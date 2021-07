Interview «Wir haben nicht vor, die ganze Messe umzukrempeln»: Der neue OK-Präsident der Toggenburger Messe ist Quereinsteiger Walter Schlegel ist neuer OK-Präsident der Toggenburger Messe (TOM). Der Maschinenbauingenieur über die neue Herausforderung, die Vorbereitungsarbeiten und seine Erfahrung beim Organisieren von Grossanlässen. Urs M. Hemm 15.07.2021, 05.00 Uhr

Walter Schlegel, neuer Präsident des OK der Toggenburger Messe. Bild: Urs M. Hemm

Als Nachfolger des langjährigen OK-Präsidenten Peter Kroll treten Sie ein grosses Erbe an. Haben Sie Respekt vor Ihrer Aufgabe?

Walter Schlegel: Einerseits ja, denn in gewissem Sinne übernehme ich sein Lebenswerk. Er war Gründungsmitglied, hat die Entwicklung der Messe vorangetrieben und zu dem gemacht, was sie heute ist. Es sind grosse Fusstapfen, denen ich folge. Andererseits nehme ich diese Herausforderung sehr gerne an und freue mich darauf.

Sie haben bisher nicht in der Organisation von Publikumsmessen mitgearbeitet. Welche Erfahrungen bringen Sie mit?

Was die Organisation von Messen betrifft bin ich tatsächlich Quereinsteiger. Ich habe aber andere Anlässe mitorganisiert, wie beispielsweise das Toggenburger Turnfest 2017 in Wattwil, das Kantonalturnfest 2015 in Mels oder das Jugendturnfest 2011, ebenfalls in Wattwil.

Hat Ihnen Ihr Vorgänger Peter Kroll Ratschläge mit auf den Weg gegeben?

In erster Linie hat er mir ganz viele Dokumente übergeben. Wir haben aber auch gemeinsam die Geschäftsstelle, die Monika Baumann leitet, besucht und haben gemeinsam Gespräche mit Sponsoren geführt. Er wird mir bei Fragen immer hilfreich mit Rat und Tat beiseite stehen. Die ganzen Abläufe sind aber so gut dokumentiert, dass es dem neu zusammengesetzten OK möglich sein sollte, solide Arbeit zu leisten. Zudem hat es ja noch Leute im OK, die seit Jahren dabei sind und auf deren Erfahrung wir Neulinge zurückgreifen können.

Brauchte es viel Überredungskunst, damit Sie das OK-Präsidium übernehmen?

Tatsächlich waren einige Treffen nötig, um herauszuspüren, welche Erwartungen Peter Kroll an eine Nachfolge hat und ob ich diese Erwartungen überhaupt erfüllen kann. Schliesslich haben wir uns aber gefunden und ich habe zugesagt. Ein wichtiger Punkt bei diesen Gesprächen war, wie gross der zeitliche Aufwand ist.

Zur Person Bild: Urs M. Hemm Walter Schlegel, OK-Präsident der Toggenburger Messe Walter Schlegel ist 46 Jahre alt und lebt mit seiner Frau und drei Kindern in Wattwil. Er ist Maschineningenieur HTL und arbeitet als Leiter Verfahrenstechnik für die Polymetrix AG in Oberbüren, wo er auch Mitglied der Geschäftsleitung ist. Die Polymetrix AG ist im Bereich Anlagenbau für Kunststoffveredelung und Kunststoffrecycling tätig.

Die Organisation einer Publikumsmesse dieser Grösse erfordert tatsächlich viel Vorbereitungszeit. Können Sie das mit Ihrem Job und der Familie vereinbaren?

Wichtig für mich war der Entscheid, künftig die Organisation der Messe und die Aufgaben der Geschäftsstelle zu trennen und nicht mehr auf eine Person zu vereinen, wie es Peter Kroll bis anhin gemacht hat. Durch die Trennung dieser beiden Bereiche ist der zeitliche Aufwand mit Beruf und Familie vertretbar.

Die TOM hat mit Ihnen nicht nur einen neuen OK-Präsidenten, auch im OK selbst hat es Wechsel gegeben. Inwiefern wird das Ihre Arbeit beeinflussen?

