Hautnah dabei beim Super-G-Training mit Nachwuchscoach Janic Holenstein. Video: Pablo Rohner

Reportage Piste statt Zeichnungsbüro: Der Gähwiler, der auszog, um die Skistars von morgen zu formen Vor ein paar Jahren kündigte Janic Holenstein seinen Job und machte eine Saison als Skilehrer in Arosa. Heute lebt er als Skitrainer in Chur. Diese Zeitung durfte ihn zum Super-G-Training begleiten. Pablo Rohner Jetzt kommentieren 08.02.2022, 05.00 Uhr

Mit Schneebohrer und Funkgeräten: Trainer Janic Holenstein beim Super-G-Training am Pradaschier. Bild: Pablo Rohner

«Das altehrwürdige Kanonenrohr.» Janic Holenstein steht auf einem Hügel am Berg Pradaschier und sieht zu, wie seine Schützlinge den Steilhang mit dem sprechenden Namen hinabbrettern. Es ist Donnerstag und ein perfekter Morgen zum Skifahren, sonnig und kalt. Die besten U16-Nachwuchsskifahrerinnen und -skifahrer der Südostschweiz trainieren oberhalb von Churwalden für ein Super-G-Rennen, das zwei Tage später auf der gleichen Strecke stattfinden wird. «Zum ersten Mal seit 20 Jahren werden hier wieder Rennen gefahren», sagt Holenstein, der die Athleten des Regionalen Leistungszentrums Mittelbünden (RLZM) betreut. Für den gelernten Hochbauzeichner aus Gähwil ist dieser Tag eine Premiere. Zum ersten Mal trägt er für ein interregionales Speed-Training die Verantwortung.

Vor dem Start werden die letzten Vorkehrungen getroffen. Bild: Pablo Rohner

Dafür hat er früh am Morgen seine Wohnung in Chur verlassen und ist eine Viertelstunde auf der kurvenreichen Strasse hinauf nach Churwalden gefahren. Besammlung war um halb 8 bei der Talstation. Seit der Übernahme der Bergbahnen durch einen Investor aus der benachbarten Lenzerheide heisst der Pradaschier «Erlebnisberg». Im Sommer kann man hier rodeln oder an einem Seil hängend über die Tannenwipfel ins Tal sausen.

Die Betreiber der Bergbahn seien aber auch rennaffin, sagt Holenstein. Deshalb dürften sie hier hin und wieder eine Piste für die Touristen sperren und trainieren.

Ein Sessellift führt zur Mittelstation, ein Schlepplift ganz hinauf. Jugendliche in Skidressen bügeln an in Richtung Gipfel. Oben herrscht vor atemberaubender Kulisse emsiger Betrieb. Einige der jungen Athletinnen und Athleten wirken schon beim Aufwärmen konzentriert, andere albern noch herum. Eine Schneebohrmaschine rattert. Durch den Lärm gibt Janic Holenstein Anweisungen zur Startreihenfolge und zur Sicherheit auf der Strecke. Dann fährt er in das Kanonenrohr und traversiert zur Stellung auf dem Hügel. Die anderen Trainerinnen und Trainer verteilen sich auf Posten entlang der Strecke, von denen aus sie je ein Stück Piste im Blick haben.

Morgens um halb 9 auf dem Pradaschier: Vor atemberaubender Kulisse wärmen sich die Athletinnen und Athleten auf. Bild: Pablo Rohner

Über den Alpengipfeln schillert der Himmel perlmuttartig. Janic Holensteins Gesicht ist braun gebrannt, nur dort, wo sonst die Skibrille sitzt, ist es heller. «Piste frei», funkt er auf einem der beiden Funkgeräte, über die er mit den anderen Trainern kommuniziert. Schon erscheint der nächste Fahrer auf der Kuppe und rauscht das Kanonenrohr hinab.

Vor der Schule an den Skilift

Janic Holenstein erinnert sich an seine Kindheit am Skilift Gähwil:

«Manchmal sind wir auch über Mittag zwanzig Minuten Ski fahren gegangen. Noch schnell vor der Schule.»

Er und seine Brüder, Joel und Lars, waren alle begabte Skifahrer. Lars, der Jüngste, fuhr sogar mal einige Europacup-Rennen. Janic, der Älteste, hatte vorgespurt. Für Rennen begann sich der heute 28-Jährige – abgesehen vom jährlichen Schülerrennen am Hamberg – erst mit dreizehn oder vierzehn zu interessieren. Zu spät für eine Karriere. «Dafür bin ich jetzt der Einzige, der mit dem Skifahren Geld verdient», sagt er und lacht.

«Piste frei». Janic Holenstein überblickt die Super-G-Piste am Pradaschier. Bild: Pablo Rohner

Vor ein paar Jahren machte Holenstein eine Saison als Skilehrer in Arosa. In jenem Winter habe er beschlossen, zu probieren, ob er sein Hobby zum Beruf machen könnte. «Ich hatte nach dem Winter eh keinen Job, also sagte ich mir: jetzt oder nie.» Damals hatte er schon ein paar Trainerkurse absolviert und erste Erfahrungen gesammelt.

Er durfte anfangen beim RLZM, am Anfang in einem Teilzeitpensum. Um dazuzuverdienen, arbeitete er im Sommer auf dem Bau. Seit letztem Jahr ist er Vollzeitskitrainer. Immer wieder müsse er Leuten den Unterschied zwischen Skilehrer und Skitrainer erklären. Und oft werde er gefragt, was er sonst noch arbeitet. «Es ist halt ein Beruf, den nicht viele Leute ausüben.» Sein St.Galler Dialekt klingt bündnerisch gefärbt. Ihm selbst fällt das nur noch auf, wenn er mal wieder einige Tage im Toggenburg ist.

«Du bist kein Skispringer»

Inzwischen hat die Piste ziemlich gelitten. Besonders die Ideallinie ist zerfurcht und von Schlägen durchsetzt. Janic Holenstein unterbricht das Training. Er gibt die Anweisung an den Start: «Von jetzt an rutschen alle.» Scheinbar murren einige, die als Nächste gestartet wären. Holenstein bleibt dabei: «Die rutschen jetzt auch. Dann haben sie nachher eine gute Piste.» Rutschen heisst, die Athleten fahren langsam und in möglichst breitem Stemmbogen über die Piste, um sie glatt zu pflügen.

Beim «Rutschen» bessern die Athletinnen und Athleten zwischendurch die Piste aus. Bild: Pablo Rohner

260 Höhenmeter, dabei nur 28 Richtungsänderungen. Für die Talente sind die Tage am Pradaschier eine wertvolle Gelegenheit, um Super-G zu trainieren. Viel öfter fahren sie Slalom oder Riesenslalom. Im Vorbeirutschen holen sie sich bei ihrem Trainer Feedback ab:

«Du bist kein Skispringer. Versuch, die Welle mehr zu drücken.»

Oder: «Nächstes Mal die Banane mit etwas mehr Bauch fahren.» Sie nicken. Offenbar verstehen sie, was gemeint ist. Am Wochenende fahren fünf von Holensteins Athleten unter die ersten Sieben.

Seit vier Wochen jeden Tag auf den Ski

Sein Job sei, den Talenten eine gute Grundausbildung zu geben, sagt Janic Holenstein. «Sie sollen technisch sauber Ski fahren können, wenn sie auf die nächsthöhere Stufe kommen.»

Wenn er mit seinen Schützlingen spricht, hört man das heraus, was Janic Holenstein einen «kooperativen Führungsstil» nennt. Er sagt: «Als Trainer bin ich eher der kollegiale Typ. Das liegt mir.» Auch wenn er in manchen Situationen spüre, dass etwas mehr Strenge helfen könnte. «Da muss ich die Balance noch finden.»

Kurz vor Mittag ist das Training vorbei. Die Talente verabschieden sich, manche helfen noch beim Abbauen der Tore und Netze. Die meisten müssen am Nachmittag noch in die Schule. Einige ins Sportgymnasium in Davos, andere an ihren Wohnorten.

Das Training ist vorbei, die Tore im Steilhang «Kanonenrohr» sind abgebaut. Bild: Pablo Rohner

Nach einer kurzen Besprechung mit den anderen Trainern auf der Piste geht es auch für Janic Holenstein zurück ins Tal. Am Nachmittag wird er am Pult in seinem WG-Zimmer Auswertungen machen und die letzten Vorbereitungen für das Rennen vom Wochenende treffen.

In den letzten vier Wochen ist Janic Holenstein jeden Tag auf den Ski gestanden. Doch wann er zum letzten Mal einen Tag lang zum Spass Ski gefahren ist, kann er nicht sagen. «Im Moment geniesse ich es einfach, jeden Tag am Berg zu sein.» Es sei schnell genug April und die Saison vorbei. Dann kommt die Zeit der Konditionstrainings und Trockenübungen. Auf dem Bau dazuverdienen muss er im Sommer nicht mehr.

