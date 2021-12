Margrit Stadler verabschiedet sich nach 25 Jahren aus der Politik

Interview «Meine Wahl in den Kantonsrat war emotional»: Die einst höchste St.Gallerin Margrit Stadler verabschiedet sich von der Politik 25 Jahre war Margrit Stadler politisch aktiv, in der GPK der Schulgemeinde, im Kantonsrat und im Administrationsrat des Katholischen Konfessionsteil des Kantons St.Gallen. Nun tritt sie aus der Öffentlichkeit zurück. Ein Rückblick. Beat Lanzendorfer Jetzt kommentieren 14.12.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Margrit Stadler nahm mehr als 20 Jahre lang an Kollegiumssitzungen in der Kathedrale St.Gallen teil. Bild: Regina Kühne

Mit dem Ausscheiden aus dem Administrationsrat des Katholischen Konfessionsteils des Kantons St.Gallen endet für die Bazenheiderin Margrit Stadler eine beeindruckende Lebensphase mit viel Öffentlichkeitsarbeit. Sie schaut mit dieser Zeitung auf das letzte Vierteljahrhundert zurück.

Sie sind 1996 mit 40 Jahren als Kandidatin auf der Toggenburger Frauenliste der CVP in den Kantonsrat gewählt worden. Weshalb sind Sie erst so spät in die aktive Politik eingestiegen?

Ich wurde bereits vier Jahre zuvor angefragt und hätte mir eine Kandidatur vorstellen können. Meine beiden Kinder Corinne und Martin waren aber noch schulpflichtig, deshalb war es für mich 1992 noch kein Thema. Danach hatte ich praktisch vier Jahre Zeit, um mich für eine Kandidatur im Jahre 1996 vorzubereiten.

Aber vorher waren Sie sicherlich auch an der Politik interessiert?

Selbstverständlich. Das hat schon in der Schulzeit begonnen. Wenn ich bemerkte, da läuft etwas in der Schule schief, habe ich für die Sache gekämpft. Das hat sicherlich auch mit meiner familiären Herkunft zu tun. Ich bin das vierte von sieben Kindern. Von meinen Eltern habe ich einen starken Willen und ein gutes Selbstvertrauen mit auf den Weg bekommen.

Ein Amt auf Gemeindeebene war nie ein Thema?

Durchaus. Der Gemeinderat war aber durch meinen Vater oder durch meinen Schwager über einen längeren Zeitraum immer familiär besetzt. Der Zeitpunkt hat halt nie gepasst.

Haben Sie sich auf Gemeindeebene aber trotzdem für die Öffentlichkeit eingesetzt?

Ja. Ich war zwölf Jahre Mitglied der GPK der Schulgemeinde Kirchberg. Das war mein erstes politisches Amt. Dann war ich neun Jahre Präsidentin der Spitex Kirchberg und zwölf Jahre Mitglied im Bazenheider Pfarreirat. Das Engagement in der Öffentlichkeit machte damals schon Freude und das Engagement ausser Haus passte gut zur Familienarbeit.

Können Sie sich an Ihre Wahl 1996 in den Kantonsrat noch gut erinnern?

Natürlich, es war ein emotionaler Moment. Dieses Ereignis hat mich sehr gefreut. Das war acht Jahre später genauso der Fall, als ich zur Kantonsratspräsidentin und höchsten St.Gallerin gewählt wurde. Ich bin an jenem Tag früh aufgestanden und mit meinem Mann um den Bettenauer Weiher spaziert. Ich wollte mental gut vorbereitet sein auf diesen grossen Tag.

Ein grosser Tag, der 8. Juni 2004: Margrit Stadler und Ehemann Martin beim Empfang in Bazenheid, nachdem sie zuvor zur höchsten St.Gallerin gewählt wurde. Bild: Peter Jenni

Wie erlebten Sie das Jahr als Kantonsratspräsidentin?

