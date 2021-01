Interview «Unbewilligtes Bauen ist unfair» – die Anzahl Verfügungen von Baustopps ist im letzten Jahr in der Gemeinde Neckertal angestiegen In den vergangenen Monaten mussten in der Gemeinde Neckertal vermehrt Baustopps verhängt werden. Laut Vreni Wild, Präsidentin der Baukommission, musste die Gemeinde einschreiten, weil entweder für Bauten keine Baubewilligung eingereicht oder gegen die gesetzlichen Regeln verstossen wurde. Urs M. Hemm 08.01.2021, 17.00 Uhr

Wie stark ist die Zahl an Baustopps in den vergangenen Monaten im Vergleich zu den Vorjahren angestiegen?

Vreni Wild: Im Jahr 2020 mussten bei 159 bearbeiteten Baugesuchen insgesamt elf Baustopps verfügt werden. Im Vorjahr waren es hingegen nur deren vier.

Was glauben Sie, warum Sie im Neckertal mehr Baustopps haben verfügen müssen, als es in den anderen Gemeinden der Fall war?

Ich denke, dass diese Häufung eher zufällig entstanden ist. Um jedoch künftig weitere Fälle zu verhindern, haben wir einen entsprechenden Eintrag im Mitteilungsblatt der Gemeinde gemacht.

Welches sind die Gründe, weshalb die Baukommission hat einschreiten müssen?

Vreni Wild, Gemeinderatspräsidentin Neckertal und Präsidentin der Baukommission. Bild: PD

Im Baureglement der Gemeinde und im Baugesetz ist klar geregelt, welche Bauten bewilligungspflichtig sind. Unwissenheit kann also nicht vorgeschoben werden. Bei Unklarheiten kann man jederzeit auf dem Bausekretariat der Gemeinde nachfragen. Zudem ist unbewilligtes Bauen jenen gegenüber unfair, welche ein ordentliches Baugesuch einreichen. Die Gründe für Baustopps gehen von kleinen Vergehen bis zu wirklich illegalen Bauten – wobei die kleineren Sachen überwiegen.



Welche Rolle spielen die denkmalpflegerischen Auflagen?

Das Bewusstsein für das Bauen im denkmalpflegerischen Umfeld ist allgemein gestiegen. Deswegen holen sich die Leute in der Regel frühzeitig Beratung, was dringend zu empfehlen ist. In unserer Gemeinde muss in einem Grossteil der Fälle die kantonale Denkmalpflege beigezogen werden.

Worauf führen Sie die Versäumnisse der Bauherrschaften zurück?

Ein Teil scheut sicher den Prozess. Gerade Baugesuche, die noch von kantonalen Stellen koordiniert werden müssen, dauern einfach länger. Zudem wird vielfach unterschätzt, dass schon einfache Bauten wie ein Unterstand bewilligungspflichtig sind. Anfangs ist es vielleicht nur ein Dach für eine Holzbeige und nach einiger Zeit ist es dann ein Autounterstand. In solchen Fällen ist es nicht immer einfach, die Abgrenzung zu finden.

Wie wird die Gemeinde generell auf Verfehlungen bei Bauvorhaben aufmerksam?

Entweder erhält die Gemeinde Meldungen aus der Bevölkerung oder wir selbst stellen die Verfehlung fest.

Was passiert genau, wenn es einen Baustopp gibt?

Der Bauherr wird aufgefordert, sofort alle Bautätigkeiten einzustellen. Er hat dann die Möglichkeit, ein nachträgliches Baugesuch einzureichen. Das gilt auch, wenn Bauten schon fertiggestellt sind. Für die Verfügung werden Kosten auferlegt. Zudem muss der Bauherr damit rechnen, dass Anzeige erstattet wird. Dann drohen Bussen in der Höhe von bis zu 30'000 Franken.

Was kann ich als Bauherr tun, damit ein Baustopp wieder aufgehoben wird?

Wenn es Sinn macht, kann er ein ordentliches Baugesuch einreichen.

Unbewilligte Bauten können sogar zu einer Rückbauverpflichtung führen. Nach welchen Kriterien entscheidet die Baukommission über einen solch schwerwiegenden Schritt?

Etwas, das nicht nachträglich bewilligt werden kann, muss zurückgebaut werden. Vielfach wird eine unbewilligte Baute ja gerade darum erstellt, weil man davon ausgeht, dass dann nichts mehr passieren könne, wenn sie mal stehe. Das ist aber ein Trugschluss und kann, wie erwähnt, zu einer Anzeige führen.

Kann die Verpflichtung zu einem Rückbau einer Baute verhindert werden? Wenn ja, wie?

Nein, wenn ein Rückbau angeordnet wird, ist das nicht mehr rückgängig zu machen.

Wie sieht das Vorgehen aus, um sich Unannehmlichkeiten zu ersparen?

Wenn man bauliche Veränderungen plant und sich nicht sicher ist, ob es eine Baubewilligung braucht, soll man doch zuerst mit dem Bausekretariat Kontakt aufnehmen. Mit grösseren Bauvorhaben sind in der Regel Baufachleute beauftragt, welche die Bauwilligen diesbezüglich richtig beraten müssten.