Interview Raphael Hartmann stösst sich daran, dass in Verbindung mit dem Hochwasserschutz von Luxusprojekten gesprochen wird Der Projektverantwortliche für den Nachtrag zum Wasserbaugesetz im Baudepartement des Kantons St.Gallen antwortet im Interview auf die erhobene Kritik von Kantonsrat Andreas Widmer. Beat Lanzendorfer 28.11.2020, 05.00 Uhr

Bäche, im Speziellen der damit einhergehende Hochwasserschutz, bleiben auch in den nächsten Jahren ein Thema. Bild: Beat Lanzendorfer

Der Kantonsrat beugt sich kommende Woche über einen Nachtrag zum kantonalen Wasserbaugesetz. Die vorberatende Kommission will anders als die Regierung Bachanstösser künftig nicht mehr zur Kasse bitten, wenn Hochwasserschutzprojekte umgesetzt werden. Diese Haltung unterstützt der Mosnanger Kantonsrat Andreas Widmer. In einem Interview in dieser Zeitung sprach er von «Luxusprojekten», zu deren Finanzierung Bachanstösser gezwungen würden. Der Projektverantwortliche für den Gesetzesnachtrag beim kantonalen Baudepartement, Raphael Hartmann, stösst sich an diesem Begriff.

Sie kritisieren die Ausdrücke «Luxusprojekte» und «überteuerte Projekte». Was gefällt Ihnen daran nicht?

Raphael Hartmann: Die Begriffe haben einen negativen Beigeschmack. Zudem geht nirgends hervor, was als Luxus oder überteuert angesehen wird.

Ist es denn nicht so, dass Projekte im Zusammenhang mit dem Hochwasserschutz auch günstiger zu realisieren wären?

Raphael Hartmann, St.Galler Baudepartement. Bild: PD

Man kann die Projekte je nach Standpunkt und Einstellung als überrissen oder überteuert anschauen, das ist mir durchaus bewusst und dafür habe ich auch Verständnis. Die Richtung des zeitgemässen Hochwasserschutzes ist in der Wegleitung Hochwasserschutz an Fliessgewässern vom Bund für alle Kantone aber vorgegeben. In dieser Wegleitung sind die anzuwendenden Grundsätze ausgeführt und an diese müssen wir uns halten.

Die Kritiker der Wasserbauprojekte im Kanton St.Gallen weisen aber auch immer wieder auf die wenig effizienten Projektverfahren und die Dominanz der kantonalen Behörden bei den Bauten hin. Die öffentliche Hand sollte doch in der Lage sein, diese sogenannten «Luxusprojekte» kostengünstiger zu realisieren.

Es ist Aufgabe des Wasserbaus und anderer mitwirkender Fachstellen, im Zuge der Projektausarbeitung die gesetzlichen Vorgaben einzubringen. Es mag sein, dass dies von einzelnen Unzufriedenen als Dominanz des Kantons wahrgenommen wird. Es ist aber auch der Kanton, der dem Vorhaben schlussendlich zustimmen und die Projekte genehmigen muss. Mit einem nicht genehmigungsfähigen Projekt werden keine Hochwasserschutzprobleme gelöst.

Vieles erscheint den Bürgerinnen und Bürgern auch ganz einfach sehr komplex. So müssen etwa derzeitige Hochwasserschutzprojekte einem hundertjährigen Hochwasser standhalten, teilweise wird sogar von dreihundertjährigen Hochwassern gesprochen. Wann gilt denn jetzt was?

Das schweizweit anerkannte Ziel für ein Siedlungsgebiet entspricht dem Schutz vor einem Hochwasser, das statistisch gesehen einmal in hundert Jahren auftritt. Müssen aufgrund der vorherrschenden Platzverhältnisse Systeme gewählt werden, welche im Falle einer Überlastung nicht gutmütig, also schlagartig reagieren, ist eine Erhöhung des Schutzziels im Einzelfall zu prüfen. Das gilt auch, wenn ein ausserordentlich hohes Schadenspotenzial vorherrscht, zum Beispiel in einem Industriegebiet mit erheblichen Sonderrisiken. Dass ein Bauwerk auf ein dreihundertjähriges Hochwasser ausgelegt wird, kommt in der Praxis aber sehr selten vor.