Intensiv und befriedigend gleichermassen. Beeindruckend war der persönliche Empfang anlässlich meiner Wahl in Bazenheid mit den Dorfvereinen und vielen Gästen aus Politik und Kirche. Nebst der Führung des Rates besuchte ich rund 170 Anlässe und hielt über 50 Reden, die ich mit einer Ausnahme alle selber schrieb. Bei der einen ging es um die Geschichte der Alemannen anlässlich einer Museumseröffnung in Ellwangen, Deutschland, da war ich dankbar, dass ich Hilfe vom Amt für Kultur in Anspruch nehmen durfte.

Sie gehörten dem Kantonsrat während 19 Jahren an. Wo sehen Sie die Gründe, weshalb Sie viermal wiedergewählt worden sind?

Ich glaube die Menschen spürten, dass ich Freude an der Politik habe. Gemeinsam Lösungen zu finden, auch parteiübergreifend, dafür bin ich eingestanden. Ich denke, meine Art zu politisieren ist bei einem Grossteil der Menschen gut angekommen.

Was waren in Ihrer Amtszeit die wichtigsten Geschäfte?

Die Umfahrung Bazenheid war praktisch mein erstes Geschäft. Da steckte viel Herzblut drin. Dann erinnere ich mich aber gerne auch an Geschäfte rund um Familienfragen, das Sozialhilfegesetz und weitere Gesetzesvorlagen im Bildungs- und Gesundheitsbereich. Sehr früh war ich Mitglied der Finanzkommission und nahm acht Jahre Einsitz in der Staatswirtschaftlichen Kommission, die ich während mehrerer Jahre präsidierte.

Sie verfügen über grosse Erfahrung in der Politik. Was geben Sie jungen Menschen mit auf den Weg, die sich in der Politik engagieren möchten?

Zuerst einmal habe ich grosse Freude, wenn sich junge Menschen entscheiden, in die Politik zu gehen. Ich staune, ob Frauen oder Männer, wie sie sich engagieren, zum Beispiel in Jungparteien und oder im Speziellen in Klimafragen. Es braucht sicherlich die Freude am Politisieren. Man soll authentisch sein und den Mut aufbringen, auch einmal etwas Neues anzupacken. Und ganz wichtig: Wer nicht einstecken kann, sollte sich auf das Spiel nicht einlassen.

Nun endet für Sie auch die Zeit im Administrationsrat, dem Sie seit dem Jahr 2000 angehören. Weshalb treten Sie jetzt zurück?

Ich bin in meiner Funktion als Administrationsrätin auch Schulpräsidentin der Oberstufe Flade. Ich wollte die Umsetzung des neuen Schulmodells mit Einführung von Realklassen noch begleiten. Die Schule ist gut aufgestellt und für die weitere Zukunft gerüstet. Mein Rücktritt passt zum jetzigen Zeitpunkt. Und zudem bin ich seit eineinhalb Jahren im AHV-Alter.

Margrit Stadler, links, ist eine begeisterte Theaterspielerin. Ihr Engagement mit den Theaterladies Marlene Silvestri, Margrit Meile, Esther Burkhalter und Helen Sennhauser (von links) möchte sie wieder etwas aktivieren. Bild: Beat Lanzendorfer (Juni 2018)

Und ihr Schlussfazit nach einem Vierteljahrhundert in der Politik?

Das Politisieren ist mir auf den Leib geschnitten. Trotzdem sollte man Politik und Privates unbedingt trennen, Kritik ernst nehmen, aber gleichzeitig lernen, damit umzugehen, ansonsten kostet es zu viel Substanz. Was mich immer aufgestellt hat, waren die vielen positiven Rückmeldungen, sie haben mich in all den Jahren getragen. Und ganz zum Schluss möchte ich meinem Ehemann Martin und meiner Familie danken. Sie haben mir immer den Rücken freigehalten und mich in meinen Entscheiden unterstützt.

