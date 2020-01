Lütisburger Bobfahrerin Jasmin Näf: «Der zweite Platz im Europacup macht mich sehr stolz»

Die Zusammenarbeit zwischen Melanie Hasler und Jasmin Näf trägt von Anfang an Früchte. Die 21-jährige Innerschweizer Bobpilotin – einstige Volleyballerin – und die 22-jährige Siebenkämpferin Jasmin Näf aus dem Toggenburg fahren erst seit dieser Saison im gleichen Bob.

Umso erstaunlicher ist es, dass sich schon nach kurzer Zeit die Erfolge einstellten, weshalb sich das Duo gleich für vier Grossereignisse qualifizieren konnte. Aufgrund ihres Alters sind sie sowohl bei den Aktiven als auch bei den Junioren startberechtigt.

Den Auftakt der Titelkämpfe bilden am 31. Januar die Junioreneuropameisterschaften im österreichischen Igls.

Danach reisen die beiden Sportlerinnen weiter nach Deutschland, wo am 8. Februar an der Junioren-WM in Winterberg die Medaillensätze vergeben werden. Für den nächsten Grossanlass geht es weiter Richtung Osten. Am Freitag, 14. Februar findet im lettischen Sigulda die Europameisterschaft der Aktiven statt. Just auf jener Bahn, auf der Jasmin Näf und Melanie Hasler am letzten Wochenende Platz 2 eroberten.

Den Schlussakt bilden die Weltmeisterschaften am 21. und 22. Februar im deutschen Altenberg. (bl)