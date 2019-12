Jahresrückblick: Der Ebnat-Kappler Gemeindepräsident tritt nach zwölf Jahren ab Christian Spoerlé kündigt den Rücktritt als Ebnat-Kappler Gemeindepräsident an. Sabine Camedda 31.12.2019, 11.42 Uhr

Seinen Sitz im St.Galler Kantonsrat möchte SVP-Politiker Christian Spoerlé am 8. März verteidigen. Bild: Regina Kühne

Es dauert noch neun Monate bis zu den Gesamterneuerungswahlen der Gemeindebehörden. Doch schon jetzt ist klar: Ebnat-Kappel bekommt einen neuen Gemeindepräsidenten. Der Amtsinhaber Christian Spoerlé hat sich entschieden, nach drei Amtsdauern nicht mehr anzutreten. Mit ihm überlassen auch die beiden Gemeinderäte Christian Gross (SVP) und Heinrich Steiner (parteilos) ihren Sitz neuen Kräften.

Christian Spoerlé hat Anfang 2009 die Nachfolge von Arthur Lieberherr als Gemeindepräsident von Ebnat-Kappel angetreten. Er war zuvor Dienstchef der Flughafenpolizei in Zürich und im Nebenamt Gemeindepräsident von Bauma. Im Jahr 2013 kandidierte Christian Spoerlé auf der Liste der SVP für den Kantonsrat und wurde auf Anhieb gewählt.

Eine Frage des Alters, nicht der Motivation

Christian Spoerlé begründet seinen Rücktritt mit dem Alter. Er werde im Dezember 2020, wenn die Amtszeit ende, 63-einhalb Jahre als sein. Dies habe bei seinem Entscheid mitgespielt. Der Zeitpunkt seines Rücktritts sei auch insofern ideal, dass der Neubau des Pflegeheims angelaufen sein. «Weitere Projekte kann dann meine Nachfolgerin oder mein Nachfolger mit frischem Wind und neuer Energie angehen», sagte Christian Spoerlé.

Politikmüde sei er auf keinen Fall. Gerne würde er sein Kantonsratsmandat weiterführen. Er tritt darum im März 2020 für eine weitere Amtszeit an und wurde von der SVP Toggenburg nominiert. «Ich bin überzeugt, dass ich noch einiges für die Gemeinde und für das Toggenburg bewirken kann, auch wenn ich nicht mehr Gemeindepräsident bin», sagte er. Er habe sich ein Netzwerk erarbeiten und einige Anliegen deponieren können. «Davon könnten die Region, die Gemeinde und ich noch weiterhin profitieren.» Christian Spoerlé denkt, dass er mehr Zeit für sein Kantonsratsmandat hätte und sich in mehr Kommissionen einbringen könnte. «Zudem könnte ich in Themen weiterarbeiten, die mir am Herzen liegen.»