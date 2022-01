Marcel Erni: Das Erreichen der Playoffs wird schwierig.

Interview Volley Toggenburg will nochmals angreifen: «Die beiden Ausländerinnen gehören zu den stärksten Spielerinnen, die wir je verpflichten konnten» Nach 13 von 18 Spielen der regulären Meisterschaft belegt Volley Toggenburg den letzten Platz. Trainer Marcel Erni erklärt die Gründe. Trotz der schlechten Platzierung bezeichnet er die zwei Ausländerinnen des Vereins als Glücksgriff. Beat Lanzendorfer Jetzt kommentieren 06.01.2022, 12.00 Uhr

Für die Frauen von Volley Toggenburg wird es schwierig, in den verbleibenden fünf Spielen die Playoffs noch zu erreichen. Bild: Reinhard Kolb

Wie haben Sie die Festtage verbracht?

Marcel Erni: Sabryn Roberts und Harlee Kekauoha, unsere beiden ausländischen Spielerinnen, bekamen besuch aus Polen und Ungarn. Wir haben im Familienkreis mit den vier Gästen bei uns zu Hause traditionelle Weihnachten mit einem feinen Raclette und Tischgrill gefeiert. Am Schluss gab es dann sogar noch eine Karaoke-Session.

Wer hat beim Karaoke gewonnen?

Das war der Besuch aus Ungarn. Es ist eine ehemalige Mitspielerin von Sabryn Roberts und Harlee Kekauoha, die jetzt bei einem ungarischen Verein unter Vertrag steht.

Zum Sportlichen. Wie sind Sie im bisherigen Saisonverlauf mit den beiden Ausländerinnen zufrieden?

Marcel Erni, Trainer Volley Toggenburg. Bild: Beat Lanzendorfer

Roberts und Kekauoha sind ein Glücksgriff und gehören zu den stärksten Spielerinnen, die wir je verpflichten konnten. Sie weisen in der Statistik klar die besseren Werte als unsere beiden letztjährigen Ausländerinnen Maciagowski und Condotta auf. Leider können aber nicht alle Schweizer Spielerinnen den für die NLA erforderlichen Aufwand leisten. Deshalb fehlt es uns auf einzelnen Positionen an Stabilität. Das konnten wir letztes Jahr mit der dritten Ausländerin besser auffangen.

Erhielten die Spielerinnen während der Festtage auch ein paar Tage trainingsfrei, in denen sie sich erholen konnten?

Nach dem letzten Spiel legten wir beim Balltraining eine Pause ein. Die Spielerinnen haben in dieser Zeit einen Schwerpunkt auf das Krafttraining gelegt. Vom 27. bis 29. Dezember trafen wir uns dann für Trainings in der Halle und im Kraftraum. Nach Neujahr starteten wir mit einem Trainingstag am 2. Januar, damit wir am 8. Januar wieder bereit sind für unsere Partie gegen Sm’Aesch Pfeffingen.

Sie sprachen am Ende der letzten Spielzeit und dem Erreichen der Playoffs von der besten Saison seit 15 Jahren. Nun liegen Sie aktuell aber auf dem letzten Platz. Die vergangenen Monate verliefen enttäuschend. Sehen Sie das auch so?

Letzte Saison passte alles zusammen. Dazu gibt es aber anzumerken, dass wir zum ersten Mal seit einigen Jahren in der letzten Spielzeit drei Ausländerinnen engagiert hatten. Das gab uns etwas mehr Sicherheit und Stabilität. Die angespannte finanzielle Situation, auch wegen der Coronapandemie, liess diese Option für die aktuelle Saison nicht zu.

Dann ist die Konkurrenz stärker und Ihre Mannschaft schwächer geworden?

Die direkten Konkurrenten haben sich im Gegensatz zu uns effektiv noch einmal verstärkt. Genf spielte zum Beispiel letztes Jahr ebenfalls mit drei Ausländerinnen. In dieser Saison hat der Verein eine zusätzliche US-Amerikanerin engagiert und spielt deshalb mit vier ausländischen Verstärkungen. Val-de-Travers hat genauso die Flucht nach vorne angetreten und engagierte sogar acht ausländische Spielerinnen. Wie sie das finanziell machen, ist mir ein Rätsel.

Nun konnten Sie und Ihre Mannschaft im letzten Spiel vor der Festtagspause gegen Lugano immerhin den ersten Saisonsieg feiern. Im 13. Spiel. Weshalb ging dies so lange?

Wir haben auch in den anderen Spielen immer wieder gute Phasen gezeigt, konnten das aber kaum über einen ganzen Satz durchhalten. Immer wieder spielten wir zu ungenau und konnten darum den nötigen Druck nicht aufbauen. Dazu kommt, dass die Topteams in der Schweiz klar stärker sind. Auch gegen die Mannschaften, die in etwa in unserer Reichweite liegen, müssen wir über uns hinauswachsen, um uns Punkte erspielen zu können.

In welchen Begegnungen wäre schon vorher mehr als eine Ehrenmeldung möglich gewesen?

Leider mussten wir im Heimspiel gegen Val-de-Travers wegen schulischer Prüfungen auf Jasmin Kuch verzichten. Wir haben dieses Spiel dann knapp mit 2:3 verloren. Mit ihr wäre die Ausgangslage für den ersten Sieg bestimmt besser gewesen. Beim 3:2-Erfolg gegen Lugano haben wir unsere Gegnerinnen nach einer 2:0-Führung leider leichtsinnig ins Spiel zurückgebracht. Die Tessinerinnen haben das mit ihren vier Ausländerinnen geschickt angestellt und konnten das Spiel nach Umstellungen noch ausgleichen. Wenn wir unsere Chancen im dritten Satz konsequenter genutzt hätten, wären drei Punkte möglich gewesen.

Der Rückstand auf Platz 8, der zur Teilnahme an den Playoffs berechtigt, beträgt drei Punkte. Trauen Sie Ihrer Mannschaft in den verbleibenden fünf Spielen die Aufholjagd noch zu?

Das wird schwierig. Wir spielen auswärts gegen das starke Genf und gegen Val-de-Travers, zu Hause dann noch gegen Franches-Montagnes. Es müsste fast ein kleines Wunder geschehen, um die Playoffs der besten acht Teams noch erreichen zu können. Wir werden aber sicher nichts unversucht lassen.

Werden besondere Anstrengungen unternommen, um das Unmögliche doch noch zu schaffen? Verpflichten Sie eventuell noch eine dritte Ausländerin?

Das Transferfenster ist noch bis am 21. Januar offen. Natürlich würden wir sofort zuschlagen, wenn sich uns eine gute und tragbare Lösung anbieten würde. Die Planung eines Transfers wird aber durch die aktuelle Covid-Situation sehr erschwert.

Modus und Richtlinien Die Nationalliga A bei den Volleyballerinnen besteht aus zehn Teams. Nach Abschluss der Qualifikation ermitteln die ersten acht Mannschaften in den Playoffs den Schweizer Meister. Die Plätze 9 und 10 ermitteln jene Mannschaft, die in einer Dreierpoule gegen die beiden Besten aus der Nationalliga B um den letzten verbleibenden Platz in der Nationalliga A kämpft. Für die Zuschauerinnen und Zuschauer gilt bei Heimspielen 2G plus Maskenpflicht ab 12 Jahren. Nur die Spielerinnen und der Headcoach sind von der Maskenpflicht während der Sportausübung befreit. (bl)

