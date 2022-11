Interview «Wenn man Angst hat, hört man besser auf»: Heiri Rhyner blickt auf vier Jahrzehnte in der Feuerwehr zurück Heiri Rhyner war insgesamt 38 Jahre bei der Feuerwehr, knapp zwölf davon als Kommandant der Feuerwehr Wattwil/Lichtensteig. Angst hatte er nie vor Feuer, aber stets Respekt. Das helfe, die Risiken im Einsatz richtig einzuschätzen, sagt er. Urs M. Hemm Jetzt kommentieren 23.11.2022, 17.40 Uhr

Der abtretende Feuerwehrkommandant Heiri Rhyner. Bild: Urs M. Hemm

War Feuerwehrmann zu werden ein Kindheitstraum?

Heiri Rhyner: Mein Vater war bereits in Krinau Feuerwehrmann, sodass es vorbestimmt war, dass auch ich einmal zur Feuerwehr gehe. Ein Bubentraum in dem Sinne war es nicht. Es war als Jugendlicher aber eine Möglichkeit mehr, abends von zu Hause fortzugehen.

Erinnern Sie sich an Ihren ersten Ernsteinsatz?

Das war der Brand eines Alpstalls im Älpli oberhalb von Krinau. Es war an einem Samstagabend im Februar und ich war gerade im Urlaub während des Abverdienens. Wir mussten eine Transportleitung vom Dorf her aufbauen, um den Brand löschen zu können. Mit dabei war auch die Feuerwehr Wattwil, die sich zu der Zeit uns Krinauern gegenüber sehr hochnäsig benommen hat und sich als etwas Besseres sah. Uns war das aber egal. Denn auch wenn unsere Ausrüstung damals nicht so modern war wie die der Wattwiler, haben wir mit unseren Mitteln immer gute Arbeit geleistet.

Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn der Alarm losgeht?

Aufgeregt bin ich eigentlich nicht mehr, denn wir sind gut ausgebildet und für alle Fälle gut ausgerüstet. Aber natürlich bereitet man sich im Kopf anders auf einen Alarm einer Brandmeldeanlage vor, als wenn es ein Brand im Städtli oder ein Verkehrsunfall mit Verletzten ist. Von Fall zu Fall kam es auch vor, dass ich ohnehin nicht als Erster am Einsatzort war. Dann aber konnte ich mich immer auf meine Stellvertreter verlassen, dass sie die Lage vor Ort richtig einschätzen und die entsprechenden Entscheidungen fällen.

Vergangenen Sommer präsentierte die Feuerwehr Wattwil/Lichtensteig Rettungsarbeiten auf der neuen Umfahrungstrasse. Bild: PD

Hatten Sie auch schon mal Angst als Feuerwehrmann?

Angst hatte ich nie, aber stets Respekt. Als ich noch selbst aktiv in der Feuerbekämpfung war, gab es die eine oder andere gefährliche Situation, in der es auch schlecht hätte herauskommen können. Das erkennt man aber erst im Nachhinein. Natürlich muss ein Kommandant immer abschätzen, wo die Risiken liegen. Alle Eventualitäten voraussehen kann man aber nicht. Wenn man im Einsatz aber deswegen Angst hat, hört man besser auf. Denn dann trifft man falsche Entscheidungen. Respekt aber hilft, eine Lage nüchtern zu beurteilen.

Was war Ihre grösste Sorge, wenn Sie einen Einsatz geleitet haben?

Ob bei einer Übung oder bei einem Einsatz, mein höchstes Ziel war immer, dass alle wieder gesund nach Hause kommen. Das Schlimmste wäre gewesen, einer Frau oder einem Mann, Vater und Mutter sagen zu müssen, dass der Partner, der Sohn oder die Tochter im Einsatz ums Leben gekommen ist. Ich hätte mir wohl mein Leben lang Vorwürfe und Gedanken darüber gemacht, wo ich einen Fehler gemacht habe. Zum Glück war ich nie in dieser Situation.

