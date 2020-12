INterview «Seit dem Februar hatten wir keine Aufträge mehr»: Das Toggenburger Veranstaltungstechnik-Unternehmen Perfectlight leidet unter Corona Festivals, Grossveranstaltungen, Konzerte und Partys – das alles ist seit dem Ausbruch der Coronakrise gar nicht oder nur beschränkt möglich. Darunter leidet auch die Eventbranche stark. Im Interview erzählen Roger und Esther Amacker, Inhaber von Perfectlight, einem Veranstaltungstechnik-Unternehmen, wie sie die momentane Situation erleben. Dionne Kauf 04.12.2020, 12.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Make Some Noise Festival in Ebnat-Kappel, organisiert von Roger und Esther Amacker, war eines der wenigen Festivals, die im Sommer 2020 durchgeführt wurden. Bild: Sascha Erni

Was macht Ihnen in dieser schwierigen Zeit am meisten zu schaffen?

Roger Amacker: Das sind ganz klar die fehlenden Aufträge. Seitdem im Februar Grossanlässe mit über tausend Personen verboten wurden, hatten wir keine Aufträge mehr.

Esther Amacker: Auch Veranstaltungen mit weniger als tausend Personen, also solche, die laut Gesetz hätten stattfinden dürfen, wurden sicherheitshalber abgesagt. Und wo keine Veranstaltungen sind, braucht es ja auch keine Technik.

Roger Amacker, Inhaber Perfectlight. Bild: PD

Hatten die Lockerungen der Massnahmen im Juni keine Auswirkungen auf Ihre Auftragssituation?

RA: Nein. Veranstaltungen bedürfen meist einer detaillierten Planung. Die Lockerungen wurden jedoch sehr kurzfristig bekanntgegeben. So fehlte vielen schlichtweg die Zeit, um die Anlässe zu organisieren.

Sie haben im Sommer 2020 in Ebnat-Kappel ein einwöchiges Musikfestival organisiert. Steht das in einem Zusammenhang mit der Coronasituation?

RA: Ja und nein. Die Idee, ein Musikfestival durchzuführen, hatten wir schon etwas länger. Bei einer normalen Auftragslage hätte uns jedoch vermutlich die Zeit gefehlt, dieses Projekt umzusetzen. Nun, da wir keine Aufträge hatten, entschieden wir uns relativ spontan dazu, unseren Traum vom Musikfestival diesen Sommer umzusetzen. Dank der Unterstützung unserer Freunde und unseres persönlichen Netzwerkes konnten wir innert kurzer Zeit alles organisieren.

Wurden Ihre Erwartungen erfüllt?

EA: Wir wollten den Leuten in der tristen Coronazeit etwas Freude bereiten. Dies ist uns, das folgern wir aus den positiven Rückmeldungen, sicher gelungen. Die Leute genossen das Miteinander und die lockere Stimmung. Wir hätten uns jedoch eine etwas höhere Besucherzahl gewünscht.

Auf was führen Sie den eher geringen Andrang zurück?

RA: Das hat vermutlich damit zu tun, dass das Festival relativ spontan war. Wir rechneten beispielsweise am 1. August mit mehr Besuchern, doch viele hatten dann schon andere Pläne.

EA: Ausserdem hatten wir an einem Tag Pech mit dem Wetter. Dass die Angst vor Corona auch einen Anteil daran hatte, glauben wir zwar nicht, können es jedoch nicht ausschliessen.

Esther Amacker, Inhaberin Perfectlight Bild: PD

Wie sehen Sie der Zukunft entgegen?

RA: Die nähere Zukunft sieht nicht gerade rosig aus. Fast alle Veranstaltungen, die im nächsten Halbjahr hätten stattfinden sollen, wurden bereits abgesagt. Wir stehen voraussichtlich bis mindestens nächstes Frühjahr noch ohne Aufträge da. Die Hoffnung geben wir natürlich nicht auf, dass nächstes Jahr vieles wieder in normalem Rahmen stattfinden kann. Wir befürchten jedoch, dass in den nächsten ein bis zwei Jahren keine grossen Veranstaltungen stattfinden werden.

Ein bis zwei Jahre sind eine lange Zeit. Wie denken Sie, wird sich die Eventbranche in dieser Zeit verändern?

RA: Wenn sich an der jetzigen Situation nicht wirklich etwas ändert, wird in der Veranstaltungsbranche wohl der eine oder andere schliessen müssen. So kann es sein, dass es in ein paar Jahren nur noch die Hälfte aller Veranstalter gibt. Das würde natürlich enorme Konsequenzen mit sich ziehen. Es gäbe dann viel weniger Events und bei weniger Events braucht es auch weniger Technik.

EA: Sogar, wenn schon bald wieder Veranstaltungen stattfinden könnten, wäre es fraglich, inwiefern sich die Eventbranche vom Coronaschock erholen kann. Denn: Der Finanzhaushalt wurde bei vielen in der Krise ordentlich auf den Kopf gestellt. Es ist denkbar, dass die Leute deshalb gar nicht mehr viel Geld für ein Ticket ausgeben wollen oder können. Es ist jedoch nicht möglich, die Ticketpreise zu senken, denn sowohl der Veranstaltungstechniker als auch der Caterer oder die Bands brauchen ihren Lohn. Die Coronakrise zieht einen Rattenschwanz an Problemen mit sich, dessen Ausmass fast unvorstellbar ist.