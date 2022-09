Interview «Tagsüber kann ich schnell vor Ort sein»: Die Feuerwehr Ebnat-Kappel hat einen neuen Kommandanten – er kommt aus Hemberg Die Suche nach einem neuen Kommandanten der Feuerwehr Ebnat-Kappel war endlich erfolgreich. Ab Januar 2023 übernimmt der Hemberger Christoph Brunner das Amt. Urs M. Hemm Jetzt kommentieren 07.09.2022, 05.00 Uhr

Als Kommandant der Feuerwehr Ebnat-Kappel wird Christoph Brunner nach wie vor Dienst als Offizier und Instruktor bei der Feuerwehr Neckertal leisten. Bild: Urs M. Hemm

Die Stelle des Kommandanten der Feuerwehr Ebnat-Kappel ist seit Anfang 2022 vakant. Waren Ihnen als Präsident des Feuerwehrverbandes Toggenburg die Probleme bei der Suche nach einer Nachfolge in Ebnat-Kappel bekannt?

Christoph Brunner: Nein, das war mir nicht bekannt. Ich habe erst davon erfahren, als die Gemeinde Ebnat-Kappel mit einem Inserat öffentlich ausgeschrieben hat. Das ist ein Schritt, der für das Toggenburg zwar eher ungewöhnlich ist, da in der Regel interne Lösungen gefunden werden. Über den Kanton hinweg gesehen ist das aber eine gängige Praxis.

Warum gestaltet sich die Suche nach einer Nachfolge für solche Ämter immer schwieriger?

Die Sicherstellung einer Nachfolge in solchen Ämtern ist Aufgabe der Politik und nicht der Feuerwehren. Dass die Stelle des Ebnat-Kappler Feuerwehrkommandos aber seit Anfang dieses Jahres vakant war, lässt vermuten, dass die Suche nicht einfach war.

Als neuer Feuerwehrkommandant von Ebnat-Kappel sind Sie zudem in der Bau- und Liegenschaftsverwaltung der Gemeinde mit einem 60-Prozent-Pensum für die Bereiche Infrastruktur und Sicherheit angestellt. Welche Aufgaben müssen Sie in dieser Funktion wahrnehmen?

In dieser Position bin ich grundsätzlich dem Bauverwalter Hans Looser unterstellt. Wie wir die Aufgaben und Verantwortlichkeiten konkret aufteilen wollen, ist noch nicht entschieden. Das wird ein laufender Prozess sein, bei dem Hans Looser und ich sowie in Zusammenarbeit mit der ganzen Bauverwaltung ab dem 1. Januar je nach den jeweiligen Fachkompetenzen entscheiden müssen, welche Aufgaben eher bei Hans Looser bleiben und welche ich übernehmen werde.

Sie selbst arbeiten zurzeit in der Privatindustrie als Holzbaupolier und sind als Offizier und Feuerwehr-Instruktor in der Feuerwehr Neckertal sehr engagiert. Wie können Sie jetzt alle Ihre Aufgaben unter einen Hut bringen?

Meine 100-Prozent-Anstellung bei der Holz Keller AG in Hemberg habe ich fristgerecht gekündigt. Alles, was ich für die Feuerwehr Neckertal mache, habe ich stets in meiner Freizeit getan, da es eine Miliz- und keine Berufsfeuerwehr ist. In diesem Rahmen bleibe ich bei der Feuerwehr Neckertal weiterhin als Offizier und Ausbildungschef, werde aber nicht mehr an allen Übungen teilnehmen können. Welche Übungen das genau sein werden, entscheidet sich nach Absprache mit dem dortigen Kommandanten Ueli Tanner.

Sie wohnen in Hemberg. Ist in einem Notfall der Anfahrtsweg als Kommandant in die Gemeinde Ebnat-Kappel nicht zu weit, um zeitnah am Schadensort zu sein?

Tagsüber arbeite ich ohnehin in Ebnat-Kappel, sodass ich schnell vor Ort sein kann. In der Nacht ist es abhängig davon, wo das Schadensereignis stattfindet. Ob ich dann aber von Hemberg oder beispielsweise vom Grenzgebiet der Gemeinden Hemberg und Ebnat-Kappel zum Einsatzort fahre, ist unerheblich, da das Ebnat-Kappler Gemeindegebiet ohnehin sehr grossflächig ist. Ausserdem vertraue ich den Offizieren der Feuerwehr Ebnat-Kappel, die aufgrund ihrer Ausbildung auch ohne den Kommandanten auskommen und im Ernstfall richtig reagieren.

Was reizt Sie persönlich an dieser Herausforderung?

Schon bei meiner Arbeit bei der Holz Keller AG stand die Sicherheit der Mitarbeitenden immer an erster Stelle, sodass ich mit diesem Thema, insbesondere auch im Bereich Prävention, vertraut bin. Diese Stelle bietet mir die Möglichkeit, mich noch mehr und intensiver mit dieser Thematik auseinandersetzten zu können. Reizvoll an diesem Angebot war ausserdem, dass ich meine Leidenschaft künftig als Teil meines Berufes ausüben kann. Dies, obwohl ich in Ebnat-Kappel genauso wie in Neckertal kein Berufsfeuerwehrmann bin, sondern meine Aufgabe als «Milizler» ausüben werde.

Könnte sich ein solches Modell der Entflechtung von Aufgaben im Verwaltungsbereich auch für andere Gemeinden anbieten?

Das ist auf jeden Fall sinnvoll. Ebnat-Kappel ist aber nicht die erste Gemeinde, die Leute mit einem handwerklichen Hintergrund, beispielsweise im Bau, in Verwaltungspositionen einsetzen. Der praktische Hintergrund in solchen Positionen ist bei spezifischen Entscheidungen sicher sehr wertvoll.

Sie treten die neue Stelle per 1. Januar 2023 an. Wie ist die Feuerwehr Ebnat-Kappel bis dahin organisiert?

Interimistisch wird das Kommando bis dahin beim Vizekommandanten Marco Moser liegen. Marco Moser und ich stehen aber bereits jetzt in engem Kontakt, damit wir gemeinsam die Vorbereitungen für das kommende Jahr treffen können und ich die Strukturen der Feuerwehr Ebnat-Kappel besser kennen lernen kann.