Welcher Einsatz hat sich Ihnen am meisten eingeprägt?

In all den Jahren war ich natürlich bei vielen Bränden und Unfällen dabei. Aber eingeprägt hat sich bei mir der Waldbrand im Gebiet Alp Geisskopf im April 2012. Es war sehr föhnig und dennoch hatte jemand ein Feuer gemacht. Das Feuer breitete sich derart aus, dass ich in St.Gallen einen Löschhelikopter angefordert habe. Heute wäre so etwas aus Kostengründen ohne Rücksprache nicht mehr möglich.

Der Lichtensteiger Stadtpräsident Mathias Müller (links) fand bei der öffentlichen Verabschiedung vor zwei Wochen nur lobende Worte für Heiri Rhyner. Bild: Urs M. Hemm

Wie konnten Sie sich bei Ihren Einsätzen emotional abgrenzen?

Ich habe schlimme Sachen gesehen, auch Dinge, an die ich mich später einmal erinnert habe. Deswegen schlecht geschlafen habe ich aber nie. Ich habe mich immer damit geschützt, dass ich nie einem tödlich verunglückten Unfallopfer in die Augen geschaut habe. Ich kann mich zwar an das Unfallgeschehen erinnern, ob das Opfer ein Mann, eine Frau oder ob es ein Kind war, aber Gesichter sehe ich keine vor mir. Zudem weiss ich, dass wir immer unser Bestes gegeben haben und wir uns keine Vorwürfe machen müssen, etwas versäumt zu haben.

Was war bei der Feuerwehr Wattwil/Lichtensteig die wichtigste Entwicklung der vergangenen Jahre?

Wir konnten in den letzten Jahren vor allem moderne Fahrzeuge beschaffen. Auch der Atemschutz ist auf dem neuesten Stand. Für mich als Kommandant war immer wichtig, meine Anliegen für Neuanschaffungen gegenüber den Gemeinden zu begründen, damit ich deren Unterstützung bekam. Denn am Ende müssen die Politiker die Finanzierung gegenüber der Bevölkerung rechtfertigen. Dank dem, dass wir diese Neuanschaffungen tätigen konnten, gehört die Feuerwehr Wattwil/Lichtensteig heute zu den bestausgerüsteten Feuerwehren im Kanton.

Heiri Rhyner (Mitte) bei der Übergabe eines neuen Einsatzfahrzeuges für die Feuerwehr Wattwil/Lichtensteig. Bild: PD

Werden Sie auch nach Ihrem Rücktritt als Kommandant der Feuerwehr Wattwil/Lichtensteig in irgendeiner Funktion erhalten bleiben?

Für mein Engagement in der aktiven Feuerwehr ist es ein definitiver Schlussstrich. Denn es bringt dem neuen Kommandanten nichts, wenn er mich – in welcher Funktion das auch immer wäre – ständig im Nacken hat. Ich werde sicher im Feuerwehrverein dabeibleiben, sodass ich an der Hauptversammlung und an der jährlichen Feuerwehrreise auf dem Laufenden gehalten werde, was passiert. Ansonsten werde ich meinen Ruhestand in der Feuerwehr und damit meine freien Abende mit meiner Frau geniessen.

Welche wichtige Erkenntnis aus Ihrer Erfahrung geben Sie Ihrem Nachfolger Michael Ehrbar mit?

Ich habe ihm gesagt, dass man umso einsamer wird, je höher man in der Hierarchie steigt. Damit muss man umgehen können. Man kann zwar nach wie vor mit jedem nach einer Übung ein Bier trinken, aber man kann nicht mehr mit jedem über alles reden. Wenn man hundert Leute nach ihrer Meinung in einer Sache fragt, hat man hundert Meinungen. Aber als Kommandant stehst du allein da, wenn du die Entscheidung treffen musst, und du musst sie auch allein verantworten, auch wenn die Entscheidung vielleicht nicht so populär ist. Wichtig aber bleibt, die Meinung des anderen zu respektieren.

