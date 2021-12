Interview Remo Rusca, Coach und Regionalentwickler: «Die Entwicklung im ‹Alle› und im ‹Wir› beginnt stets beim ‹Ich›» Nomen est omen. Der Name von Remo Ruscas Firma «Musterbruch» charakterisiert den Lichtensteiger bestens. Der empathische Coach und Regionalentwickler bricht gerne mit eingeschliffenen Verhaltensweisen, um Land und Leuten neue, zukunftsweisende Entwicklungswege aufzuzeigen. Christof Lampart Jetzt kommentieren 20.12.2021, 17.00 Uhr

Remo Rusca, Coach und Regionalentwickler. Bild: Christof Lampart

Ende November ist im Münchner Verlag Vahlen der Sammelband «Ich Wir Alle» erschienen, in dem 24 Transformationsgestalterinnen und -gestalter wegweisende Impulse für die Zukunft geben. Einer davon ist Remo Rusca, der sich zum Thema «Der Wille zur Balance – Entwicklung bricht mit Mustern» Gedanken gemacht hat. Diese Zeitung traf den Autor im Macherzentrum Toggenburg in Lichtensteig zum Gespräch.

Wie wird man als Zürcher mit Ostschweizer und Tessiner Wurzeln und heute im Toggenburg lebend Autor in einem Buch publiziert, das in München erscheint?

Remo Rusca: Mit einer Portion Frechheit und Mut. Ich habe für den damals noch jungen Podcast «Ich Wir Alle» von Martin Permantier bei ihm in Berlin vorgesprochen. Er hatte gerade sein erstes Buch im renommierten Vahlen-Verlag publiziert. Wir haben nach dem Podcast einen gemeinsamen Workshop für Unternehmen in der Schweiz gemacht. Für das neueste Buch hat er als Herausgeber die meistgehörten Podcast-Beiträge aus der mittlerweile 30’000 Abonnenten umfassenden Plattform genommen. Und da war ich respektive mein Beitrag dabei.

Um was geht es im Buch genau?

Das Buch umfasst diverse Sichtweisen auf Entwicklung für eine mögliche Zukunft mit 24 lebendigen Essays und überzeugt durch ein stilistisches Konzept mit neuen Wortschöpfungen. Beides lädt zur Reflexion ein. Das Buch richtet sich an die Macher von heute und morgen. An Politiker, Regionalentwickler, Macher und Querdenker im besten Sinne. Das Buch handelt von all jenen, die die gesellschaftliche und wirtschaftliche Transformation in eine nachhaltige und stärker digitale Zukunft ganz bewusst gestalten und damit entwickeln.

Sie schreiben im Buch, dass die Welt aus der Balance geraten ist. Und dass es einen «Musterbruch» brauche, um diese wiederherzustellen. Erklären Sie doch, was Sie damit meinen.

Eine komplexe und global vernetzte Welt gerät immer mehr ausser Balance. Sie kann nicht einfach durch einen grossen Wurf verändert werden, sondern nur, wenn jede und jeder bei sich selbst anfängt, die eingeschliffenen Muster zu hinterfragen und aufzubrechen. Es braucht dafür ein Loslassen von Überzeugungen und Glaubenssätzen. Denn die Entwicklung im «Alle» und im «Wir» beginnt stets beim «Ich».

Und Sie haben selbst damit bei sich angefangen?

Ja, ich habe im Jahr 2013 angefangen, einen anderen Weg zu gehen, indem ich die eigene Komfortzone verlassen habe, um mich für Projekte und Organisationen einzusetzen, die sich der äusseren und inneren Balance verpflichten oder auf den Weg gehen wollen. Dabei reicht es nicht, etwas zu wissen oder zu verstehen, in dem man es sich vielleicht anliest. Es ist bei Entwicklungs- und Veränderungsprozessen fundamental wichtig, dass wir das emotionale und intuitive Zuhören lernen. Denn mit dem Verstand habe ich keinen Zugang zu Mustern, die mich hemmen und meine persönliche Entwicklung verunmöglichen. Man könnte das Vorgehen vielleicht ein wenig plakativ mit «Empathie und Empirie in Balance» umschreiben, denn ich kann die Muster nur brechen, wenn ich wirklich mit ganzem Herzen mir und anderen zuhöre. Denn nur so werde ich betroffen und kann nicht mehr weghören. Dann entsteht eine Sehnsucht nach Veränderung, die im Willen, dem Kopf, mündet und im Machen, dem Bauch, gipfelt. Beim Machen lerne ich mich wirklich kennen.

Das klingt alles schön und gut, aber auch ein wenig theoretisch. Haben Sie auch schon konkrete Projekte realisiert?

Ja. Begonnen hat es damit, dass ich für eine Anstellung in ein Co-Working eingezogen bin. Danach habe ich eine Genossenschaft mitgegründet und wieder losgelassen, diverse Experimente gewagt und Projekte und Start-ups begleitet. Als Letztes habe ich ab März 2020 das lokale Ökosystem aus Verwaltung, Macherinnen und Machern und engagierten Freiwilligen begleitet, um das ehemals verlassene Fabrikareal am Stadtufer in Lichtensteig zu reaktivieren. Daraus ist die Genossenschaft Stadtufer entstanden. Sie funktioniert genau nach diesem Prinzip. Seit dem Frühling 2021 hat ein Kernteam das Zepter übernommen und arbeitet selbstbestimmt. Ein Echoraum begleitet. Ich versuche, Menschen zu finden, die mit ihrem Herzen reden, aber auch bereit sind, innerlich zu wachsen, sich zu entwickeln, um Verantwortung für eine neue Arbeit und Kultur zu übernehmen, die im Heute anschlussfähig ist. Dabei werden Muster gebrochen, neue Ressourcen etabliert, die etwas Nachhaltiges für eine digitalere, offenere und damit bessere Gesellschaft und Welt entwickeln. «Mache statt jammere» – das ist hier in Lichtensteig sehr gut möglich, nicht nur in diesem Projekt.

Und Ängste und Rückschläge gab es dabei in diesem Prozess nie?

Also gradlinig ist der Prozess sicher nicht verlaufen. Es gab einige Umwege und manchmal hätte, rückblickend gesehen, das eine oder andere zusätzliche, fordernde und strukturierende Element oder ein weiterer Termin dem Ganzen gutgetan. Damit die Menschen in einem dynamischen Projekt wie diesem immer wieder selbstbestimmt den Rank finden, ist die Frage nach einer balancierten Selbstführung und empathischen Reflexion als Gruppe wichtig. Aber noch entscheidender ist die Frage, wie es eine Organisation im digitalen Zeitalter fertigbringt, mit einem auf innere und äussere Nachhaltigkeit ausgelegten Plan einen Rahmen zu schaffen, der zur Entwicklung einlädt, ohne etwas vorzuschreiben. Die Sprache des Teamsports und neuere Zusammenarbeitsformen können dabei einen Raum öffnen, indem Konflikte – die normal sind – besser auszuhalten und gegebenenfalls zu klären sind. Am Ende profitieren alle von solchen Menschen und ihren Projekten: die Menschen, das Städtli und die ganze Region.

