Wattwil: «Stand jetzt, würden wir tiefrote Zahlen schreiben»

Interview «Stand jetzt, würden wir tiefrote Zahlen schreiben»: Wattwils Gemeindepräsident Alois Gunzenreiner über Budget und Herausforderungen für die Gemeinde im Jahr 2023 Wattwil kommt auch in diesem Jahr nicht zur Ruhe. Verschiedene Projekte gehen in die entscheidende Phase. Im Interview erläutert Gemeindepräsident Alois Gunzenreiner, worauf die Gemeinde im Jahr 2023 ihre Handlungsschwerpunkte legt. Urs M. Hemm 26.01.2023

Alois Gunzenreiner, Gemeindepräsident von Wattwil. Bild: Urs M. Hemm

2022 ist in Wattwil viel passiert. Wie haben Sie das erlebt?

Es gab viele schöne Momente, es konnte viel umgesetzt, abgeschlossen und gefeiert werden. Die vergangenen zwei Jahre waren ausserordentlich reich befrachtet und intensiv. Wir hatten verschiedene Grossprojekte, deren zeitliche Fertigstellung und Inbetriebnahme zufällig in der Art und Weise zusammenfiel. Zusätzlich feierten wir unser Jubiläumsjahr, was alles in allem sehr viele Ressourcen gebunden hat.

Wird nun das Jahr 2023 langweilig in Wattwil oder stehen bereits die nächsten Projekte an?

In Wattwil wird es nie langweilig, aber wir sind nun auch froh, die «grossen Brocken» hinter uns gebracht zu haben. Dieses Jahr ist zunächst der Bau des Markthallenstegs geplant. Dieser soll bis zur TOM fertiggestellt sein. Der Steg bringt nicht nur für den Fussgänger- und Veloverkehr, sondern auch für die Markthalle und die Sportanlage Vorteile, denn so ist für beide ein erweitertes Parkplatzangebot in Gehdistanz vorhanden.

Sind daneben noch weitere Projekte in Planung?

Im Weiteren ist die Verlegung des Hofstattbaches als Voraussetzung für den Bau der Kantonsschule in Vorbereitung.

Wo steht die Umsetzung für den Bau des Campus Wattwil?

Dabei handelt es sich um ein Projekt des Kantons. Im Sommer 2021 wurde das Siegerprojekt aus dem Architekturwettbewerb auserkoren. Die Projektierung ist am Laufen, sodass hoffentlich noch in diesem Jahr das Baubewilligungsverfahren durchgeführt werden kann.

Wann ist – sofern alles nach Zeitplan läuft – der Baustart für die neue Kantonsschule geplant?

Wie erwähnt, bestimmt den Fahrplan der Kanton. Am Ende hängt es aber auch davon ab, ob oder wie viele Einsprachen gegen das Projekt eingehen, dann wird es zeitlich unkalkulierbar.

Wo stehen die Planungen für den Werkraum Holz und Energie?

Die Projektierung läuft primär über den Verband Holzbau Schweiz, Sektion St.Gallen, und die Gemeinde Wattwil unterstützt den Verband tatkräftig. Stand der Planung ist, dass es eine Werkhalle für die Zimmerleute geben wird plus einen Kopfbau für eine Mischnutzung.

Wie muss man sich diese Mischnutzung vorstellen?

Für den Kopfbau ist die Gründung einer Genossenschaft vorgesehen, welche diesen Gebäudeteil bewirtschaftet. Wir wollen noch in diesem Jahr eine kommunale Volksabstimmung machen, ob die Gemeinde, die das Bauland von den Schweizerischen Südostbahnen übernimmt, das Land im Baurecht an dieses Konglomerat abtreten soll.

Wie geht es bei der Schomattenstrasse weiter?

Dort besteht das Projekt Verkehrsberuhigung der Quartierstrasse mit deren Verlängerung, damit eine Verbindung mit einer möglichen Brücke hergestellt werden könnte. Dazu haben wir im vergangenen Jahr eine Quartierbefragung durchgeführt, deren Auswertung und Beurteilung in den nächsten Monaten anstehen. Ich gehe davon aus, dass wir im Laufe dieses Jahres entsprechend dazu Auskunft geben können.

Die Thur soll saniert werden. Wie ist dort der Stand?

Grundsätzlich ist das ein kantonales Projekt, sodass ich dazu nur begrenzt Auskunft geben kann. Ich kann aber sagen, dass demnächst die öffentliche Planauflage für den Abschnitt Ulisbach durchgeführt werden kann. Zudem ist vorgesehen, noch im Laufe dieses Jahres ein Mitwirkungsverfahren für die Bevölkerung für das Gesamtprojekt durchzuführen.

Die Gemeinde schrieb in einer Mitteilung, dass sie sich ums Budget 2023 sorge. Wie prekär ist die Lage und mit welchem Defizit muss die Bürgerschaft rechnen?

Nach der ersten Lesung im Rat ist es tatsächlich so, dass wir, Stand jetzt, tiefrote Zahlen schreiben würden. Nun gilt es zu korrigieren. Dennoch: Wir bewegen uns in einem sehr engen Korsett, denn die Gemeinde hat Pflichtaufgaben ohne viel Spielraum. Dann gibt es Wahlaufgaben, die teilweise auch nur beschränkt beeinflusst werden können. Am Ende müssen wir einfach mit einer Priorisierung ein besseres Ergebnis erzielen.

