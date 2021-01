Interview Güllen im Winter: «Grobfahrlässiges Verhalten ist sehr selten» Grundsätzlich ist das Ausbringen von Gülle im Kanton St.Gallen während der Wintermonate verboten. Dennoch gibt es Ausnahmen, wie Andreas Widmer, Geschäftsführer des St.Galler Bauernverbandes, erklärt. Urs M. Hemm 18.01.2021, 13.21 Uhr

Das Ausbringen von Gülle auf Schnee ist verboten. Zuwiderhandlungen werden gemäss Andreas Widmer, Geschäftsführer des St.Galler Bauernverbands, streng sanktioniert. Bild: Josef Reinhard

Wie ist das Ausbringen von Gülle in den Wintermonaten geregelt?

Während der Vegetationsruhe ist das Güllen grundsätzlich nicht erlaubt. Als Vegetationsruhe ist jene Zeit bezeichnet, in dem die Pflanzen fotosynthetisch nicht aktiv sind. Das heisst sie wachsen, blühen und fruchten nicht. Die Umweltschutzgesetzgebung gibt zudem vor, dass auf wassergesättigten, gefrorenen oder schneebedeckten Böden keine Hofdünger ausgebracht werden dürfen.

Gibt es Ausnahmen?

Ja es gibt Ausnahmen infolge einer Temperaturregelung: Wenn sieben aufeinanderfolgende Tage eine Tagesmitteltemperatur von 5 Grad Celsius aufweisen, ist das Ausbringen von Hofdüngern erlaubt. Es kann in jedem Winter vorkommen, dass es Zeiträume mit so hohen Temperaturen gibt.

Wer entscheidet, wann wieder Gülle ausgebracht werden kann?

Andreas Widmer, Geschäftsführer des St.Galler Bauernverbands. Bild: PD

Die Regelungen sind den Landwirten bekannt. In Zweifelsfällen erteilt das Amt für Umweltschutz die Erlaubnis zum Ausbringen der Gülle. In jedem Fall ist aber der Landwirt selber verantwortlich.

Was kann ein Landwirt tun, der zu viel Gülle hat?

Wenn der Güllelagerraum knapp wird, muss sich der Landwirt nach anderen Lagerräumlichkeiten umsehen. Jeder zweite Landwirtschaftsbetrieb hat kein Vieh mehr und meistens sind so ungenutzte Lagerräume vorhanden. So kann der Landwirt über Zumiete mögliche Lagerprobleme in langen Wintern problemlos überbrücken. Betriebe, welche insgesamt zu viel Gülle haben, liefern diese an Betriebe ohne Tierhaltung ab.

Gibt es alternative Verwendungsmöglichkeiten für Gülle?

Gülle kann eingedickt werden oder über die Biogasanlage genutzt werden. Am Ende werden die Nährstoffe auf irgendeine Weise doch in den Acker oder auf Wiesen und Weiden ausgebracht. Bei dieser Gelegenheit ist jedoch darauf hinzuweisen, dass Gülle als solches nicht irgendein Abfallprodukt ist. Gülle ist ein hochwertiger und erst noch natürlicher Dünger und sorgt dafür, dass die Fruchtbarkeit der Böden gesichert bleibt und die Nährstoffkreisläufe auf den Landwirtschaftsbetrieben und in der Natur ganz allgemein geschlossen bleiben.

Im Zusammenhang mit Gülle wird oft von Pufferstreifen gesprochen. Was bezwecken diese?

Als Pufferstreifen werden die Flächen gegenüber Gewässern, Hecken oder Waldrändern bezeichnet, welche nicht gedüngt oder in welchen keine Fremdmaterialien gelagert werden dürfen.

Welche negativen Auswirkungen hat Gülle beispielsweise auf einen Krautsaum am Waldrand?

Ein Krautsaum ist in der Regel identisch mit dem Pufferstreifen oder wird aufgrund einer Biodiversitätsmassnahme entlang von Wäldern oder Gewässern festgelegt. Wenn dieser Krautsaum gedüngt wird, verändert sich der Pflanzenbestand. Eine extensive Nutzung wird so verhindert.

Was passiert, wenn Gülle in Gewässer wie Bäche oder Flüsse gelangt?

Es ist immer eine Frage der Menge. Starke Gülleeinträge können zum Tod von Lebewesen führen. Insbesondere Fische sind da gefährdet. Dabei zeigt die Erfahrung, dass Schweinegülle kritischer ist als Rindergülle. Ein dauernder leichter Eintrag von Nährstoffen in die Gewässer kann zu grundlegenden Veränderungen in der Vegetation im Gewässer- und Uferbereich führen. Negative Auswirkungen sind aber auch bei den Wasserorganismen zu verzeichnen. Erfreulicherweise hat sich in den letzten 20 Jahren die Qualität der Fliessgewässer in Bezug auf die Nährstoffeinträge von Stickstoff und Phosphor verbessert. Insbesondere die grossen Gewässer zeigen eine gute Entwicklung.

Mit welchen Konsequenzen muss ein Landwirt rechnen, der trotz Verbot Gülle auf die Felder bringt?

Das widerrechtliche Ausbringen von Gülle zieht eine Verzeigung bei der Staatsanwaltschaft mit sich. Der Beschuldigte wird dann aufgrund eines Verstosses gegen die Umweltschutzgesetzgebung gebüsst. Die Landwirte werden aber gleich doppelt zur Kasse gebeten. Verstösse ziehen zusätzlich eine nicht unerhebliche Kürzung der Direktzahlungen mit sich.

Welche Strafen zieht das Nichteinhalten des Pufferstreifens nach sich?

Eine Nichteinhaltung des Pufferstreifens führt zu einer Direktzahlungskürzung von 15 Franken pro Laufmeter. Die Maximalkürzung liegt bei 2000 Franken.

Kommt es in der Region Toggenburg häufig zu Verfehlungen im Zusammenhang mit Güllen zur Unzeit oder mit Pufferstreifen?

Die Gemeinden sind für die Kontrollen verantwortlich. Es werden hie und da Verstösse im Zusammenhang mit dem Gülleausbringen festgestellt. In der Regel sind es aber Unachtsamkeiten und ganz selten ein grob fahrlässiges oder gar bewusstes Verhalten. Es gibt leider wie überall immer wieder mal schwarze Schafe.

Hat sich das Bewusstsein gegenüber diesem Thema in den vergangenen Jahren verändert?

Das Bewusstsein der Bäuerinnen und Bauern gegenüber der Natur hat sich in den letzten Jahrzehnten verändert und neue Erkenntnisse und Aspekte sind in die Arbeit mit eingeflossen. Dies wird leider von den notorisch landwirtschaftskritischen Stimmen nicht wahrgenommen und bewusst ausgeblendet. Der Landwirt arbeitet mit der Natur. Ohne die Natur ist er hilflos. Dies ist den Landwirten schon seit jeher bewusst.