Interview mit Pfarrer Mathai Ottappally

Interview Pfarrer Mathai Ottappally: «Mein grosser Wunsch ist, dass die Coronapandemie endlich vorbei ist und dass wir als Kirche uneingeschränkt für alle da sein können» Pfarrer Mathai Ottappally ist seit knapp einem Jahr Teil des Teams der Seelsorgeeinheit Bazenheid-Gähwil-Kirchberg. Nun erzählt der gebürtige Inder dieser Zeitung, wie er sich in den vergangenen Monaten im Toggenburg eingelebt hat. Beat Lanzendorfer Jetzt kommentieren 12.12.2021, 18.00 Uhr

Pfarrer Mathai Ottappally, hier in der Bazenheider Kirche, fühlt sich in der Seelsorgeeinheit angekommen. Bild: Beat Lanzendorfer

Wie sprechen die Menschen Sie an? Mathai oder Ottappally?

Mathai Ottappally: Ein Grossteil spricht mich nur mit Mathai an. Andere sagen, vielleicht auch aus Respekt, Herr Mathai. Einige Menschen wissen sogar, wie man meinen Nachnamen Ottappally schreibt. Wie man mich anspricht, ist nicht so entscheidend. Ich komme mit allem klar.

Sie sind seit bald einem Jahr Pfarrer der Seelsorgeeinheit Bazenheid-Gähwil-Kirchberg und wollten nach Ihrem Amtsantritt so schnell wie möglich in Gesprächen und Begegnungen die Menschen kennen lernen. War dies in den letzten zwölf Monaten wegen der Coronapandemie in dem von Ihnen gewünschten Ausmass überhaupt möglich?

Als ich in der Seelsorgeeinheit im Januar angefangen habe, gab es viele Einschränkungen wegen der Coronapandemie. Die Begegnungen mit Menschen hinter Gesichtsmasken stellten mich vor grosse Herausforderungen. Trotzdem versuchte ich, das Beste aus dieser Situation zu machen. Ich nutzte diese Zeit, die verschiedenen kirchlichen Gruppierungen in den drei Pfarreien kennen zu lernen. Als es weitere Lockerungen gab, war ich viel unter den Menschen. Ich war unter anderem auf dem «Stäägefest» und besuchte den Winterzauber.

Sie sind auch häufig joggend unterwegs. Lernen Sie so die Gemeinde kennen?

Ja, und mit Peter Künzle habe ich einen guten «Reiseleiter». Er wählt jeweils die Strecke aus, wobei er mir vor dem Start erklärt, wohin es geht. Auf der Strecke versorgt er mich dann mit weiteren Informationen. Ich weiss jetzt von vielen Menschen, wo sie wohnen. So durfte ich quasi laufend die Gemeinde besser kennen lernen. Leider bin ich mit Peter Künzle viel zu wenig unterwegs.

Haben Sie innerhalb der Gemeinde eine bevorzugte Laufstrecke?

Ja, die Finnenbahn im Norenberg. Wenn es warm ist, jogge ich dort am liebsten barfuss.

Dann sieht man Sie auch in Zukunft durch die Dörfer laufen?

Selbstverständlich. Die Gemeinde ist so weitläufig, da gibt es noch vieles zu entdecken.

Betreiben Sie noch andere Sportarten?

Ich bin Mitglied der Männerriege Kirchberg und habe auch schon an einem Volleyballturnier mitgespielt. Ich mache sehr gerne Sport, weil er mir hilft abzuschalten und mich zu erholen.

Typische Wintersportarten wie Langlauf oder Skifahren betreiben Sie nicht?

Ich habe mir in Indien beim Sport das Kreuzband im rechten Knie und später in Sargans das Kreuzband des linken Knies gerissen. Aus Rücksicht auf meine lädierten Knie habe ich es noch nicht versucht. Ich werde wohl bei den Sportarten bleiben, die ich bis jetzt ausübe.

Stichwort Sarganserland. Sie waren vorher dort tätig. Sind kulturelle Unterschiede im Vergleich zum Toggenburg feststellbar?

Erst wenn die Coronapandemie vorbei ist und wenn wir uneingeschränkt alles durchführen können, kann ich beurteilten, ob es kulturelle Unterschiede gibt. Zurzeit sehe ich keine.

Und im Toggenburg haben Sie sich gut eingelebt?

Ja, und fühle mich hier sehr wohl und aufgehoben. Die Menschen sind sehr herzlich. Es hat vom ersten Tag an gepasst.