Der Terminkalender ist leer Margrit Stadler ist mit sechs Geschwistern in Gähwil aufgewachsen. Mit der lokalen Politik kam sie schon früh in Kontakt, ihr Vater Hans Egli war zweimal jeweils acht Jahre im Kirchberger Gemeinderat. Nach ihrer Verwaltungslehre bei der Gemeinde Kirchberg, Gemeindepräsident war zu jener Zeit Jakob Schönenberger, wechselte sie ins Zivilstandsamt nach St.Gallen. In der Kantonshauptstadt nahm sie damals auch Wohnsitz. Die heute 65-Jährige ist seit 44 Jahren mit Martin Stadler verheiratet. Die Eltern von Corinne und Martin sind mittlerweile auch zweifache Grosseltern. Sie wohnen in Bazenheid. Margrit Stadler freut sich auf den Januar, wenn ihr Terminkalender leer ist. Die Zeit danach lässt sie auf sich zukommen. «Ich habe mich aber für einen Spanischkurs eingeschrieben. Meine Schwiegertochter ist Mexikanerin und ich habe mir vorgenommen, mich bei einem Besuch ihrer Verwandtschaft auf Spanisch unterhalten zu können.» Als begeisterte Theaterspielerin möchte sie das etwas zu kurz gekommene Hobby auch wieder aktivieren. Ausserdem freut sich die zweifache Grossmutter darauf, mehr Zeit mit der Familie verbringen zu können. (bl)

Stationen der Öffentlichkeitsarbeit 1979 Margrit Stadler übernimmt die Führung einer Krankenkasse als Geschäftsstellenleiterin. Die Arbeit erledigt sie während zwanzig Jahren von zu Hause aus.

1980 Das Engagement im neu gegründeten Bazenheider Pfarreirat ist der Grundstein für die zukünftige Arbeit in der Kirche. Sie bleibt insgesamt zwölf Jahre im Gremium.

1983 Im Alter von 27 wird Margrit Stadler Rechnungsführerin der Grastrocknungsgenossenschaft in Bazenheid. Sie schätzt die Arbeit als gute Verbindung zur Landwirtschaft. Dieses Amt übt sie noch heute aus und wird es auch beibehalten.

1988 Erstes politisches Amt in der GPK der Schulgemeinde Kirchberg. Es ist der Startschuss der politischen Laufbahn.

1995 Nach der Fusion der Familienhilfe und des Krankenpflegevereins zum Spitex-Verein Kirchberg wird Margrit Stadler Präsidentin der neu gegründeten Organisation.

1996 Margrit Stadler bewirbt sich zum ersten Mal um einen Sitz im Kantonsrat und schafft als CVP-Kandidatin auf Anhieb den Sprung ins Parlament.

2000 Mit der Wahl in die Exekutive der katholischen Kirche, dem Administrationsrat, übernimmt die Bazenheiderin eine zusätzliche Aufgabe, die sie während 22 Jahren ausführen wird.

2004 Gewählt als Kantonsratspräsidentin, möchte die während eines Jahres höchste St. Gallerin nicht nur den Kanton, sondern auch das Toggenburg und die Frauen repräsentieren.

2005 Margrit Stadler wird Beirätin der Weihnachtsaktion Ostschweizer helfen Ostschweizern (OhO) des St. Galler Tagblattes. Sie ist mitverantwortlich für die gerechte Verteilung der Spendengelder.

2006 Im Spätsommer wird die Umfahrung Bazenheid eingeweiht. Beim Umfahrungsfest übernimmt Margrit Stadler das Co-Präsidium im Organisationskomitee.

2006 Mit dem Amt des Präsidiums der «flade» (Katholische Kantonssekundarschule St. Gallen) übernimmt Margrit Stadler eine Aufgabe, die zu einer Herzensangelegenheit als Administrationsrätin wird.

2010 Für die Ausrichtung des schweizerischen Gesundheitspreises «Prix Sana» der Fondation Sana zeichnet Margrit Stadler als Präsidentin verantwortlich.

2016 Erfolgreicher Abschluss der flade-Verhandlungen mit der Stadt St. Gallen für eine zukunftsfähige Finanzierungslösung.

2019 Einführung der Realschule in der Oberstufe flade und die Öffnung für alle städtischen Schülerinnen und Schüler.

2021 Rücktritt per Ende Jahr aus dem Administrationsrat und Übergabe des Präsidiums der «flade».

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen