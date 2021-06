Grüne Wil-Land: Mitgliederzahl verdoppelt

Jahresversammlung Grüne Wil-Land verdoppeln die Zahl der Mitglieder Die Regionalpartei Grüne Wil-Land will auch in diesem Jahr Akzente setzen. Dafür sollen ökologische und soziale Themen verstärkt in Politik und Alltag angesprochen werden. 21.06.2021, 11.48 Uhr

Mitglieder der Grünen Wil-Land lassen sich verschiedene Warmwasser-Apparaturen der TB Flawil erklären. Bild: PD

(pd/sas) Die Grünen Wil-Land haben ihre Mitgliederversammlung mit einer Besichtigung der Technischen Betriebe Flawil (TBF) kombiniert. Luca Zillig, der Geschäftsführer der TBF, präsentierte einige Kennzahlen, beantwortete Fragen der Gäste und erklärte auf einem Rundgang technische Installationen im und auf dem Gebäude, etwa die Solaranlagen.

Wie die Partei mitteilt, genehmigten die Grünen Wil-Land an der anschliessenden Versammlung im Restaurant Steinbock den Jahresbericht von Präsident Ueli Siegenthaler sowie die Jahresrechnung einstimmig. Die Vorstandsmitglieder wurden ohne Gegenstimme im Amt bestätigt. Edi Hartmann berichtete sehr positiv über seine ersten Monate als Flawiler Gemeinderat.

Ökologische und soziale Themen stärken

Im neuen Parteijahr wollen die Grünen einige Akzente setzen. Zu den Zielen in Flawil gehören die Begrünung und Möblierung eines Teils des Bahnhofplatzes, mehr und attraktivere Plakatflächen für Vereine sowie ein Recyclingmarkt am Maimarkt. Wie die Regionalpartei in der Medienmitteilung schreibt, befasst sich eine Gruppe aktuell mit dem Für und Wider einer Reform der Schulstrukturen in Flawil.

Im vergangenen Jahr konnte die Regionalpartei ihre Mitgliederzahl verdoppeln. Auf diesem Erfolg wollen sie sich jedoch nicht ausruhen, sondern neue Mitglieder gewinnen, um ökologische und soziale Themen in Politik und Alltag zu stärken.

Die Grünen erwarten von den lokalen Behörden griffige strategische Massnahmen zur Klimastabilisierung. Weil der Bahnhofplatz Flawil Anfang September bereits belegt ist, kann die zweite City-Oase an diesem Ort erst vom 5. bis 10. September 2022 stattfinden. Im nächsten Winter will die Partei wieder einen geselligen Anlass für sympathisierende Personen organisieren.