Interview Warum der neue Geschäftsleiter der neuen Katholischen Kirchgemeinde Alttoggenburg sonntags nicht regelmässig den Gottesdienst besucht Im Jahre 2022 haben die Stimmberechtigten der Seelsorgeeinheit Bazenheid-Gähwil-Kirchberg der Fusion zur neuen Katholischen Kirchgemeinde Alttoggenburg zugestimmt. Die neue Organisation startet am 1. Januar 2024 und erhält mit Pius Bürge einen Geschäftsleiter. Beat Lanzendorfer 03.02.2023

Pius Bürge: Vom Geschäftsführer der Mitte Kanton St.Gallen zum Geschäftsleiter der neuen Katholischen Kirchgemeinde Alttoggenburg. Bild: Beat Lanzendorfer

Am 1. Januar 2024 wird aus der Seelsorgeeinheit Bazenheid-Gähwil-Kirchberg die Katholische Kirchgemeinde Alttoggenburg. Die neu geschaffene Stelle des Geschäftsleiters übernimmt der 37-jährige Mosnanger Pius Bürge. Im Gespräch mit dieser Zeitung erklärt er, weshalb er nach fünfeinhalb Jahren als Geschäftsführer der Mitte Kanton St.Gallen seinen Arbeitsplatz wieder ins Toggenburg verlegt.

Warum sind Sie eigentlich nicht Journalist geworden? Diverse Kurse in «Interviewtechnik» haben Sie in den Jahren 2007 bis 2009 ja bereits besucht.

Pius Bürge: Genau, und dabei sogar als freier Journalist beim Toggenburger Tagblatt gearbeitet. Es war zu einer Zeit, als ich in der Micarna in Bazenheid Teilzeit arbeitete. Es war eine wertvolle Erfahrung in den Journalismus reinzuschnuppern. Ich erhielt dann aber bei der Micarna die Möglichkeit, im Personalwesen einzusteigen. Diese Chance wollte ich ergreifen. Das Schreiben konnte ich bei meinen weiteren Tätigkeiten aber immer wieder einfliessen lassen.

Journalismus im Vollamt wäre nichts für Sie gewesen?

Nein, die Gedanken waren durchaus da. Ich habe damals aber gesehen, wie der Journalismus im Umbruch ist und entschloss mich deshalb für die Aufgabe bei der Micarna.

Nun werden Sie Geschäftsleiter der neuen Katholischen Kirchgemeinde Alttoggenburg. Muss man für dieses Amt ein regelmässiger Kirchgänger sein?

Mir ist wichtig zu betonen, dass die Verbundenheit generell mit der Kirche vorteilhaft ist für diese Funktion. Ich glaube aber, man muss in erster Linie das Verständnis für die Institution Kirche mitbringen. Zum Beispiel wie sie in der Schweiz mit dem dualen System aufgebaut ist (die pastorale Seite, organisiert als Pfarrei, die staatskirchenrechtliche Seite, organisiert als Kirchgemeinde, Anmerkung der Redaktion). Dieses Verständnis sollte als Geschäftsführer vorhanden sein. Dazu zählen auch die Kenntnisse, welche Herausforderungen auf die Kirche zukommen.

Nochmals zurück zu den Kirchgängen. Sieht man Sie regelmässig in der Kirche?

Ich bin durch meine Mitgliedschaft im Kirchenchor Cantemus Unteres Toggenburg ein regelmässiger Kirchgänger. Mit der Kirche bin ich seit jeher verbunden. Ich bin aber nicht der, der jeden Sonntag in die Kirche geht. Kirche ist aus meiner Sicht mehr als nur der sonntägliche Besuch des Gottesdienstes.

Dann war der regelmässige Kirchgang keine Voraussetzung bei Ihrer Bewerbung zum Geschäftsleiter der neuen Katholischen Kirchgemeinde Alttoggenburg?

Nein, das war es definitiv nicht.

Mit wem hatten Sie es beim Vorstellungsgespräch eigentlich zu tun?

Das war die Behördenkonferenz. Diese setzt sich zusammen aus den zukünftigen Kirchenverwaltungsräten der neuen Katholischen Kirchgemeinde Alttoggenburg.

