Ist Claudia freiwillig mitgegangen? Junger Mann muss sich vor dem Kreisgericht Toggenburg wegen Vergewaltigung, Beschimpfung und Bedrohung rechtfertigen Hat Max Claudia vergewaltigt? Das Gericht hatte Zweifel und sprach den jungen Mann frei. Verurteilt wurde Max trotzdem: Wegen anderer Delikte – er hat weitere junge Frauen bedroht und beschimpft. Sabine Camedda 29.09.2020, 16.30 Uhr

Die Beziehung zwischen Max und Claudia war nicht einfach. Am Schluss steht der Vorwurf der Vergewaltigung im Raum. Bild: Imago

Max und Claudia sind minderjährig, als sie sich in einer Institution für Menschen mit einer Beeinträchtigung kennen lernen. Sie sei in ihn verliebt gewesen, erzählte der heute 23-Jährige vor dem Kreisgericht Toggenburg. Er habe aber keine Beziehung zu ihr gewollt. Trotzdem kam es mindestens einmal zu einvernehmlichem Geschlechtsverkehr zwischen den beiden. Als Max die Institution verlassen hat, schrieb sie ihm weiterhin Nachrichten auf sozialen Medien.

Gut zwei Jahre später hat Claudia Max angerufen. Sie hätten lange miteinander geredet. Einen Tag später hätten sie sich am Bahnhof in Wil getroffen. Zufällig, wie Claudia später sagt. Über das, was da passierte, gibt es zwei unterschiedliche Versionen. Sie hätten geredet, seien zum Weiher spaziert, wo ihm Claudia gesagt habe, dass sie Lust auf Sex mit ihm habe. Im Weiherhaus sei es zum Geschlechtsverkehr gekommen. Einvernehmlich, wie Max gegenüber dem Richter betonte.

Heimleiterin bestätigt Claudias Geschichte

Claudia hingegen erzählt, dass sie gegen ihren Willen zur Hütte am Weiher gezogen worden sei. Dort habe Max sie vergewaltigt. Sie habe sich mehrmals verbal und mit ihren Fäusten gewehrt, doch sie habe keine Chance gegen den Angriff gehabt. Sie sei verstört in die Institution zurückgekehrt, in welcher sie mittlerweile lebe. Dort habe sie sich der Heimleiterin anvertraut.

Zusammen seien sie ins Spital gegangen. Die Untersuchung hat den Geschlechtsverkehr mit Max belegt, eine Anzeige wegen Vergewaltigung folgte. Bei der Polizei sagte Claudia, dass dies nicht die erste Vergewaltigung gewesen sei. Max habe sie bereits eineinhalb Jahre früher gewaltsam zum Sex gezwungen. Damals habe sie aber sofort danach geduscht und die Beweise abgewaschen. Geglaubt hat man ihr diese Geschichte nie.

Max sieht sein Verhalten heute als kindisch an

Die vorgeworfenen Vergewaltigungen waren die schwersten, aber nicht die einzigen Delikte, die an der Verhandlung am Kreisgericht zur Sprache kamen. Er habe seine Ex-Freundin Isabella massiv beschimpft und bedroht. Vor den Richtern gibt Max dies zu. Er sei gekränkt und wütend gewesen, dass sie ihn ignoriert und später verlassen habe, sagt er. Heute, vier Jahre später, sei er sich bewusst, dass seine Reaktion kindisch war. Er könne nachvollziehen, dass Isabella in Panik geraten sei und darum wolle er sich bei ihr und ihren Eltern entschuldigen.

Mit Waffe, aber ohne «Billett» Dem angeschuldigten Max wurden an der Hauptverhandlung drei weitere Delikte vorgeworfen, die er nicht bestritt. Er nahm den Ersatzschlüssel des väterlichen Autos und fuhr damit herum, ohne dass er die entsprechende Fahrerlaubnis gehabt hätte. Bei der Kontrolle fanden die Polizisten eine Soft-Air-Waffe, die Max im Auto hatte. Diese hat er in München gekauft und von dort in die Schweiz eingeführt, ohne dass er eine entsprechende Bewilligung gehabt hätte. Somit hat er gegen das Waffengesetz verstossen. Während Max die Autofahrt als «Blödsinn» abtat, konnte er nicht erklären, warum die Waffe im Auto war. Er sei sich auch nicht bewusst gewesen, dass er die Waffe nicht hätte in die Schweiz einführen dürfen. Die Verkäuferin habe gesagt, dass es erlaubt sei, argumentierte Max. Das Gericht sprach ihn in allen diesen drei Punkten schuldig. Entsprechend hat es die Strafe erhöht, zudem hat es entschieden, dass die Waffe eingezogen wird. (sas)

