jazztage, die am Wochenende zum 32. Mal stattgefunden haben. Wie oft sie hier schon spielten? Das eigene Gedächtnis lässt die Künstler im Stich. «Seit dem dritten Mal vielleicht», mutmasst Holstein, während Roberscheutens Erinnerungen noch weiter nach hinten reichen. «Ich glaube, ich war beim ersten Mal schon dabei, kann mich aber auch täuschen.»

Stephan Holstein war während der ganzen Jazztage über im Einsatz. Bild: Sascha Erni

Der freie Geist von Lichtensteig

Nicht getäuscht haben sich die beiden Jazz-Profis, was die Entwicklung der Jazztage anbelangt. Es habe hier schon immer eine unkomplizierte Mischung aus «Freiheit und Vertrauen» geherrscht. Die Veranstalter hätten die Musikerinnen und Musiker nie eingeengt, sondern immer möglichst viel Freiheiten gelassen, betonen beide. Bei Holstein hört sich das so an: «Hier können wir immer unsere musikalischen Abenteuer ausleben.» Roberscheuten ergänzt:

«Wir können in Lichtensteig Unterschiedliches ausprobieren und erhalten keine Vorgaben.»

Passend empfinden die beiden die musikalische Entwicklung, welche die Jazztage in den vergangenen über drei Jahrzehnten genommen hat. Dass heute kein reines Jazzprogramm mehr gespielt wird, sondern querbeet auch andere Musikrichtungen wie Blues, Jazz und Hip-Hop ihren Platz haben, finden sie gut. «So kommen auch jüngere Leute mal zu einem Jazzkonzert, die ansonsten nur Hip-Hop hören. Und umgekehrt», so Holstein.

Frank Roberscheuten war nach zwei Jahren Pause mit seinen International Swing All Stars zurück an den Jazztagen. Bild: Sascha Erni

Gerade für sie als Jazzer, die sich gerne über fixe Genres hinwegsetzten, seien solche musikalisch bunten Festivals ein fruchtbarer Boden für die eigene Weiterentwicklung: «Hier läuft man durchs Städtli, trifft diesen und jenen und nimmt neue Anregungen auf.» Am Ende des Tages – oder vielleicht auch der Nacht – habe man sich ausgetauscht, Freundschaften geschlossen oder «sogar schon einen Musiker oder eine Sängerin für ein nächstes Projekt gefunden oder zumindest eine Zusammenarbeit angedacht», so Roberscheuten.

Wandern und Schwimmen zur Erholung

Neben der Musik und der Geselligkeit schätzen beide auch die Natur im Toggenburg. «Ich war vor meinen Auftritten hier noch ein wenig Wandern und habe mir Wasserfälle angeschaut. Die Umgebung ist inspirierend», so Roberscheuten. Weniger weit hatte es Stephan Holstein in Sachen Erholung: «Ich bin in der Badi ein paar Längen geschwommen; das war fantastisch und hat mich erfrischt für die Konzerte am Abend.»

Ein Mann eilt vorbei und gibt ein Zeichen, was Holstein nach einem raschen Blick auf seine Uhr an die nächste Verabredung erinnert: «Wir müssen zum Soundcheck», erklärt er. Denn Freiheiten hin und Abenteuer her. Eines wollen die beiden Jazzer garantiert nicht: Unvorbereitet vor ihre Fans treten.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen