Stefan Kölliker nimmt Stellung zur möglichen Kanti in Rapperswil

Interview Nach Bericht über mögliche Kanti in Rapperswil – Regierungsrat beschwichtigt: «Die Kantonsschule Wattwil wird in keiner Weise gefährdet» In einem kantonalen Bericht wird der Bau einer Kantonsschule in Rapperswil-Jona in Betracht gezogen. Aufgrund dieser Aussage sehen nicht wenige Toggenburger bereits den Neubau der Kantonsschule in Wattwil in Frage gestellt. Stefan Kölliker, Vorsteher des Bildungsdepartements, nimmt dazu Stellung. Urs M. Hemm Jetzt kommentieren 17.09.2021, 17.00 Uhr

Regierungsrat Stefan Kölliker erklärt, unter welchen Voraussetzungen eine Kantonsschule in Rapperswil-Jona Sinn machen würde und warum dort ein Neubau die Kantonsschule Wattwil nicht gefährdet.

Im Bericht der Regierung zur Immobilienbedarfsplanung der Sekundarstufe II heisst es, dass der Bau einer neuen Kantonsschule in Rapperswil-Jona in Erwägung gezogen werden müsse. Gefährdet das nicht den Erhalt der Kanti Wattwil, für die gerade ein Ersatzbau erstellt wird?

Stefan Kölliker: Ob in Rapperswil in 15 bis 25 Jahren eine Kantonsschule gebaut wird, hängt von verschiedenen Faktoren ab, welche zum heutigen Zeitpunkt noch nicht abgeschätzt werden können. Den anstehenden Neubau und den Betrieb der Kantonsschule Wattwil wird das in keiner Weise gefährden.

Warum fasst die Regierung dennoch einen Neubau in Rapperswil-Jona ins Auge?

In unserer Berichterstattung zur Immobilienbedarfsplanung müssen wir aufzeigen, wie sich die Standorte sowie Aus- und Weiterbildungsangebote der Mittel- und Berufsfachschulen mutmasslich in den nächsten 20 bis 30 Jahren in unserem Kanton entwickeln könnten.

Wovon hängt diese Entwicklung ab?

Zum einen muss die demografische Entwicklung, die einen Anstieg der Schülerzahlen erwarten lässt, berücksichtigt werden. Weiter muss in Betracht gezogen werden, dass die sehr tiefe Maturitätsquote in unserem Kanton allenfalls leicht steigen könnte, und drittens kann es notwendig werden, dass die Zuteilung der Schülerinnen und Schüler aus den verschiedenen Regionen auf die Mittelschulstandorte allenfalls angepasst werden müsste. Die Kantonsschulen in Wil, dann auch in Wattwil sowie in Sargans werden ihre Kapazitätsgrenzen wohl bald erreicht haben. Zieht man all diese Faktoren in Betracht, liegt es also durchaus im Bereich des Möglichen, dass wir noch eine zusätzliche Mittelschule in unserem Kanton brauchen werden.

Rund zweidrittel der Schülerinnen und Schüler an der Kantonsschule Wattwil kommen aus dem Linthgebiet. Wie könnte die Kanti Wattwil weitergeführt werden, wenn diese alle in Rapperswil-Jona zur Schule gehen würden?

Diese Überlegungen sind zum jetzigen Zeitpunkt verfrüht. Die Neudefinition der Zuteilungsregionen wird diesem Aspekt jedoch sicherlich Rechnung tragen.

Im gleichen Bericht heisst es, dass die Ausbildung der Gesundheitsberufe in Rorschach oder St.Gallen zentralisiert, also vom Berufs- und Weiterbildungszentrum Wattwil abgezogen werden sollen. Ist das nicht eine Schwächung des Standorts Wattwil?

Wir sehen vor, die Grundbildung der Gesundheitsschule BZGS in St.Gallen nach Rorschach zu verlegen. Die Weiterbildung soll in St.Gallen bleiben. Die Angebote von Rorschach werden auf die anderen Standorte der Berufsfachschulen im Kanton verteilt. Dies erhöht die Auslastung sowie die Attraktivität aller anderen Berufsfachschulen im Kanton.

Zudem wurde diese Woche vom Schreinerverband des Kantons St.Gallen mitgeteilt, dass sie ihr Kompetenzzentrum nicht in Wattwil sondern in St.Margrethen bauen wollen. Verliert Wattwil an Bedeutung?

Dies ist ein Entscheid des Schreinerverbandes. Wir wollen in den weiteren Arbeiten und mit der vermehrten Bildung von Kompetenzzentren den Standort Wattwil stärken.

Hält der Kanton am Bildungsstandort Wattwil fest?

Natürlich, dies steht ausser Frage.

Wo sehen Sie seine Kompetenzen und wie wird er sich aus Sicht des Kantons in den nächsten Jahren entwickeln?

Wir können dies gegenwärtig im Detail noch nicht sagen. Dies werden die weiteren Abklärungen und Arbeiten aufzeigen müssen.