Serie Jahresrückblick: «4plus5» – geht die Rechnung für das Spital Wattwil auf? Lange wartete die Bevölkerung auf die Spitalstrategie der Regierung. Kaum war sie öffentlich, folgte Kritik. Julia Engel 30.12.2019, 17.00 Uhr

Der Spital Wattwil konnte nicht gerettet werden. Nur der Notfall bleibt erhalten. Bild: Ruben Schönenberger

«4plus5» lautet die neue Spitalstrategie des Kantons. Am 23. Oktober legte die St.Galler Regierung die Karten auf den Tisch: Fünf der neun Spitäler sollen geschlossen werden.

Eines dieser Spitäler ist Wattwil. Ebenfalls geschlossen werden sollen die Spitäler Altstätten, Flawil, Rorschach und Walenstadt.

Notfallstationen als «Globuli» zur Beruhigung der Bevölkerung

«Es ist eine Farce, seit eineinhalb Jahren werden wir vorgeführt.» Der Wattwiler Gemeindepräsident Alois Gunzenreiner war sichtlich aufgebracht, als er auf dem Weg zum St.Galler Pfalzkeller war, wo die Regierung die Standortgemeinden vertieft über die Weiterentwicklung der Spitalstrategie informierte.

«Auf den ersten Blick entspricht das Ganze faktisch dem Konzept des Verwaltungsrates vom Mai 2018, ergänzt um die Notfallstationen als ‹Globuli› zur Beruhigung der Bevölkerung», kritisierte Gunzenreiner in einer Mitteilung des Fördervereins Regionalspital Toggenburg, dessen Präsident er ist.

Das erwähnte Konzept hatte der Verwaltungsrat der Spitalverbunde im Mai letzten Jahres veröffentlicht. Seither bangte das Toggenburg – und insbesondere die Standortgemeinde Wattwil – um sein Spital. In jenem Grobkonzept hatte der Verwaltungsrat dargelegt, dass er in Wattwil keine stationären Leistungen mehr erbringen will. In der Spitalregion Fürstenland-Toggenburg (SRFT) soll nur noch das Spital Wil solche anbieten.

Am 23. Oktober informierte die Regierung über die Weiterentwicklung ihrer Spitalstrategie. Diese baut tatsächlich auf dem vom Verwaltungsrat vorgeschlagenen Vier-Standorte-Konzept auf, ergänzt dieses aber um fünf sogenannte Gesundheits- und Notfallzentren (GNZ). «Strategie 4plus5» nannte es die Regierung. Ein GNZ soll auch in Wattwil entstehen. Weitere sind für die bisherigen Spitalstandorte Rorschach, Altstätten, Walenstadt und Flawil vorgesehen.

Alternativen hätten das Doppelte gekostet

Im Wesentlichen heisst das, dass die stationären Leistungen in Wattwil tatsächlich praktisch vollumfänglich wegfallen sollen. Weiterhin angeboten wird ein Notfallbetrieb, rund um die Uhr, sieben Tage die Woche. Das Fachpersonal unterstütze damit die niedergelassene Ärzteschaft und sichere die kompetente medizinische Betreuung und Triage in Wohnortnähe. Dieses Angebot wird mit einem kleinen Bettenangebot ergänzt, dass stationäre Kurzaufenthalte ermöglichen soll, beispielsweise, wenn eine Überwachung über Nacht nötig ist.

Die Regierung habe auch Alternativen geprüft, sagte Regierungsrat Benedikt Würth an der Medienkonferenz. Diese hätten aber alle schlechter abgeschnitten. Vielfältige Gründe wurden dafür aufgezählt. Die Versorgungsqualität leide zum Beispiel, wenn gewisse Leistungen nicht konzentriert und damit in grosser Fallzahl erbracht werden könnten.

Vor allem aber: Eine Reduktion des strukturellen Defizits werde nur mit dem Vier-Standort-Konzept erreicht, ist sich die Regierung sicher. Dazu präsentierte sie die prognostizierte finanzielle Entwicklung verschiedener Varianten. Dazu gehören auch die zusätzlichen Kosten. Während sich die Regierung die GNZ rund 6 Millionen Franken im Jahr kosten lässt, hätte eine Variante mit weniger Schliessungen sogenannter Mehrspartenspitäler gemäss der Regierung jährlich rund 12 Millionen Franken, also das Doppelte, gekostet.

Bereits ab November keine Operationen mehr

Geht es nach der Regierung, bedeutet das für das Toggenburg erst einmal Folgendes: Das GNZ in Wattwil soll 2024 in Betrieb gehen. Die Operationen werden bis dahin aber längst schon in Wil ausgeführt werden. Bereits ab November dieses Jahres wurde in Wattwil nicht mehr operiert.