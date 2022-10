Der Aufbau für den Winterzauber Bazenheid beginnt

Interview «Wer nicht optimistisch ist, gehört nicht in die Eventbranche»: Organisator spricht über den Winterzauber Bazenheid und die Stromknappheit Das Eis- und Gastrospektakel Winterzauber Bazenheid findet diesen Winter zum dritten Mal statt. Erst Corona, jetzt die Stromknappheit: Trotz der Einschränkungen und des Verlustes im vergangenen Jahr glaubt Organisator Simon Thalmann an den Erfolg. Beat Lanzendorfer Jetzt kommentieren 07.10.2022, 12.00 Uhr

Nach 2019 und 2021 findet der Winterzauber Bazenheid in diesem Jahr zum dritten Mal statt. Bild: Beat Lanzendorfer

Der Winterzauber Bazenheid findet vom 11. November bis 22. Januar statt. Wie im vergangenen Jahr bieten Sie auf 1000 Quadratmetern ein Eisfeld an, das kostenlos genutzt werden kann. Gab es Ihrerseits nie Überlegungen, wegen der steigenden Energiepreise eine Gebühr für die Benutzung zu verlangen?

Simon Thalmann: Nein, am Grundkonzept, dass die Benützung des Eisfeldes kostenlos ist, werden wir festhalten. Zudem sind wir in der glücklichen Lage, dass uns viele Sponsoren den Betrieb des Eisfeldes ermöglichen.

Das Sponsoring dürfte aber lediglich die Infrastruktur beinhalten. Wie finanzieren Sie die steigenden Energiepreise?

Bis zum 31. Dezember gibt es beim Strompreis keine Veränderung. Danach erfährt er gemäss Regionalwerk Toggenburg eine massive Erhöhung. Das dürften wir in den 22 Tagen, in denen der Winterzauber im neuen Jahr in Betrieb ist, zu spüren bekommen. Um die Stromkosten etwas abfedern zu können, wird die Schlittschuhmiete moderat von fünf auf sechs Franken erhöht.

Simon Thalmann, Organisator Winterzauber Bazenheid. Bild: Beat Lanzendorfer

Der Bund und die Kantone fassen ins Auge, bei einer Strommangellage nicht systemrelevante Anlagen vom Strom zu nehmen. Machen Sie sich keine Sorgen, dass dem Winterzauber der Stecker gezogen werden könnte?

Wir hoffen darauf, dass der Stecker nicht gezogen wird und versuchen, mit diversen Massnahmen den Stromverbrauch zu senken.

Können Sie das näher erklären?

Die Räumlichkeiten werden mit Fernwärme beheizt. Wir produzieren das Eis mit einem effizienteren Kühlaggregat, das gemäss Hersteller zehn Prozent weniger Strom verbraucht. Dann achten wir darauf, dass das Eis der erforderlichen Dicke entspricht. Jeder Zentimeter, den wir einsparen können, verbraucht weniger Energie. Zudem wird das ganze Areal mit stromsparender LED beleuchtet. Ich finde wichtig, dass man den Stromverbrauch pro Kopf betrachtet. Die Anlage wird von vielen Besucherinnen und Besuchern genutzt, die in dieser Zeit irgendwo anders keinen Strom verbrauchen. Unter diesem Gesichtspunkt relativiert sich der Betrieb des Winterzaubers nochmals.

Vor einem Jahr mussten sie wegen der Coronamassnahmen einige Veranstaltungen absagen, darunter das Konzert der Stubete Gäng am 26. Dezember. Hat der eingeschränkte Betrieb im Konzert- und Gastrobereich ein Loch in der Kasse hinterlassen?

Ja, der Winterzauber im vergangenen Jahr war defizitär, was nicht zuletzt an den abgesagten Events lag. Diesen Betrag haben wir als Werbung für die kommende Veranstaltung abgebucht.

Nun konnten Sie die Stubete Gäng erneut für den 26. Dezember verpflichten. Gehen Sie davon aus, dass es in diesem Jahr keine Einschränkungen gibt, sollte es erneut zu einer Coronawelle kommen?

Ich bin mir vom vergangenen Jahr mittlerweile einiges gewohnt, als manchmal innert weniger Stunden andere Regeln galten. Nun bin ich optimistisch, dass es keine Einschränkungen geben wird. Wer dies nicht ist, gehört nicht in die Eventbranche.

Der Winterzauber startet im November, wann beginnen die Aufbauarbeiten?

Für den Aufbau des Areals mit dem Chalet und dem Unterbau für das Eisfeld benötigen wir einen Monat, deshalb beginnen die Aufbauarbeiten bereits am kommenden Montag.

Was wird bei der dritten Ausgabe anders sein?

Wir bauen ein zusätzliches Chalet, in dem die Bar und ein Kiosk untergebracht sind. Dadurch werden der Kiosk-/Barbereich und der Gastrobetrieb klarer abgetrennt. Das ermöglicht uns, im Gastrobereich einige Sitzplätze mehr anzubieten.

Dann sind Sie mit dem bisherigen Reservierungsstand bei den Veranstaltungen und im Gastrobereich zufrieden?

Der Winterzauber Bazenheid eignet sich sehr gut für Geschäfts- oder Weihnachtsessen. An den Freitagen haben wir bereits einen guten Reservierungsstand. Unter der Woche und an den Samstagen und Sonntagen verfügen wir aber noch über genügend freie Plätze.

Was wünscht man sich als Veranstalter einer 73-tägigen Freiluftveranstaltung im Winter für Wetter?

Am liebsten hätte ich sonniges und kaltes Wetter. Regen wäre weniger gut, weil wir dadurch vermehrt das Eis reinigen müssten, was wiederum zusätzliche Energie verbrauchen würde. Aber der Winterzauber Bazenheid findet auch im Freien statt, da kann man sich das Wetter nicht immer aussuchen. Wir nehmen es, wie es kommt.