Es wird mich insofern beeinflussen, als ich mich vertiefter mit den verschiedenen Ressorts beschäftigen muss, um Einblick in die Detailarbeit und Eigenheiten der unterschiedlichen Bereiche zu bekommen. Es wird mir die Einarbeitungszeit sogar erleichtern, weil ich mit den neuen Ressortleitungen zusammen die Materie kennen lernen muss. Es birgt aber auch gewisse Risiken, dass in der Übergangsphase Informationen verloren gehen, insbesondere, weil durch Corona persönliche Treffen schwierig waren und die Übergabe der Ressorts erschwert haben.

Die Aufgaben der Geschäftsstelle sind neu nicht mehr beim OK-Präsidenten. Verlieren Sie dadurch nicht den Kontakt zu den Ausstellern?

Ich werde sicherlich weniger Kontakt mit den Ausstellern haben, als es Peter Kroll noch hatte. Aber den ganzen Tag am Telefon sitzen oder Anfragen per E-Mail beantworten, liegt zeitlich schlicht nicht drin. Dafür bin ich beruflich zu sehr ausgelastet.

Wird sich konzeptionell an der TOM 2022 etwas für Aussteller und Besucher ändern?

Wir haben nicht vor, die ganze Messe umzukrempeln. Gerade weil die Hälfte des OK neu ist, wollen wir die TOM wie bisher weiterführen, um uns auf Bewährtes verlassen zu können. Intern wird es vermutlich Änderungen geben, indem wir gewisse Abläufe anpassen werden. Für Aussteller und Besucher wird sich aber an der TOM 2022 nichts ändern.

Nach jeder Messe werden Schwachpunkte eruiert und Verbesserungen angestrebt. Welche Verbesserungen werden an der TOM 2022 umgesetzt?

Die TOM 2019 war in Bezug auf die Anzahl Aussteller und Besucher das Mass aller Dinge und die erfolgreichste TOM überhaupt. Grosses Verbesserungspotenzial sehe ich daher nicht. Organisatorisch lief auch alles sehr gut, sodass wir versuchen werden, diesen Schwung mitzunehmen und von den Erfahrungen unserer Vorgänger zu profitieren. Eine Neuerung, die wir eingeführt haben, ist, dass wir neu im OK das Ressort Gastronomie haben. Dabei geht es in erster Linie um die Koordination der Gastronomie zwischen dem Wirtschaftsforum, dem Catering und den Aussenständen der TOM und dem OK. Wir haben mit Andrea Willi eine unabhängige Person, die selbst keinen Gastronomiebetrieb führt. Unabhängigkeit scheint mir in diesem wichtigen Bereich sehr wichtig.

Die Vorbereitungen für die TOM 2022 laufen bereits. Sind Sie im Zeitplan oder kam es wegen der Coronabeschränkungen zu Verzögerungen?

Wir sind ein wenig in Verzug, da die Übergaben und die erste OK-Sitzung leicht verspätet stattgefunden haben. Auch mit den Sponsorengesprächen sind wir später dran als in den vergangenen Jahren. Die Ausschreibung für die Aussteller wird wie geplant im August stattfinden. Es bleibt uns also noch Zeit, aufzuholen. Mittlerweile sind wir auch mit den Sponsoren im Gespräch, sodass wir im Herbst die wichtigsten Abschlüsse tätigen können. Dennoch bleibt abzuwarten, wie sich die Coronasituation nach den Sommerferien entwickelt und welche Weisungen Bund und Kanton auf der Grundlage dieser Zahlen allenfalls herausgeben werden. Ich persönlich könnte mir eine TOM mit Maskenpflicht nur schwer vorstellen.

Was wünschen Sie sich am Sonntagabend der TOM 2022 sagen zu können?

Einerseits, dass die Aussteller zufrieden sind, weil sie gute Geschäfte gemacht haben, andererseits, dass ich von den Besuchern höre, dass es ein tolles Erlebnis war und sie sich auf die nächste TOM freuen.