Beat Breu zieht Bilanz zum Weihnachtszirkus in Ebnat-Kappel

Interview Vandalismus und wenig Zuschauer: Beat Breu zieht Bilanz zu seinem zweiten Anlauf im Zirkus-Geschäft Die letzten Vorstellungen des Weihnachtszirkus von Beat Breu in Ebnat-Kappel sind Geschichte. Im Gespräch zieht der Ex-Radprofi ein Fazit und erklärt, wie es nun weitergeht. Lia Allenspach Jetzt kommentieren 11.01.2022, 05.00 Uhr

Beat Breu in der Manege seines Weihnachtszirkus. Bild: Andri Vöhringer

Im November und Dezember begrüssten Sie in Ihrem Weihnachtszirkus in Ebnat-Kappel Gäste. Nun ist das Zelt abgebrochen. Wie ist Ihr Fazit nach diesen sechs Wochen Zirkusleben?

Beat Breu: Mit dem Programm und den Artistinnen und Artisten bin ich sehr zufrieden. Auch die Erfahrung, selbst einmal in der Manege zu performen mit den beiden Eseln, war witzig und hat mir gefallen. Zwischenmenschlich im Team haben wir uns gut verstanden, was die Arbeit angenehm machte. Auch die Besuchenden waren allesamt zufrieden mit dem Zirkus. Leider war Corona ein Riesenproblem.

Inwiefern hat Corona dazwischen gefunkt?

Es fing bereits bei der Premiere an, die verschoben werden musste, weil Artistinnen und Artisten aufgrund der Pandemie Probleme beim Einreisen hatten. Bei den Vorstellungen kamen weniger Leute als erwartet, denn viele hier im Tal sind nicht geimpft. Jeweils am Donnerstag und Freitag haben wir ein 3-Gänge-Menu angeboten. Vor allem Firmen haben sich für dieses Angebot angemeldet. Zahlreiche dieser Firmen haben aber wieder abgesagt. Das war natürlich bitter, aber ich bin mir bewusst, dass es vielen so geht im Moment.

Wie viele Zuschauerinnen und Zuschauer hatten Sie denn konkret?

Es war zum Teil wirklich am unteren Limit, wir hatten aber auch gut besuchte Vorstellungen. Die Spannweite war sehr gross, mal waren es 30, mal 100 Zuschauerinnen und Zuschauer. Und das in einem Zelt, das bis zu 200 Plätze hat. Der Grund für die tiefen Zuschauerzahlen sind vor allem die Firmenabsagen. An einem Abend zum Beispiel hätte ein ganzer Car aus dem Aargau eintreffen sollen, doch auch das wurde abgesagt wegen des Virus.

Wie viele Aufführungen fanden insgesamt statt? Mussten einige aufgrund der Pandemie verschoben oder abgesagt werden?

Wir konnten in den fünf bis sechs Wochen ca. 40 Vorstellungen machen. Die Premiere wurde nach hinten verschoben und die Derniere nach vorne. Anstatt am 2. Januar haben wir bereits am 31. Dezember Derniere gefeiert, weil diverse Artistinnen und Artisten wieder abreisen mussten. Das kam uns aber ganz gelegen, wegen des Schnees.

Kam es innerhalb des Teams nie zu einem Coronafall?

Bei den Artistinnen und Artisten sind sowieso alle geimpft, geht gar nicht anders bei den vielen Reisen. In der Gruppe war Corona nie ein Problem. Auch die Besuchenden mussten am Eingang ein Zertifikat vorweisen. Es gab nie einen Coronafall.

Was hat nicht so funktioniert, wie Sie es sich vorgestellt haben?

Das Programm lief wie geplant, da bin ich sehr zufrieden. Nur einmal gab es einen Zwischenfall: Vandalen sind in einen Wohnwagen eingebrochen, haben Figuren kaputtgemacht und Spannsets am Zelt gelöst. Das ist leider zu erwarten in dieser Branche, aber das mit den Spannsets hätte wirklich gefährlich ausgehen können. Wir haben den Vorfall natürlich der Polizei gemeldet. Ausser einer Anzeige gegen unbekannt konnte man nicht viel dagegen tun. Solche Vorfälle sind natürlich unnötig und ärgerlich.

Vor einiger Zeit haben Sie es bereits einmal als Zirkusdirektor versucht. Damals scheiterte das Projekt schon nach 14 Vorführungen. Wie sieht es jetzt aus: Hat der Weihnachtszirkus finanziell rentiert?

Momentan ist es noch unklar, da noch viele Rechnungen nicht beglichen wurden. Es sieht aber nicht blendend aus. Wir sind froh, wenn wir einfach mit Null rauskommen. Am Ende geht es darum, dass wir es gerne machen. Dass Corona uns aber so einen Strich durch die Rechnung macht, hätten wir nicht erwartet.

Sie haben schon vieles in Ihrem Leben probiert und nun sind Sie beim Zirkus gelandet. Wird Beat Breu der Zirkusdirektor weiterhin existieren?

Zuerst gibt es jetzt eine Pause. Eigentlich wollten wir bereits im Frühling wieder loslegen, doch nun warten wir, bis Corona nicht mehr um sich greift. Der Plan ist es aber definitiv, mit dem kleinen Zirkus von Stadt zu Stadt zu ziehen und unsere Aufführung zum Besten zu geben. Wir brauchen wenig Platz und können deshalb auch in die kleineren Orte der Ostschweiz. In die nächste Runde geht es aber nicht mehr nur als Weihnachtszirkus, sondern als klassischer Zirkus.

Bleibt das Team so bestehen?

Die Artistinnen und Artisten freuen sich, wenn sie wieder dabei sein können und wir freuen uns, wenn sie wieder kommen. Wir haben uns prächtig verstanden. Ich wüsste also nicht, was dem im Weg stehen sollte. Natürlich ist es schwierig, die genau gleiche Besetzung haben zu können. Wir werden sehen.

Beat Breus Winterzirkus Beat Breu machte schon viel: Profiradfahrer, Moderator, Bordell-Besitzer und Komiker und nun: Zirkusdirektor. Von diesem Titel halte er aber nicht viel, wie er in einem Interview mit FM1Today verdeutlicht. Es gehe einfach um die Freude am Zirkus, nicht darum, im Rampenlicht zu stehen. Der Wunsch, in einem Zirkus zu leben, hatte der Ex-Radprofi schon als Kind. Da er neben der Kreuzbleichewiese in St.Gallen aufgewachsen ist, wo regelmässig Zirkusse gastieren, kam er schon früh in Berührung damit. Sein Weihnachtszirkus in Ebnat-Kappel bestand aus einem mexikanischen Clownduo, Tänzerinnen, Akrobatinnen und Akrobaten, einer deutschen Clownin, Nummerngirls und dem «Bergfloh» selbst. In seiner eigenen Nummer macht Beat Breu als Dompteur mit den beiden Eseln Don Camillo und Peppone kleine Kunststücke. (lia)