Mit welchen Argumenten konnten Sie den zukünftigen Verwaltungsrat überzeugen?

Diese Frage müssten Sie dem Verwaltungsrat stellen. Ich denke aber, jeder der mit mir redet, weiss woran er ist, ich bin fassbar und authentisch. Das waren sicher meine Pluspunkte.

Aber wieso braucht die neue Kirchgemeinde überhaupt einen Geschäftsleiter?

Das wird die Zukunft sein. Aus mehreren Kirchgemeinden dürfte eine werden, auch andernorts. Die bisherige Lösung war ein Milizsystem. Den Verwaltungsräten fehlte schlicht die Zeit, um noch operativ tätig zu sein. Nun findet ein Wandel statt. Letztendlich geht es darum, dass die Seelsorgenden weniger administrative Tätigkeiten übernehmen müssen, um sich wieder mehr den Menschen widmen zu können.

Gehört zu Ihren Aufgaben auch, die Anzahl Kirchenaustritte zu stoppen?

Im Anforderungsprofil steht das zwar nicht, es gehört aber sicherlich zu meinen Aufgaben, bei einem Kirchenaustritt nachzufragen, wo die Gründe liegen. Das muss nicht einmal mit der örtlichen Kirchgemeinde zu tun haben. Wichtig ist, dass wir die Anliegen aufnehmen und die richtigen Schlüsse daraus ziehen. Meine Aufgabe wird es auch sein, darauf hinzuweisen, was die Kirche alles macht, auch in der Freiwilligenarbeit. Das ist vielen gar nicht mehr so bewusst.

Die Stelle ist mit 50 bis 70 Stellenprozenten umschrieben. Reicht das für Sie zum Leben? Immerhin müssen Sie eine vierköpfige Familie ernähren.

Meine Frau arbeitet auch mit einem 40-Prozent-Pensum in der Intensivpflege. Zusammen mit meinen 70 Prozent kommen wir über die Runden. Und neu kommt – Wahl im März vorausgesetzt – noch das Präsidium des Zweckverbandes der Seelsorgeeinheit Unteres Toggenburg hinzu. Wie viele Stellenprozente dies ergibt, ist zurzeit noch nicht abschliessend geklärt. Wichtig für mich ist jeweils, dass eine Aufgabe sinnstiftend ist und dass ich Freude daran habe.

Aus der Seelsorgeeinheit Bazenheid-Gähwil-Kirchberg wird die Katholische Kirchgemeinde Alttoggenburg. Wo wird Ihr Arbeitsplatz sein?

Er wird in Bazenheid sein.

Die beiden anderen bisherigen Pfarrgemeinden erheben keinen Anspruch, dass Sie in Gähwil oder Kirchberg Ihren Arbeitsplatz haben?

Ein fester Arbeitsplatz wird in Bazenheid sein. Aber es ist selbstverständlich, dass ich an den beiden anderen Orten auch bin. Ich werde überall Präsenz zeigen, die Wege sind ja nicht allzu weit.

Sie wohnen mit Ihrer Familie im ländlich eher konservativen Mosnang und arbeiten ab Juli im multikulturellen Bazenheid. Berührungsängste haben Sie keine?

Das ist vielleicht die äussere Wahrnehmung von Mosnang. Ich empfinde mein Heimatdorf als aufgeschlossen, in dem Menschen mit vielen Ideen leben. Ein Beispiel ist etwa das Ärztehaus, das seit gut einem Monat in Betrieb ist.

Dann haben Sie keine Berührungsängste?

Hätte ich die, dann hätte ich nie in der Micarna arbeiten dürfen. Dort wird multikulturell das gelebt, was im Dorf Bazenheid Fakt ist.

Noch eine Frage zu ihrer politischen Karriere. Sie sind noch bis Ende Juni Geschäftsführer und Fraktionssekretär der Mitte St.Gallen und waren davor während zweier Jahre Kantonsrat. Gibt es Pläne, wieder in die Politik einzusteigen?

Zuerst möchte ich mich auf meine zukünftige Aufgabe konzentrieren. Ich schliesse nicht aus, dass ich mich in ein paar Jahren für ein politisches Amt zur Verfügung stelle. Politik kann man sowieso nicht planen, das übernehmen die Wähler.