Nun beschliesst der Kantonsrat über eine Revision des Wasserbaugesetzes. Am umstrittensten bei der Vorlage ist die Perimeterpflicht an den Gemeindegewässern. Wieso wehrt sich die Regierung gegen einen solchen Antrag aus der vorberatenden Kommission?

Grundsätzlich wird die Gemeindeautonomie im Kanton St.Gallen gross geschrieben. Mit der Abschaffung der Perimeterpflicht an den Gemeindegewässern würde diese Autonomie eingeschränkt werden.

Die jetzige Gesetzgebung führt aber zu vielen Einsprachen, weil Bachanstösser teilweise mit Kosten konfrontiert werden, die sie nicht tragen können oder wollen. Die aus ihrer Sicht ungerecht sind.

Die Tragbarkeit dieser Kosten wird jeweils von der Schätzungskommission geprüft. Gegen den Beitragsplan, der unter anderem die prozentuale Höhe der Grundeigentümerbeiträge festlegt, kann Einsprache erhoben werden. Um hohe Beiträge geht es nach den bisher gemachten Erfahrungen aber nur in ganz wenigen Ausnahmefällen.

Auch viele Gemeindepräsidenten wollen an der Perimeterpflicht festhalten. Ist es sinnvoll, dass die Gemeinden frei sind in der Umsetzung und je nach Situation bis zu 75 Prozent der Kosten den Grundeigentümern belasten können, während andere Gemeinden keine Kosten überwälzen?

Es ist uns kein Ausbauprojekt bekannt, an das Perimeterpflichtige die maximal 75 Prozent der Restkosten tragen mussten. Die Tragbarkeit wird von der jeweiligen Schätzungskommission abgeschätzt und der Anteil entsprechend reduziert. Die Kosten, welche von den Perimeterpflichtigen in der Regel zu tragen sind, bewegen sich zwischen 10 und 15 Prozent der Gesamtkosten. Die Gemeinde hingegen übernimmt rund 20 Prozent der Gesamtkosten. Der Anteil von Bund und Kanton beträgt in der Regel 65 Prozent.

Trotzdem: Die bisherige Gesetzgebung führt doch zu Willkür. Viele Gemeinden übernehmen schon jetzt um des Friedens Willen die ganzen Kosten des Hochwasserschutzes, andere bezahlen lediglich die vorgeschriebenen 25 Prozent. Viele Bürger fühlen sich dadurch vor den Kopf gestossen, weil das Gesetz nicht klar definiert ist.

Es gibt einige Gemeinden, in denen finanzpolitische Überlegungen als Entscheidungsgrundlage für oder gegen die Anwendung eines Perimeters dienen. Wenn in anderen Gemeinden beschlossen wird, auf das genannte Instrument um «des Friedens Willen» zu verzichten, sollte dies akzeptiert werden. Wie bereits erwähnt, hat die Gemeindeautonomie im Kanton St.Gallen einen sehr hohen Stellenwert und dem wollte man mit einer Kann-Vorschrift Rechnung tragen. Die Gemeinde, also die Allgemeinheit, kann die Kosten tragen, soll dazu aber nicht verpflichtet werden.

Was sagen Sie den Perimeterpflichtigen einer Gemeinde, wenn in der Nachbargemeinde, wenige Kilometer entfernt, das Gesetz anders ausgelegt wird?

Es ist uns durchaus bewusst, dass Gemeinden unter Druck kommen können, wenn sie am Perimeter festhalten, während andere darauf verzichten. Wichtig erscheint jedoch im Falle einer Kann-Vorschrift, dass die Praxis innerhalb einer Gemeinde begründet und nachvollziehbar ist, damit keine Willkür entsteht.

In anderen Kantonen wird es bereits so gehandhabt, dass die Allgemeinheit für den Hochwasserschutz aufkommt. Warum macht St.Gallen das anders?

Es trifft zu, dass in einigen Kantonen bei Hochwasserschutzprojekten kein Bauperimeter erhoben wird. Die kantonalen Unterschiede sind aber bekanntlich ein Teil unseres föderalistischen Systems.