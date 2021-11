Die Kirchgemeinden in Kirchberg fusionieren

Interview Nach der Zustimmung zur Vereinigung der drei Kirchgemeinden: So geht es in der Seelsorgeeinheit Bazenheid-Gähwil-Kirchberg weiter Am vergangenen Wochenende stimmte eine überwältigende Mehrheit den Vereinigungsplänen der Katholischen Kirchgemeinden Bazenheid, Gähwil und Kirchberg zu. Für Marius Ammann, Verwaltungsratspräsident des Zweckverbandes, ist das deutliche Votum ein Zeichen, die Vergangenheit ruhen zu lassen und nach vorne zu schauen. Er erklärt, was bis zum Start am 1. Januar 2024 alles zu erledigen ist. Beat Lanzendorfer Jetzt kommentieren 05.11.2021, 17.00 Uhr

Ab dem 1. Januar 2024 wird es in der Gemeinde Kirchberg nur noch eine Kirchgemeinde geben. Bild: Beat Lanzendorfer

Sind Sie von der klaren Zustimmung zur Vereinigung der drei Kirchgemeinden überrascht?

Marius Ammann: Ich bin nicht nur überrascht, sondern sehr erfreut. Dass die Vereinigung angenommen wird, davon war ich überzeugt. Es zeigt auf: Die Menschen möchten die Vergangenheit ruhen lassen und sprechen sich für einen Neustart aus. Die 88 Prozent Zustimmung sind ein grosser Vertrauensbeweis.

Was hätte es für Auswirkungen auf die Seelsorgeeinheit gehabt, wäre der Antrag zur Vereinigung abgelehnt worden?

In der laufenden Amtsperiode wäre es zu keinen Veränderungen mehr gekommen. Jede Kirchgemeinde hätte für sich weitergearbeitet. Ich gehe aber davon aus, dass das Thema in der nächsten Amtsperiode wieder auf den Tisch gekommen wäre.

Ab dem 1. Januar 2024 wird aus drei Kirchgemeinden eine neue vereinigte Kirchgemeinde. Was sind die markantesten Vorteile?

Marius Ammann, Verwaltungsratspräsident des Zweckverbandes. Bild: Beat Lanzendorfer

Bisher haben die Seelsorgenden in der Seelsorgeeinheit Bazenheid-Gähwil-Kirchberg mit drei verschiedenen Kirchenverwaltungsräten und einem Zweckverband gearbeitet. Deshalb waren die Strukturen träge und kompliziert. Mit dem neuen Konstrukt werden wir für alle Bereiche nur noch eine Ansprechperson haben. Ein Beispiel: Wenn Pfarrer Mathai Ottappally ein Projekt umsetzen wollte, benötigte er die Zustimmung aller drei Kirchenverwaltungsräte. In Zukunft gibt es für ihn nur noch eine Anlaufstelle. Das ist ein klares Plus für die Seelsorgenden, sie können nun konstruktiver und zielorientierter vorwärtsgehen.

Die neue Kirchgemeinde wird von einem neuen Verwaltungsrat geführt. Ist schon definiert, wie sich dieser zusammensetzt?

Der Verwaltungsrat wird vom Volk gewählt werden. Wir werden in einem nächsten Schritt die Organisation des Rates definieren und dann – nach der Genehmigung der neuen Gemeindeordnung – die ordentlichen Wahlen vorbereiten.

Ist angedacht, dass Vertreter der verschiedenen Dörfer im Verwaltungsrat sitzen?

Ziel wäre, dass zwei Personen aus Kirchberg, zwei aus Bazenheid und eine aus Gähwil im Verwaltungsrat sitzen. Letztendlich geht es aber darum, fähige Personen zu finden, die bereit sind, das Amt eines Verwaltungsrates zu übernehmen.

Besteht die Absicht, dass bisherige Verwaltungsräte der Kirchgemeinden auch dem Verwaltungsrat der neuen Kirchgemeinde angehören?

Es werden in jedem Fall Gespräche geführt, um zu erfahren, wer den Weg noch weitergehen möchte oder sich lieber zurückziehen will. Es wäre schön, wenn wir weiterhin auf die Erfahrung von Bisherigen zurückgreifen dürften.

Welche Arbeiten stehen jetzt unmittelbar an?

Bis Ende Jahr ist die Erarbeitung des Vereinigungsvertrages sowie das Gutachten für die Kirchbürgerversammlung 2022 zu erstellen. Anschliessend müssen die drei bisherigen Kirchenverwaltungen den Vereinigungsvertrag gutheissen. Anfang 2022 kommt es zu einem Workshop, in dem die Organisation der neuen Kirchgemeinde erarbeitet wird. Weil die drei Kirchenverwaltungen bis Ende 2023 eigenständig bleiben, halten sie sowohl im nächsten als auch im übernächsten Jahr eigene Kirchbürgerversammlungen ab. Dazu gibt es ab 2022 auch eine konstituierende Kirchbürgerversammlung der neuen Kirchgemeinde.

Findet ab 2024 die Kirchbürgerversammlung jeweils in einem anderen Dorf statt?

Das ist wünschenswert. Wir haben vor der Abstimmung bewusst keine vorgreifende Arbeit erledigt. Wenn eine Kirchgemeinde den Antrag abgelehnt hätte, wäre die Arbeit umsonst gewesen. Das Ja an der Urne war auch eine Art Startschuss.

Können nach dem Start der neuen Kirchgemeinde auch Kosten eingespart werden?

Kurzfristig eher nicht, mittelfristig ist es sehr gut möglich. Ich denke da an die drei Sekretariate oder die drei Verwaltungsräte. Es gibt weitere Möglichkeiten, bei denen aufgrund der kürzeren Wege Kosten eingespart werden können.

Ist auch von einem Personalabbau auszugehen?

Nein, es ist aber denkbar, dass natürliche Abgänge nicht mehr ersetzt werden. Wir haben viele langjährige Mitarbeitende, die in den kommenden Jahren ihr Pensionsalter erreichen. Wir sind dankbar, wenn wir auf ihr Wissen auch nach dem Start der neuen Vereinigung zurückgreifen dürfen. Dasselbe gilt für die Verwaltungsräte, auf deren Know-how sind wir angewiesen. Ich sehe die Situation eher als glücklichen Umstand. Für die Kirchenverwaltungsräte ist dabei eines klar: Es wird zu keinem Abbau der guten seelsorgerischen Dienste kommen.

Hat die Vereinigung auch Auswirkungen auf den Steuerfuss?

Der Steuerfuss soll gesenkt und vereinheitlicht werden. Er beträgt dann für alle 23 Prozent.

Was passiert eigentlich mit den Pfarreiräten?

Die Pfarreiräte bleiben bestehen. Die Vereinigung betrifft die Zusammenlegung der Kirchgemeinden in Bezug auf die Verwaltung. Für die Pfarreiräte in den Dörfern ändert sich hingegen nichts. Aus meiner Sicht kommt ihnen im Dorf sogar eine grössere Bedeutung zu. Der Pfarreirat trägt noch mehr Verantwortung rund um die kirchlichen Anlässe in seinem Dorf.

Wenn alles aufgegleist ist, sehen Sie sich auch in einer Funktion im neuen Konstrukt?

Grundsätzlich schon. Ich habe vor zwei Jahren nicht zugesagt, um nach einer Amtsperiode bereits wieder aufzuhören. Ich bin offen, um weiterzumachen.

