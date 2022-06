Interview Wechsel in der Geschäftsleitung bei der Chääswelt Toggenburg – Christof Gasser geht neue Wege Nach zwei Jahren als Geschäftsleiter verlässt Christof Gasser die Chääswelt Toggenburg. Er will sich beruflich weiterentwickeln. Urs M. Hemm Jetzt kommentieren 30.06.2022, 17.00 Uhr

Christof Gasser verlässt die Geschäftsleitung der Chääswelt Toggenburg. Bild: Urs M. Hemm

Warum treten Sie als Geschäftsleiter der Chääswelt Toggenburg nach nur zwei Jahren zurück?

Christof Gasser: In den vergangenen zwei Jahren haben wir viel erreicht. Gleichzeitig ist in mir aber auch der Wunsch gewachsen, für mich einen nächsten Schritt zu tun und mich neu zu orientieren. Da zurzeit alle grossen Projekte abgeschlossen sind, erschien mir der Zeitpunkt richtig.

Was konnte unter Ihrer Leitung in der Chääswelt alles realisiert werden?

Wir konnten viel bewegen und in verschiedenen Bereichen zahlreiche Projekte umsetzen: Wir haben touristische Angebote mit unseren Partnern von Toggenburg Tourismus, mit der Klangwelt oder etwa mit dem Baumwipfelpfad entwickelt, den Onlineshop lanciert und den Laden in Lichtensteig eröffnet. Zudem waren wir mit vielen unserer Produzenten an Märkten präsent und auch an Veranstaltungen, wie beispielsweise an der Offa oder an der Food Zürich, hatten wir Auftritte.

Welches war für Sie persönlich das wichtigste Projekt?

Ein Projekt hervorzuheben, ist schwierig. Wichtig war, dass wir in den zwei Jahren viele Nadelstiche setzen konnten und uns etabliert haben. Es hatten zahlreiche Auftritte im Toggenburg, aber auch ausserhalb, an denen wir die Vielfalt des Toggenburgs aufzeigen, aber auch den Toggenburgern vermitteln konnten, dass sie auf ihre lokalen Produkte stolz sein dürfen, weil sie einzigartig sind. Denn, in der Schweiz gibt es rund 1000 Käsesorten, von denen etwa 200 aus dem Toggenburg kommen. Gemessen an der Bevölkerung, ist diese Vielfalt gewaltig.

Gibt es bereits Ideen, wie sich die Chääswelt weiterentwickeln soll?

Das Ziel der Chääswelt ist, einen Ort zu schaffen, wo die Vielfalt der Toggenburger Käsewelt erlebbar ist. Wir haben erst kürzlich beim Tourismusrat eine Eingabe gemacht, die jetzt gutgeheissen wurde. «Der kleinste Chääsladen der Welt» in Lichtensteig war ja nur der erste Schritt für ein Besucherzentrum. Dieses aufzubauen, wird sicher in den nächsten ein bis zwei Jahren im Focus der Chääswelt Toggenburg sein. Des Weiteren soll das Projekt Chääsakademie vorangetrieben werden, das aufgrund von Corona immer wieder verschoben werden musste.

Wo soll denn das Besucherzentrum entstehen? Mit dem Auszug der Migros-Klubschule, wo sich ja im Erdgeschoss der Chääsladen befindet, wäre das der ideale Standort.

Abschliessend ist das noch nicht entschieden. Wir sind aber in Gesprächen mit der Gemeinde Lichtensteig, was alles im Gebäude der ehemaligen Klubschule möglich wäre. Im regionalen Tourismusentwicklungskonzept Toggenburg wurde festgelegt, dass Lichtensteig, mit Akteuren wie Kägi oder Willi Schmid, das kulinarische Zentrum sein soll. Insofern wird der Standort des Besucherzentrums in Lichtensteig sein.

Konnte Ihre Nachfolge in der Geschäftsleitung geregelt werden?

Wir haben seit dem ersten Juni zwei neue Angestellte gewinnen können, die sich die Tätigkeiten mit je einem 40-Prozent-Pensum teilen. Das war ein ganz bewusster Entscheid, um die strategische von der operativen Ebene zu trennen. Für die Projektleitung konnten wir Fiona Graf aus Wilen bei Wil gewinnen. Sie hat an der HSG Tourismuswirtschaft studiert, arbeitete lange für Lindt & Sprüngli und ist ausserdem Gemeinderätin in Wilen bei Wil. Für die Administration wird neu Sabrina Gränicher aus Dietfurt verantwortlich sein. Sie hat unter anderem beim Aufbau der Wirkstatt Auboden massgeblich mitgewirkt, arbeitet jetzt aber selbstständig.

Welche beruflichen Pläne haben Sie?

Einerseits werde ich mich mit meiner Beraterfirma im Bereich Kulinarik-Tourismus selbstständig machen. Zudem habe ich eine 40-Prozent-Stelle als Sales Manager beim Seminarland Ostschweiz. Dort geht es um die Vermarktung von Seminarhotels und Locations für Teamevents. Das Seminarland Ostschweiz arbeitet im Auftrag von St.Gallen-Bodensee Tourismus und Thurgau Tourismus und wird mitunterstützt von Toggenburg Tourismus.