Bedroht und beschimpft hat Max eine weitere junge Frau, Melanie. Es sei abgemacht gewesen, dass er bei Melanie, die er flüchtig aus einer Chatgruppe kannte, übernachten könne. In der Wohnung dabei seien noch zwei weitere junge Frauen gewesen. Es kam zu Diskussionen und Melanie forderte Max in der Folge auf, ihre Wohnung zu verlassen.

Er habe von ihr wissen wollen, warum sie sich umentschieden habe und er gehen müsse, erzählte er. Darum sei er mit Melanie in ihr Schlafzimmer gegangen und habe mit ihr reden wollen. Während dieser Zeit habe er die Türe verschlossen, was die Staatsanwaltschaft als Freiheitsberaubung taxierte. Am anderen Tag, Max verbrachte die Nacht schliesslich bei einem Cousin, hat er mit ihr telefoniert und sie dabei massiv bedroht.

Zuerst Tat geleugnet, dann zugegeben

Die Staatsanwältin glaubt die Geschichte von Claudia. Diese sei durch die Zeugenaussagen der Heimleiterin gestützt. Diese habe ausgesagt, dass etwas Schlimmes vorgefallen sein musste, denn Claudia habe anders reagiert als sonst. Anders auch als in Situationen, in denen sie Geschichten erfunden habe. Ebenso brachte die Staatsanwältin das Argument vor, dass Max den Geschlechtsverkehr, ja sogar das Treffen mit Claudia in Wil geleugnet hat.

Erst als er erfahren habe, dass Spermaspuren von ihm gefunden worden sind, habe er es zugegeben. Wenn beide mit dem Sex einverstanden gewesen wären, wäre das nicht nötig gewesen. Bezüglich der übrigen Anschuldigungen ist Max geständig. Die Staatsanwältin beantragte einen Schuldspruch in allen Punkten und eine Freiheitsstrafe von 36 Monaten, zwölf davon bedingt, die übrigen 24 bei einer Probezeit von zwei Jahren. Dazu sei eine Busse von Tagessätzen zu je 30 Franken auszusprechen, ebenfalls bedingt bei einer Probezeit von zwei Jahren.

Ebenfalls für einen Schuldspruch plädierte Claudias Vertreterin. Max habe geglaubt, sie sei ein einfaches Opfer. Er habe egoistisch und rücksichtslos gehandelt. Claudia könne die beiden Vergewaltigungen nicht vergessen, ihr Vertrauen in die Menschen sei zerstört.

Claudias Geschichte als unglaubwürdig taxiert

Max’ Verteidiger verlangte bezüglich der Vergewaltigungen einen Freispruch. Es sei unglaubwürdig, dass Claudia lange mit Max telefonierte. Dabei habe sie mehrmals gesagt, dass sie Lust auf Sex mit ihm habe. Dass es am Folgetag «zufällig» zu einem Treffen kam und der Geschlechtsverkehr gegen Claudias Willen erfolgt sei, sei unglaubwürdig.

Für ihn ist klar: Claudia ist freiwillig mitgegangen. Da Max während der Strafuntersuchung kooperiert habe, einsichtig und reuig sei, müsse die Strafe geringer ausfallen.

Taten sind nicht zweifelsfrei nachzuweisen

Die Kreisrichter sprachen Max bezüglich der Vergewaltigungen frei, in allen anderen Punkten aber schuldig. Sie seien nicht sicher, ob sie der richtigen Geschichte Glauben schenken würden. Weil sie aber die Taten nicht zweifelsfrei nachweisen können, komme der Grundsatz «Im Zweifel für den Angeklagten» zur Anwendung.

Da der Hauptpunkt der Anschuldigungen weggefallen ist, fällt ein Grossteil der Strafanträge weg. Das Gericht verurteilte Max zu einer Geldbusse von 200 Tagessätzen zu je 30 Franken bei einer Probezeit von vier Jahren. Eine Geldstrafe müsse bei Ersttätern bedingt ausgesprochen werden, sagten die Richter. Die Verlängerung der Probezeit soll Max die Ernsthaftigkeit aufzeigen.

Alle Namen von der Redaktion geändert.