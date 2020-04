Investition für die nächsten 100 Jahre: Alt St.Johann erhält ein neues Wasserreservoir Das Wasserreservoir Gugger in Alt St.Johann soll durch einen Neubau ersetzt werden. Adi Lippuner 18.04.2020, 05.00 Uhr

Fritz Looser, Präsident der Wasserkorporation Alt St. Johann-Unterwasser (links), und Ingenieur Philipp Grüninger mit dem Plan für den Neubau des Wasserreservoirs Gugger. Bild: Adi Lippuner

Wer vom Dorf Alt St.Johann am Schulhaus vorbei Richtung St.Johannerberg fährt, trifft gleich in der ersten grossen Kurve auf den Eingang des Wasserreservoirs Gugger. Der Bau stammt aus dem Jahr 1927 und ist, wie Fritz Looser, Präsident der Wasserkorporation Alt St.Johann-Unterwasser, erklärt, «in die Jahre gekommen».

Ein Neubau ist in rund 50 Meter Distanz mit Zugang nach der Kurve geplant. «Wir müssen die Wasserversorgung auch während des Baus sicherstellen, deshalb dieses Vorgehen.»

Kosten in der Höhe von über einer Million Franken

Der neue Standort werde so gewählt, dass der Druck in der Zone Alt St.Johann etwas höher ist. «Zudem ist ein neues Reservoir eine Investition für rund 100 Jahre», sind sich der Präsident und der Planer Philipp Grüninger vom Büro F. Preisig AG in Buchs einig. Die Kosten betragen 1,05 Millionen Franken, wobei die Gebäudeversicherung des Kantons St.Gallen und die Politische Gemeinde Wildhaus-Alt St.Johann voraussichtlich je einen Beitrag von 15 Prozent leisten werden.

Der restliche Betrag soll über einen Kredit, der innerhalb von 30 Jahren zu amortisieren ist, finanziert werden. Die Mitglieder der Dorfkorporation werden den Entscheid für einmal nicht an einer Versammlung, sondern mittels Abstimmung am 3. Mai fällen.

100 Kubikmeter mehr Platz

Das Volumen des alten Reservoirs beträgt zwei Mal 150 Kubikmeter, im Neubau werden – immer vorausgesetzt der notwendige Kredit wird gesprochen – 100 Kubikmeter mehr Platz haben. «Die langfristige Planung für die Sicherstellung der Wasserversorgung verlangt, dass wir etwas grosszügiger bauen», so Fritz Looser. Derzeit versorge die Wasserkorporation 670 Anschlüsse mit insgesamt 1100 Wasserbezüger in Alt St.Johann, dem Weiler Starkenbach und in Unterwasser.

Ein weiteres Geschäft betrifft die Netzverstärkung im Sändli Unterwasser bis zur Sägerei Forrer. Die Verbindung zwischen den Dörfern Alt St.Johann und Unterwasser konnte letztes Jahr, zusammen mit der Transportleitung für die Fernwärme, erneuert werden. In einem weiteren Schritt werde nun eine neue Linienführung der Hydranten- und Hausanschlüsse realisiert, ebenfalls zusammen mit dem Projekt Fernwärme, so Looser.

Entscheid am 3. Mai

Für dieses Vorhaben beläuft sich der Kostenvoranschlag auf 350000 Franken. Auch für diesen Bau werden voraussichtliche Beiträge von der Gebäudeversicherung und der politischen Gemeinde in der Höhe von je 15 Prozent erwartet. Der Restbetrag soll innerhalb von 40 Jahren amortisiert werden. Die Stimmbürger entscheiden ebenfalls am 3. Mai über diesen Kredit.