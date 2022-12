Der Hemberger Ratsschreiber Cornel Schmid geht in Pension

Interview Stabschef, Vertrauensperson und Blitzableiter: Der Hemberger Ratsschreiber Cornel Schmid blickt auf 38 Jahre im Amt zurück 38 Jahre – sieben Gemeindepräsidenten – drei Gemeinden: Mit dem Ende der politischen Gemeinde Hemberg geht auch ihr Ratsschreiber Cornel Schmid in Pension. «Man muss auch loslassen können», sagt er im Abschiedsinterview. Urs M. Hemm Jetzt kommentieren 10.12.2022, 05.00 Uhr

Cornel Schmid hat für die Gemeinden Bütschwil, Wattwil und Hemberg als Ratsschreiber gearbeitet. Bild: Urs M. Hemm

Ist es tatsächlich so, dass in Wahrheit die Ratsschreiber die Gemeinde führen und weniger die Gemeindepräsidenten?

So direkt würde ich das nicht unterschreiben. Ein Gemeindepräsident sagte einmal: Ein Gemeinderatsschreiber darf sagen, aber nicht zeigen, wohin es geht. Er ist ein zudienender Mitarbeiter, der über alles die Übersicht hat und sicherstellt, dass alles in geordneten Bahnen verläuft. Manchmal hat er aber bei Entscheidungen sicherlich auch eine beratende Funktion.

Welches sind denn grundsätzlich die Aufgaben eines Ratsschreibers?

Wie es die Bezeichnung sagt, schreibt er oder sie auf, was die Behörden beraten und beschliessen. Darüber hinaus war ich Stabschef, Chefbeamter, Innovator, Kommunikator, Gastgeber, Berater, Blitzableiter und Ansprechperson für alle Bürgerinnen und Bürger, für die Räte, für die auswärtigen Kunden und für alle Mitarbeitenden der Gemeinde. Er sollte immer darüber Bescheid wissen, was in den verschiedenen Ressorts vorgeht und was davon wichtig oder eben weniger wichtig ist. Ich habe jeweils die aktuellen Geschäfte vorbereitet, Erwägungen dazu gemacht und vorbehaltene Beschlüsse verfasst oder bereits konkrete Anträge formuliert.

Dann ist Ihre Arbeit als Ratsschreiber doch richtungsweisend bei Beschlüssen.

Vielfach weiss der Ratsschreiber über gewisse Geschäfte am besten Bescheid. Dieses Wissen musste ich jeweils möglichst gut dem Gemeinderat präsentieren, damit dieser aufgrund dieser Informationen und Überlegungen einen tragfähigen Beschluss fassen konnte. Insofern hat der Ratsschreiber in der Beschlussfassung eine tragende Rolle inne. Er ist grundsätzlich das rechtliche Gewissen von Rat und Verwaltung.

Sie waren in Bütschwil (1985–1998), Wattwil (1998–2010) und am Schluss hier in Hemberg Ratsschreiber. Wie hat sich Ihre Arbeit in den vergangenen 38 Jahren verändert?

Als ich als junger Ratsschreiber im Jahr 1985 nach Bütschwil kam, war das Internet noch nicht präsent. Wir waren froh, wenn wir eine gute Schreibmaschine hatten. Damals war es noch üblich, Briefe, Verfügungen und Sonstiges per Diktiergerät aufzunehmen und anschliessend von Mitarbeitenden mittels Spezialgerät niederschreiben zu lassen. Im Laufe der Zeit hat sich das Internet aber immer mehr etabliert. Heute läuft das meiste digital, geht alles viel schneller.

Wie hat sich das konkret in Ihrer täglichen Arbeit ausgewirkt?

Wichtige Unterlagen wie beispielsweise das Vorprotokoll werden an die Gemeinderäte nicht mehr per Kurier oder per Post verschickt. Es liegt jetzt in ihrer eigenen Verantwortung, entsprechende Dossiers im Extranet abzurufen und sich damit entsprechend auf Sitzungen vorzubereiten.

Hat dieser Zeitdruck auch Einfluss auf die Entscheidungsfindung bei Geschäften?

Dieser Eindruck ist nicht von der Hand zu weisen. Man nahm sich früher gefühlt mehr Zeit und hat überlegter Abwägungen vor der Entscheidungsfindung getroffen. Zeit gibt man einem nicht mehr viel und bekommt man auch heute kaum noch.

Inwiefern haben sich Ihre Aufgaben in diesen Jahren verändert?

