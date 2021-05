JAZZTAGE LICHTENSTEIG - Raphael Gygax: «Wir geben etwa einen Drittel des Budgets in der Region aus»

(mkn) Das Datum für die nächsten Jazztage Lichtensteig im Jahr 2022 steht schon fest. Sie sollen am 12. bis 14. August stattfinden. Das teilt das Organisationskomitee (OK) mit.



Das OK hofft zugleich, dass sich die Coronapandemie dieses Jahr noch so stark abschwächt, dass einige Konzerte in kleinerem Rahmen in der Hauptgasse stattfinden können. Das sagte OK-Präsident Raphael Gygax dieser Zeitung. Das OK hatte schon früher die Bewilligung der Gemeinde Lichtensteig für einen Anlass in der Zeit vom 13. bis 15. August 2021 erhalten und hält an dieser Bewilligung fest.