Die Stimmberechtigten haben vor wenigen Wochen der Fusion der drei Kirchgemeinden innerhalb der Gemeinde Kirchberg zugestimmt. Welche Vorteile bringt diese Fusion für Sie und Ihr Team?

Nach der Fusion haben wir als Pastoralteam nur mit einer Behörde zu tun. Das macht vieles einfacher. Die Kommunikation wird effizienter und Entscheidungen kann man schneller treffen. Wir sparen viel Zeit bei der Bürokratie und können die gewonnene Zeit für die Seelsorge investieren.

Gibt es allenfalls auch Nachteile?

Aus meiner Sicht gibt es nur Vorteile.

Ist Ihre Botschaft in den Gottesdiensten in Zeiten von Corona eine andere als in «normalen» Zeiten?

Jede Person ist von der Coronapandemie persönlich betroffen. Man stellt sich Fragen und macht sich Sorgen. Es gibt Angst, Unsicherheit, Frust und Ärger. Es ist wichtig, dass all dies in der Feier des Gottesdienstes Platz hat. Es ist unsere Aufgabe als Kirche für die Menschen da zu sein, ihre Sorgen und Nöte wahrzunehmen und an ihren Freuden und an ihrem Leid teilzunehmen.

Sie waren im Herbst während sechs Wochen zu Besuch Ihrer Familie in Indien. Wie geht es den Menschen dort und wie gehen sie mit der Coronapandemie um?

Indien ist von der Coronapandemie stark betroffen. Ich habe Menschen getroffen, die ihre Angehörigen verloren haben, weil kein Sauerstoff verfügbar war. Viele konnten sich die Behandlungskosten nicht leisten und haben ihren ganzen Besitz verloren. Unzählige Menschen sind arbeitslos geworden. Da es keine Sozialversicherung gibt, ist das Überleben für viele schwierig. Aber man sieht auch eine grosse Solidarität und Hilfsbereitschaft.

Und wie geht es Ihren Eltern und Ihren vier Geschwistern, die alle in Indien leben?

Zwei Wochen, bevor ich im Oktober nach Indien geflogen bin, waren die meisten meiner Familienangehörigen an Corona erkrankt. Bei meinem jüngsten Bruder war es sogar kritisch, er musste ins Spital. Ansonsten sind alle Fälle zum Glück harmlos verlaufen.

Nun stehen die Weihnachtstage vor der Tür und Sie müssen sie ohne Ihre Familie verbringen. Wie gehen Sie damit um?

Seit ich Priester bin, das heisst, seit dem Jahr 2005, habe ich nie mit meiner Familie Weihnachten gefeiert. Die Pfarrgemeinden, in denen ich als Priester tätig war und bin, sind für mich wie eine grosse Familie. Die Weihnachtstage sind in diesem Jahr von besonderer Bedeutung, weil ich im Toggenburg mein neues Zuhause gefunden habe.

Wie verbringen Sie die Weihnachtstage? Fühlen Sie sich nicht etwas einsam so ganz allein?

Weil ich gerne koche, werde ich mir am 24. Dezember selber etwas zum Mittagessen zubereiten, damit ich die übrige Zeit des Tages und die weiteren Festtage geniessen kann. An Heiligabend werde ich ab 17 Uhr bis etwa Mitternacht drei Gottesdienste leiten, deshalb bin ich fast immer unter Menschen und nicht allein. Am 25. Dezember gestalte ich weitere zwei Gottesdienste mit.

Weihnachtseinladungen haben Sie keine erhalten.

Doch, ich habe einige Einladungen erhalten. Ich habe aber noch nicht entschieden, ob ich die eine oder andere annehmen werde, weil ich die besinnliche Zeit durchaus auch etwas zurückgezogen geniessen möchte.

Wenige Tage danach fängt bereits das neue Jahr an. Welche kirchlichen Pläne verfolgen Sie 2022?

Da wir alle neu im Pastoralteam sind, konnten wir uns in diesem Jahr nur mit dem Wesentlichen beschäftigen. Für das nächste Jahr überlegen wir uns, welche Projekte wir für die Jugend und die Familien in der ganzen Seelsorgeeinheit anbieten können.

Und was wünschen Sie sich für das kommende Jahr?

Zukunftswünsche habe ich keine. Ich bin der Überzeugung, dass ich hier und jetzt leben soll. Ich lebe nach dem Motto: «Blühe, wo du gepflanzt bist.» Die Erfahrungen, die ich mit den Menschen in der Seelsorgeeinheit mache, sind einmalig. Mein grosser Wunsch ist, dass die Coronapandemie endlich vorbei ist und dass wir als Kirche uneingeschränkt für alle da sein können.

