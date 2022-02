Ramona Forchini wagt einen Ausblick auf die Rennsaison.

Interview «Mein Teamchef hat mir signalisiert, dass er bis zu den Olympischen Spielen 2024 in Paris mit mir plant» Ramona Forchini hat gute Gründe, sich schon jetzt aufs Bike zu setzen Die Mountainbikerin Ramona Forchini bestreitet kommende Woche ihre ersten Rennen. Im Interview blickt die 27-jährige Wattwilerin zurück, wagt aber auch einen Ausblick auf die kommenden Monate. Beat Lanzendorfer Jetzt kommentieren 03.02.2022, 12.00 Uhr

Ramona Forchini hat sich in Italien auf die kommende Rennsaison vorbereitet. Bild: Niklas Hartmann

Wie haben Sie die rennfreie Zeit verbracht?

Ramona Forchini: Meine Saisonpause begann Anfang November nach dem Einladungsrennen in Dubai. Weil das Wetter danach in der Schweiz noch ziemlich schön war, konnte ich ein paar Wanderungen unternehmen. Die Zwischenphase nutzte ich auch dazu, um meine Administration in Ordnung zu bringen und mit der Organisation für das kommende Jahr zu starten.

Sie sind vor kurzem aus dem Trainingslager aus Italien zurückgekehrt. Warum Italien und nicht wie üblich Gran Canaria?

Anstelle eines Trainingslagers im Januar auf Gran Canaria hat sich die Nationalmannschaft für ein Hitzecamp in Südafrika entschieden. Darauf habe ich verzichtet, weil ich im Dezember an einer langwierigen Erkältung gelitten habe und ich mir dadurch die Reisestrapazen nicht auferlegen wollte. Ich konnte die Zeit im Mountainbike-Mekka Finale Ligure aber gut nutzen und habe in der Stadt, die in der Nähe von Genua liegt, gute Bedingungen vorgefunden.

Wie würden Sie Ihren aktuellen Formstand einschätzen?

Ich bin noch nicht so weit wie zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres. Das hat mehrere Gründe: Im November musste ich mich in Isolation begeben, im Dezember kamen noch eine Quarantäne und die erwähnte Erkältung hinzu.

Haben Sie sich dadurch einen Trainingsrückstand eingehandelt?

Ja, der Trainingsrückstand ist aber langfristig kein Problem. Mir bleibt genügend Zeit, das Verpasste aufzuholen, bis der Weltcup startet. Ich sehe es so: Das Mediterranean Epic sowie die zwei Cross-Country-Rennen im Februar in Chelva und Banyoles werde ich als weiteren Aufbau nutzen.

Ramona Forchini, Bikerin aus Wattwil. Bild: Beat Lanzendorfer

Dann haben Sie keine Ambitionen, zum vierten Mal in Folge das Mehretappenrennen Mediterranean Epic zu gewinnen, das am 10. Februar mit der ersten Etappe startet?

Mein Team legt in diesem Jahr den Fokus auf die Cross-Country-Rennen und hat deshalb das Mediterranean Epic nicht auf dem Programm. Weil mich der Veranstalter jedoch persönlich eingeladen hat, erhalte ich so trotzdem die Chance zur Teilnahme. Da ich aber allein auf mich angewiesen bin, kann ich nicht einschätzen, wie es herauskommt. Deshalb darf ich auch nicht zu viel erwarten.

Mit wie vielen Personen ist Ihr Team jeweils nach Spanien gereist?

Normal waren immer zwei Teamkolleginnen dabei. Hinzu kamen zwei Mechaniker und ein weiterer Betreuer. Ich wusste in der Vergangenheit, dass in jeder technischen Zone jemand aus meinem Team steht. Das ist in diesem Jahr anders. Ich muss darauf hoffen, dass meine Bidons am richtigen Ort sind und dass sie mir auch gereicht werden. Und nach den Etappen muss mein Bike wieder auf Vordermann gebracht werden.

Die Konkurrenz soll auch nicht ohne sein.

Das ist so. Nebst Cross-Country-Weltmeisterin Evie Richards sind die Marathon-Europameisterin und weitere Marathon-Spezialistinnen am Start. Die Konkurrenz ist wieder sehr gross. Ich bin selber gespannt, wie es herauskommt. Klar möchte ich das Rennen zum vierten Mal in Folge gewinnen. Ich darf mir aber keinen Druck auferlegen und muss das Rennen wie schon erwähnt als Vorbereitung ansehen.

Wie sieht danach Ihr weiteres Programm aus?

Ich kehre nach dem Mediterranean Epic und zwei weiteren Cross-Country-Rennen in Spanien Ende Februar in die Schweiz zurück. Im März geht es mit Cross-Country-Wettkämpfen weiter. Meine Hauptziele kommen im Mai mit den Weltcup-Rennen in Albstadt und Nove Mesto. Bis dann muss meine Form stimmen. In den Rennen im März und April geht es darum, möglichst viele Punkte zu sammeln, um mir im Weltcup eine gute Startposition zu erarbeiten.

Welches sind die wichtigsten Ziele in diesem Jahr?

Ganz klar die Weltcup-Rennen. Ich möchte im Cross-Country an meine Leistung anknüpfen, die ich im letzten September in Lenzerheide abgeliefert habe und die mit Platz 15 belohnt wurde. Und dann möchte ich mich für die Cross-Country-EM im August in München sowie die Cross-Country-WM in Frankreich eine Woche später qualifizieren.

Die Marathon-EM im Juni in Tschechien ist kein Thema? Immerhin holten Sie im letzten Jahr im Wallis Bronze und zudem kommt Ihr Bike-Sponsor aus dem Gastgeberland.

Unser Team ist im Moment noch nicht so weit, um sagen zu können, ob ich an den Start gehe. Wenn es mir in den Weltcup-Rennen davor gut laufen sollte, könnte die EM aber durchaus zum Thema werden.

Ende Jahr läuft Ihr Vertrag bei Ihrem Team aus. Haben Sie schon Pläne, wie es danach weitergeht?

Mein Teamchef hat mir signalisiert, dass er bis zu den Olympischen Spielen 2024 in Paris mit mir plant. Bis zu diesem Grossereignis möchte er mich im Team haben. Das ist ein schöner Vertrauensbeweis. Dabei bin ich mir durchaus bewusst, dass die Leistung stimmen muss und Resultate von mir erwartet werden.