Welche Konten sind primäre Kostentreiber?

Davon gibt es drei. Der eine war absehbar und ist in der Finanzplanung berücksichtigt, nämlich das Ergebnis der Investitionslasten, das heisst die Abschreibungen und Zinslasten. Der andere betrifft uns alle, das ist die Teuerung, namentlich die höheren Energiekosten. Und drittens sind dies Ideen, Wünsche, Vorstellungen oder Beitragsgesuche, die mittlerweile ungeahnte Dimensionen angenommen haben, aber dennoch alle zu prüfen sind.

Wo sehen Sie am ehesten Sparpotenzial?

An erster Stelle steht wie immer die Frage: Wo gibt es Optimierungspotenzial? Dann wird es leider so sein, dass nicht alle Wünsche erfüllt werden können, was natürlich nicht überall auf Verständnis stossen wird. Gleichzeitig müssen wir uns auch auf die Entwicklung des anziehenden Fachkräftemangels rüsten. Die Gemeinde Wattwil wird für das Jahr 2022 zwar einen guten Abschluss präsentieren können, die Aussichten sind aber düsterer geworden, so wie Bund und Kanton dies ebenfalls angekündigt haben.

Seit zehn Jahren gehört Krinau zu Wattwil. Wie nehmen Sie die Entwicklung Krinaus wahr?

Ich denke, dass Wattwil und Krinau gut zusammengewachsen sind. Im Vereinigungsprozess wurden damals viele Themen diskutiert. Wir haben aufgrund der Tatsache, dass Krinau unter Handlungsdruck stand, richtige und gut basierte Entscheidungen gefällt. Zwar wurde seit damals die Gemeindeverwaltung in Krinau nicht mehr weitergeführt, dennoch wurde die gesamte Infrastruktur übernommen.

Können Sie Bedenken der Krinauerinnen und Krinauer nachvollziehen?

Dass es Sorgen gibt, wenn Gewohntes nicht mehr da ist, kann ich gut verstehen. Dennoch kann die Gemeinde keine Gebäude behalten und unterhalten, die sie nicht braucht. In Bezug auf das ehemalige Gemeindehaus wollten die privaten Stockwerkeigentümer verkaufen und so konnten wir gemeinsam eine einvernehmliche Lösung finden. Überall dort, wo die Gemeinde helfen konnte, etwas zu erhalten, was Sinn machte, haben wir aber geholfen.

Im April öffnete die Berit-Klinik ihre Pforten. Wie zufrieden sind Sie mit dieser Lösung?

Die Gemeinde Wattwil ist sehr zufrieden. Zum einen hören wir über den Service der Berit-Klinik aus der Bevölkerung nur Positives. Zum anderen ist das Angebot der Berit-Klinik genau das, was die Region braucht. Das ist ein Leistungserbringer, der kompetent ist und ein Angebot von Notfalldienst, Tagesklinik und planbaren operativen Eingriffen kombiniert. Angesichts dessen, dass durch die politischen Vorgaben stationäre Aufenthalte immer mehr reduziert werden sollen, ist das eine zukunftsgerichtete Strategie für die wohnortnahe Versorgung.

Wattwil ist nach wie vor Eigentümerin der Spitalbauten. Was passiert mit dem bisher nicht sanierten Trakt?

Für diesen Trakt haben wir eine Nutzungsplanung eingeleitet und sind mit verschiedenen potenziellen Mietern in Kontakt. Diese kommen im engeren und weiteren Sinne aus dem Gesundheitsbereich, sodass mit der Berit-Klinik Synergien genutzt werden können. Die gesamte Planung mit zu klärenden technischen Details braucht allerdings mehr Zeit. Pläne gibt es auch für das Nebengebäude, in welchem die Alkohol-Kurzeittherapie untergebracht war. Dort soll ein Angebot aus dem Bildungsbereich entstehen.

Im September wurde die Sportanlage Rietwis eingeweiht. Wie gut sind die Anlagen ausgelastet und entspricht die Konzeption den Erwartungen und Bedürfnissen der Schulen und Vereine?

Nachdem der Bau fertiggestellt war, gab es einen Probebetrieb mit Schule, Sport und Musikvereinen. Aus diesem heraus gab es ein paar Verbesserungsvorschläge, denen wir, soweit möglich, entsprochen haben. Gemäss den Rückmeldungen, die ich jetzt erhalte, sind die Nutzer sehr zufrieden. Die Infrastruktur wird gelobt. Wir haben eine sehr schöne, praktische und bedarfsgerechte Sportanlage erhalten.

Ist geplant, dass der FC Wattwil Bunt dereinst seine Meisterschaftsspiele auf dem neuen Platz austragen kann?

Zu diesem Thema werden wir tatsächlich bald etwas sagen können. Wir sind daran, eine abschliessende Lösung zu entwickeln. Grundsätzlich wurde diese Anlage auf Basis der Bestellung des Kantons als Schulanlage geplant. Wir sind aber mit allen Beteiligten in Gesprächen, um zu einem guten Ergebnis zu kommen.

