Schweizer Meisterschaften der Islandpferde auf Reithof Neckertal

Islandpferde Auftritt der flotten Flitzer: Das sind die Ergebnisse der Schweizer Meisterschaften Vom Freitag bis Sonntag fanden auf dem Reithof Neckertal die 52. Schweizer Meisterschaften für Islandpferde statt. Diese Pferdesportart hat sich schon lange aus dem Nischendasein verabschiedet und meisterte mit Solidarität und Zusammenhalt die Pandemieherausforderungen. Barbara Camenzind 26.06.2022, 18.00 Uhr

Die Konkurrenz schläft nicht mehr: Dominator Markus Albrecht-Schoch mit Snilid (hinten) im Passrennen mit Lara Balz und Tru. Bild: Ulrich Neddens

«Das gibt die Punkte 8,5, 9,5 und 10, Gratulation!» So hohe Noten sind selten zu hören an einem Turnier der bunten Nordländer, die zu den sogenannten Gangpferden gehören. Neben den Grundgangarten Schritt, Trab und Galopp beherrschen Islandpferde auch den Tölt, ursprünglich eine bequeme Reisegangart, die die Kleinpferderasse nach dem Zweiten Weltkrieg in Europa bekannt machte.

Dies auch als Alternative zum damals militärisch geprägten Pferdesport auf dem Festland. Allerdings, in einem Islandpferd steckt ein ganzer Kerl mit viel Temperament. Das bestätigte die Nesslauerin Nora Gimmi, die als Jugendliche mit ihrem Schimmel Torvi an der SM teilnahm:

«Die Pferderasse ist lässig. Wenn das Ross schön taktklar töltet, dann ist das ein unbeschreibliches Gefühl.»

Mit den guten Noten von 5,07 in der Viergangprüfung V5 war es ein Heimspiel für die 13-Jährige vom Reithof Neckertal.

Taktvoller Sport, wetterfeste Pferde

Der Hof von Sandra und Roger Scherrer war 2009 Austragungsort der Weltmeisterschaften für Islandpferde: Die SM wurde nach Regeln der Internationalen Föderation der Islandpferdevereinigungen Feif abgehalten.

An den Schweizer Meisterschaften war es daher nur Petrus, der Kapriolen machte, während die Pferde unbekümmert am Freitag in wolkenbruchartigen Regengüssen ihre Ovalbahnprüfungen liefen und im fliegenden Pass die Rennbahn hinunterflitzten, dass es nur noch so spritzte.

Fast 50 km/h erreichen die kleinen Renner in ihrer fünften Gangart. Ein Taktfehler und der Lauf wurde nicht gewertet. Die Schweizer Reiter waren schon immer sehr schnell. Markus Albrecht-Schoch, der mit seinem Pferd Kongur 2015 Weltmeister wurde, dominierte die Läufe. Zwar wurden dieses Mal keine neuen Bestzeiten geritten, aber die Konkurrenz hatte nicht geschlafen. Vera Weber aus Gossau ZH machte dem erfolgsgewohnten Thurgauer ordentlich Druck beim Duell mit ihrer schnellen Stute Náttrun.

Alles taktklar: Hausherrin Sandra Scherrer mit ihrem Hengst Stefnir fra Ketilstödum im Tölt. Bild: Ulrich Neddens

Verein mit Zukunft

Veranstalter Roger Scherrer zeigte sich zufrieden mit den Entwicklungen. Als Präsident der Schweizer Islandpferdevereinigung IPV-CH und Turnierrichter freute er sich über den Fortschritt im Schweizer Islandpferdesport.

«Die Qualität der Reiter und Pferde ist enorm gestiegen. Früher mussten wir eine Equipe für die Weltmeisterschaft zusammensuchen, heute können wir auswählen.»

Islandpferde boomen in der Schweiz, auch wegen der Pandemie. Mit über 280 Starts war die SM 2022 eine Grossveranstaltung in dieser Sparte. «Es ist schön, dass Leute dafür aus der ganzen Schweiz ins Toggenburg reisen.»

Das bestätigte auch seine Frau Sandra, die seit knapp 30 Jahren den Reithof Neckertal betreibt. «Wir sind wie eine Familie. Es tut gut, sich wieder treffen zu können, und wir unterstützen uns.»

Unterstützung der besonderen Art bekamen die Reitschulen des Vereins während des Lockdowns. Die IPV-CH bezahlte pro Reitschulpferd einen Beitrag an ihre Höfe, zur Entlastung. Die sechste Gangart der Islandpferdefreunde heisst wohl Zusammenhalt.