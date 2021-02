Interview «Ungerechte Perimeterpflicht bleibt»: Warum der Mühlrütner Kantonsrat Andreas Widmer mit dem Entscheid des Kantonsrates nicht zufrieden ist Der Mühlrütner Kantonsrat Andreas Widmer ist enttäuscht, dass die Perimeterpflicht bei Gemeindegewässern weiterhin angewendet wird. Beat Lanzendorfer 26.02.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Thema Hochwasserschutz bei Bächen wird die Gemeinden auch in Zukunft weiterhin beschäftigen. Bild: Beat Lanzendorfer

Die Abschaffung der Perimeterpflicht bei Projekten an Gemeindegewässern ist durch den Kantonsrat in der Februarsession definitiv abgelehnt worden. Wie ist Ihre Reaktion?

Andreas Widmer: Meine Enttäuschung ist gross. Die Befürworter der Abschaffung haben vor der Behandlung des Geschäftes sehr viel Zeit investiert, um Mehrheiten zu beschaffen. Drei Stimmen fehlten am Schluss zur Streichung der ungerechten Perimeterpflicht. Die Lobby der stärksten Fraktion im Kantonsrat – die parteiübergreifend organisierte Gemeindepräsidentengruppe – hatte einmal mehr Erfolg. Dies gilt es zu akzeptieren, das ist ein demokratischer Entscheid.

Andreas Widmer, CVP-Kantonsrat, Mühlrüti. Bild: PD

Welche Konsequenzen hat der ablehnende Entscheid aus Ihrer Sicht?

Hochwasserschutzprojekte an Gemeindegewässern werden schwieriger zu realisieren sein. Überall dort, wo die Perimeterpflicht angewendet wird, verzögern sich die Projektierung und das Kostenlegungsverfahren. Es ist mit zunehmenden Rechtsverfahren zu rechnen. Die oft überteuerten Wasserbauprojekte haben es vor dem Volk immer schwerer. Kanton und Gemeinden tun deshalb gut daran, die Projekte nicht mehr nach dem Maximumprinzip zu planen.

Was verstehen Sie unter dem Maximumprinzip?

Statt alles doppelt und dreifach abzusichern, wären auch Lösungen vertretbar, die den Zweck genauso erfüllen. Vieles könnte einfacher und kostengünstiger umgesetzt werden, ohne dabei den Hochwasserschutz zu vernachlässigen.

Nach diesem Entscheid können – müssen aber nicht – Bachanstösser gemäss einem Perimeter für Kosten beim Hochwasserschutz weiterhin belangt werden. Besteht nicht die Gefahr, dass das Gesetz je nach Gemeinde unterschiedlich gehandhabt wird?

Es war bisher schon speziell. Die Gemeinden hätten gemäss dem bisherigen Wasserbaugesetz bei Projekten an Gemeindegewässern einen Perimeter verlangen müssen. Verschiedene Gemeinden verzichteten aber bereits darauf. Dies wohl meist in weiser Voraussicht, weil die Projekte ansonsten nicht realisiert worden wären. Diese Praxis führte dazu, dass die einzelnen Gemeinden das unterschiedlich handhaben und es eine ungleiche Behandlung der Bachanstösser gibt. Für die Bürger im Kanton St.Gallen ist es störend, dass die Anwendung des Wasserbaugesetzes nicht für alle gleich ist. Das führt doch irgendwie auch zu einer Verunsicherung und zum Eindruck, dass es Bürger erster und zweiter Klasse gibt.

Was hat aus Ihrer Sicht den ablehnenden Entscheid beeinflusst?

Es gibt mehrere Gründe: Die linksgrüne Seite hat es in ihren politischen Genen, den Grundeigentümer zu belasten. Dann gibt es die weitverbreitete Schicht im Kantonsrat, welche ein Gewässer vor der Liegenschaft als Geschenk Gottes und somit als Sondernutzen bezeichnet. Die dritte Gruppe hat aus der finanziellen Überlegung gehandelt, dass der Beitrag für die Gemeinden tiefer ausfällt, wenn die Perimeterpflichtigen einen Anteil daran zahlen.

Was denken Sie, weshalb hat die Lobby innerhalb des Kantonsrates nicht für einen aus Ihrer Sicht positiven Entscheid ausgereicht?

Das Thema ist zu einer ideologischen Frage verkommen. Entweder man ist dafür oder man ist dagegen. Ebenso spielten persönliche Ressentiments mit. Und wie gesagt, der Einfluss der Gemeindepräsidenten war enorm und wird es bleiben.

Wird der Entscheid die Arbeit der Gemeindebehörden zusätzlich erschweren?

Die Arbeit der Gemeindebehörden ist schon jetzt schwer. Bei Wasserbauprojekten wird diese noch zunehmen. Die Gemeindebehörden müssen die Zügel stärker in die Hand nehmen, durch die Projekte führen und die Beteiligten einbeziehen. Es ist endgültig an der Zeit, die Mitsprache der kantonalen Behörden bei Wasserbauprojekten zu beschneiden. Es geht nicht an, dass die kantonalen Behörden nach Lust und Laune bei Gemeindegewässern bestimmen, wie die Projekte umzusetzen sind. Der Kanton hat seine Aufgaben bei den kantonalen Gewässern zu erledigen.

Hat der ablehnende Entscheid auch Auswirkungen auf die Landwirtschaft?

Für die Landwirtschaft hat der Entscheid keine Auswirkungen oder allenfalls auf Einzelne, welche im Besitz von Grundstücken innerhalb des Perimeters sind oder wenn ein Hochwasserschutzprojekt in das Landwirtschaftsgebiet hinausgeht. Für die Landwirtschaft ist es wichtig, dass bei den Hochwasserschutzprojekten möglichst wenig Land – Bauland wie Landwirtschaftsland – verbraucht wird.

Ist für Sie das Thema nun abgehakt oder starten Sie einen weiteren Versuch, das Wasserbaugesetz zu reformieren?

Nein, die Revision des Wasserbaugesetzes ist abgeschlossen. Ich bin Demokrat, Mehrheitsentscheide sind zu akzeptieren. Die Revision des Wasserbaugesetzes hat mittlerweile sieben Jahre gedauert. Ich habe den Anstoss für die Revision mit einer Motion über die CVP-EVP Fraktion 2014 gemacht. Nebst der leidigen Perimeterpflicht konnten wenigstens verschiedene Verbesserungen erreicht werden. Alles in allem gesehen, wurden mit der Revision wesentliche Verbesserungen erzielt.