Die Aufgaben sind ganz allgemein, insbesondere aber im rechtlichen Bereich, viel komplexer geworden. Bei jedem Geschäft musste ich jeweils in der Vorbereitungsphase alle relevanten rechtlichen Aspekte abklären, um auf alle Seiten abgesichert und für alle Eventualitäten gewappnet zu sein. Da ich kein Jurist bin, musste ich auch hin und wieder externe Berater beiziehen, wenn die Abklärungen den üblichen Rahmen sprengten.

Wohin wird sich die Arbeit eines Ratsschreibers künftig noch entwickeln?

Der rechtliche Aspekt wird zukünftig noch mehr an Bedeutung gewinnen. Zudem wird das Public Management zu den wichtigen Aufgaben eines Ratsschreibers gehören. Dazu gehören heute neben dem Bewirtschaften einer professionellen Website auch das Bespielen von Social-Media-Kanälen wie Facebook, Instagram und E-Government. Auf diesem Gebiet immer auf dem neuesten Wissensstand zu sein, ist bereits jetzt eine grosse Herausforderung und wird in den nächsten Jahren sicherlich noch wichtiger werden.

Was verspricht sich eine Gemeinde von so einer Öffentlichkeitsoffensive?

Transparenz und Information von Seiten der Gemeinde werden heute zu Recht von der Bevölkerung eingefordert. Die öffentliche Mitwirkung bei Projekten hat an grosser Bedeutung gewonnen. Eine aktive Mitwirkung der Bürgerinnen und Bürger hilft vielfach, bessere und tragbare Lösungen zu finden.

Sie waren in 38 Jahren für sieben Gemeindepräsidenten tätig. Hatten diese – ohne Namen nennen zu müssen – manchmal auch spezielle Eigenheiten auf die Sie Rücksicht nehmen mussten?

Grundsätzlich muss man ja jeden so nehmen, wie er ist – wie es umgekehrt ja auch gilt. Im Rückblick hatte ich mit den meisten meiner Vorgesetzten jeweils Glück und ein gutes Verhältnis. Speziell war dennoch – damals durfte in öffentlichen Gebäuden noch geraucht werden – ein Gemeindepräsident, der ab und zu «Krumme» rauchte. Bei ihm in seinem Büro musste man sich jeweils regelrecht durch eine Nebelwand kämpfen. Aber so etwas wäre ja heute nicht mehr denkbar, man kann darüber nur noch schmunzeln.

Was war Ihre wichtigste Aufgabe, die Sie in Ihrer Laufbahn bewältigen durften?

Nach so vielen Jahren im Amt kann ich nicht nur eine nennen. Als wichtig würde ich die zahlreichen Infrastrukturprojekte bezeichnen, die ich in all den Jahren vorbereiten und umsetzen durfte. Bedeutend für mich persönlich war das Errichten der Gemeindebibliothek in Bütschwil. Im Besonderen lag mir Berufsnachwuchs sehr am Herzen.

Wie konnten Sie konkret als Ratsschreiber Ihr Wissen an Lernende weitergeben?

Ich war während vieler Jahre als Chef- und Prüfungsexperte, Fachreferent Branchenkunde und Mitglied der Prüfungs- und Redaktionskommission tätig. Auch im Kantonalvorstand Netzwerk St.Galler Gemeinden konnte ich mein Fachwissen einbringen. Ich freue mich, immer wieder zu sehen, wie ehemalige Lernende von mir im Berufsalltag erfolgreich unterwegs sind. Auch die seinerzeitige Tätigkeit als nebenamtlicher Vermittler- und Friedensrichter von Bütschwil bereitete mir Freude und Genugtuung.

Was würden Sie als Ihren beruflichen Höhepunkt bezeichnen?

Das war die Vorbereitung der Gemeindefusion von Hemberg, Neckertal und Oberhelfenschwil, an der ich die letzten sechs Jahre mitarbeiten durfte. Ein solches Vorhaben von Anfang bis zum Ende begleiten zu dürfen, ist etwas, was man nur einmal im Leben machen kann. Ich habe mich aber auch über jede erteilte Baubewilligung freuen können, wenn ich jemandem damit zur Verwirklichung eines Traumes habe verhelfen können. Letztlich steckt grundsätzlich in jeder Herausforderung auch etwas Positives. Speziell werden mir die Geschäfte bleiben, die ich abseits der täglichen Routine erledigen durfte. Ich war stets offen für Neues.

Sie gehen Anfang Jahr als Ratsschreiber der Gemeinde Hemberg in Pension. Werden Sie der künftigen vereinigten Gemeinde Neckertal in irgendeiner Funktion noch zur Verfügung stehen?

Nein, man muss auch loslassen können. Alles hat seine Zeit. Ich werde meine neue gewonnene Zeit und meine Familie geniessen und mich an den Schönheiten der Natur erfreuen.

